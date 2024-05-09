Госдеп США пока не готов назвать сроки выделения новой военной помощи Украине

США пока не могут определенно сказать о сроках выделения новой военной помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.Как отметил представитель Госдепа, в настоящее время американская администрация над новыми пакетами военной помощи Украине «работает». В чем заключается данная работа, он не пояснил.Но если вспомнить, с каким трудом Белому дому удалось добиться согласования в Конгрессе предыдущего масштабного пакета военной помощи, можно прогнозировать, что выделение новой помощи займет не менее продолжительное время.При этом Миллер отметил, что Вашингтон рассчитывает на выделение военной помощи Украине в тех объемах, которые имели место до перебоя с финансированием. Правда, не очень понятно, каким образом данная цель может быть достигнута. Ведь в Конгрессе опять найдется достаточное количество критиков новых пакетов военной помощи.Между тем, очевидно, что если США перестанут выделять военную помощь Украине, то ее поражение будет неминуемым. Поэтому у американской администрации просто нет иного выбора. В противном случае, все предыдущие финансовые вложения в помощь киевскому режиму окажутся бессмысленными. Однако многие эксперты сомневаются в том, что оказываемая помощь способна серьезно исправить положение украинской армии на фронте.

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