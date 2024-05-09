Хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив поздравление с Днем Победы

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Хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив поздравление с Днем Победы

9 мая на ряде сайтов украинских высших и средних учебных заведений неожиданно появились поздравление с Днем Победы и цитата президента Российской Федерации Владимира Путина о братстве русских и украинцев. Как стало известно, произошедшее – дело рук хакеров, которым удалось взломать украинские сайты.

Что интересно, в этот раз работу сайтов хакеры нарушать не стали. Ведь главная цель их акции была иной – напомнить о Дне Победы украинской молодежи – студентам и учащимся вузов, лицеев, школ.



Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем!

- говорится в поздравлении, появившемся на украинских сайтах.

Кроме того, хакеры призвали военнослужащих украинской армии отказаться погибать за интересы киевского режима и сложить оружие.

Мы всегда считали украинский народ братским народом. И то, что происходит, - это, конечно, трагедия! Но она не является результатом нашей политики

- подчеркивается в появившейся на украинских сайтах цитате Владимира Путина.

Подобные акции оказывают впечатление на украинскую аудиторию. Тем более, на Украине растет недовольство сложившейся ситуацией, хотя из-за репрессивной политики киевского режима и низкой социальной организованности, украинцы пока еще в массе своей не готовы к масштабным протестам против нацистского руководства своей страны.
27 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 08:26
    Еще раз, всех нас с Праздником Победы !!!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 08:32
    Наши хакеры самые хакеритстые в мире.А говорят у нас с ITшниками проблема.Поздравлением с Днём Победы зомбированый десятилетиями мозг бандеровцев не " размагнитить" тут что то по серьёзней надо.Но есть не зомбированные украинцы - их с Праздником Дня Победы им их сайты ломать не надо.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 09:10
      Я бы на их месте поздравил с Великим Днём Поражения. Сегодня у свидомитов день траура и скорби.
  3. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +5
    Сегодня, 08:32
    Хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив поздравление с Днем Победы
    yes
    Их деды воевали с нашими дедами одним народом. Да это и есть один народ. Тут столько всего можно и нужно сказать....
    1. Наблюдатель2014 Звание
      Наблюдатель2014
      +5
      Сегодня, 08:36
      Всех с праздником! Днём победы. Советского народа, над немецко- фашистскими захватчиками .
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 08:41
        Цитата: Наблюдатель2014
        Всех с праздником! Днём победы. Советского народа, над немецко- фашистскими захватчиками .

        Фашизм - No pasarán !
      2. parusnik Звание
        parusnik
        +3
        Сегодня, 08:58
        Днём победы. Советского народа
         А что бы меньше помнили о Победе советского народа,регулярно заколачивают мавзолей Ленину.Первый раз заколотили,когда на празднование должны были приехать многочисленные западные партнеры,неудобно как то было перед ними,за мавзолей,которому летели знамена поверженной нацистской Германии,второй раз,когда приехал на празднование президент США Буш-младший, потом заколачивание стало традицией,а сейчас духовными скрепами.И постоянно говорят верхи,историческая правда это святое,не дадим оболгать.С Днем Победы советского народа,над немецко-фашистскими захватчиками!Правду ,фанерой не заколотить! hi
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          +7
          Сегодня, 09:02
          Согласен.
          Если ты принципиален, будь принципиален во всём:
          заколачиваешь Мавзолей, заколачивай и Ельцин Центр!
          1. parusnik Звание
            parusnik
            +3
            Сегодня, 09:08
            заколачивай и Ельцин Центр.
            Ельцин Центр,это святое,Ельцин СССР развалил,причем САМ , об этом сказал Карлсону который живет на крыше,что Россия сознательно пошла на развал СССР.И потом Ельцин-центр,это еще и личное..Ну,кем он был бы без Ельцина?Каким то олигархом средней руки? smile
          2. Aken Звание
            Aken
            +2
            Сегодня, 09:14
            Почему это? Ельцин-центр строили те, кто заколачивает Мавзолей.
        2. Aken Звание
          Aken
          +3
          Сегодня, 09:12
          Если и сегодня заколотят, следовательно ничего не изменилось.
          1. parusnik Звание
            parusnik
            +2
            Сегодня, 09:15
            Если и сегодня заколотят
             Уже,еще вчера закончили..
            1. Aken Звание
              Aken
              +1
              Сегодня, 09:16
              Вот и ответ народу на его глупые мечты.
          2. Практик23354df Звание
            Практик23354df
            +1
            Сегодня, 11:01
            Цитата: Aken
            Если и сегодня заколотят, следовательно ничего не изменилось.

