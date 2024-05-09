Хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив поздравление с Днем Победы

Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем!

Мы всегда считали украинский народ братским народом. И то, что происходит, - это, конечно, трагедия! Но она не является результатом нашей политики