Госдеп США пока не готов назвать сроки выделения новой военной помощи Украине

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Госдеп США пока не готов назвать сроки выделения новой военной помощи Украине

США пока не могут определенно сказать о сроках выделения новой военной помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.

Как отметил представитель Госдепа, в настоящее время американская администрация над новыми пакетами военной помощи Украине «работает». В чем заключается данная работа, он не пояснил.



Но если вспомнить, с каким трудом Белому дому удалось добиться согласования в Конгрессе предыдущего масштабного пакета военной помощи, можно прогнозировать, что выделение новой помощи займет не менее продолжительное время.

При этом Миллер отметил, что Вашингтон рассчитывает на выделение военной помощи Украине в тех объемах, которые имели место до перебоя с финансированием. Правда, не очень понятно, каким образом данная цель может быть достигнута. Ведь в Конгрессе опять найдется достаточное количество критиков новых пакетов военной помощи.

Между тем, очевидно, что если США перестанут выделять военную помощь Украине, то ее поражение будет неминуемым. Поэтому у американской администрации просто нет иного выбора. В противном случае, все предыдущие финансовые вложения в помощь киевскому режиму окажутся бессмысленными. Однако многие эксперты сомневаются в том, что оказываемая помощь способна серьезно исправить положение украинской армии на фронте.
5 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:21
    Просто не всё так хорошо в американском королевстве,деньги им самим могут пригодится.В США зафиксирован минимальный спрос на бензин,этот показатель даже ниже чем в ковидные времена- когда экономика стояла стоймя и держалась только на " вертолётных деньгах".Сейчас администрации байдена не до Украины,у них вопрос : Что делать? Лимит на враньё исчерпан.
    1. militari97 Звание
      militari97
      +1
      Сегодня, 09:32
      Они не готовы... Ага, спят и видят какую его "бяку" сделать...
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:28
    многие эксперты сомневаются в том, что оказываемая помощь способна серьезно исправить положение украинской армии на фронте
    Это те кто еще не разучился думать и анализировать сопоставляя факты. Другие же напротив продолжают до хрипоты орать, что западная помощь поможет не только переломить ситуацию, но и нанести поражение России. Для таких поражение ВСУ будет полным глубоким нокаутом.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 09:01
      Оружие это чтобы наносить урон РФ, запад этого добивается, а что по итогу всу понесёт поражение это западу пофигу.
  3. Бускан Звание
    Бускан
    +1
    Сегодня, 08:35
    Не нужно дословно понимать (и верить) тому, что говорит умный, хитрый противник. Сейчас идёт согласование списка вооружений на 6 млр долларов. В обязательном порядке в пакет войдут снаряды калибром 155 мм и ракеты для ПВО. Сейчас в сутки ВСУ отстреливают 2000 снарядов против примерно 8000 -10000 у Российской армии. ВСУ стремятся добиться паритета и выпускать 10 000 снарядов в сутки.