            Осталось только Знамя Победы выносить свёрнутым и в чехле.
            1. Aken Звание
              Aken
              +1
              Сегодня, 11:02
              Если победит либерда, парадов вообще не будет.
        3. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          +1
          Сегодня, 10:49
          Да, есть у нас, к сожалению, эта черта - оглядываться на "партнеров". Давно классик написал: "Ах! Боже мой! Что станет говорить Княгиня Марья Алексеевна!", так до настоящего времени актуально, всё стесняемся делать то, что считаем сами нужным и плевать на "партнёров". Всех с Праздником Победы !
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:11
      Внуки оказались недостойны дедов.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:33
    9 мая на ряде сайтов украинских высших и средних учебных заведений неожиданно появились поздравление с Днем Победы
    Сюрприз для украинской молодежи, которая живет в другом измерении и с карикатурно придуманной историей страны.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 09:00
      Они этого не знают.
      Для них это - реальность. sad
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:35
    9 мая на ряде сайтов украинских высших и средних учебных заведений неожиданно появились поздравление с Днём Победы


    — Там с начальных надо начинать,всё заново ...
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 09:49
      с рождения пожалуй надо начинать..
  6. TerraSandera Звание
    TerraSandera
    +1
    Сегодня, 08:42
    Надо взламывать перевёрнутые умы и наводить там порядок, тогда и сайты ломать не придется
  7. антивирус Звание
    антивирус
    +2
    Сегодня, 08:43
    Опять рстет недовольство? А в 22 г выросло? А в 15г?
    Как было на ментальном уровне деление 40%-за,40-против и 20 шатунов, так и осталось.одно слово-окраина большого континента. Огород со свеклой на берегу моря
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +5
    Сегодня, 08:44
    С самым святым и чистым праздником с Днём ПОБЕДЫ!!!!!
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 08:58
    Гордиться Победой наших дедов-прадедов ПРАВИЛЬНО.
    Это хороший пример и урок для нас сегодняшних.
    Пример: как надо себя вести при встрече со злом и несправедливостью.
    Урок: НАДО ВСЁ ДОВОДИТЬ ДО КОНЦА.
    Враг должен быть не только разбит, но и уничтожен!
    Чтобы его семя никогда больше не проросло.
    С праздником ПОБЕДЫ всех НАШИХ!
  10. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 09:30
    после Той войны и после Той Победы прошло 80 лет и отсылать нашу память этим уже далёким временам об братстве русских и украинцев ,мол , так должно было быть и дальше - это значить игнорировать страшнейшую опасность для русских после нацизма , которая называется русофобией . Уже через восемь лет после той Великой победы умер Великий Сталин и с тех пор только от русских было слышно что украинцы им братский народ , а что бы украинцы говорили что русские им братья ... как -то такого никто и не слышал . Так это ещё самое "безобидное" . Только на этом русофобию не взрастишь .Дальше последовал следующий компонент - русские им должны и русские во всём виноваты . Дальше следующий - русские их угнетали и оккупировали . Дальше следующий - русские отсталые "азиаты" , а украинцы передовые исключительной расы европейцы . И вот за семьдесят лет после Той Победы медленно но уверенно был взращиваем там страшнейший неонацистский наркотик под названием русофобия . И их сейчас взывать к совести , что мы , мол , были братьями , это еще страшнейшая ошибка.
    Такой же ошибкой было утверждение , что врагом СССР есть германский фашизм , а не германский народ . Но ведь как этот германский народ носил Гитлера на руках , как он армии Гитлера клепал танки и самолёты , как он ждал вестей из Восточного фронта , мол, скоро ли там их отцы и сыновья вырежут , убьют и сожгут , что бы потом германский народ на просторах СССР получил бы земли с имениями и с русскими рабами , ... ну с теми , что оставят неубитыми , что бы быть рабами германскому народу ...
  11. Кран Звание
    Кран
    +1
    Сегодня, 10:36
    Цитата: Aken
    Внуки оказались недостойны дедов.

    На СВО инопланетяне, что ли?