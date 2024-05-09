Хакеры взломали сайты украинских учебных заведений, разместив поздравление с Днем Победы
9 мая на ряде сайтов украинских высших и средних учебных заведений неожиданно появились поздравление с Днем Победы и цитата президента Российской Федерации Владимира Путина о братстве русских и украинцев. Как стало известно, произошедшее – дело рук хакеров, которым удалось взломать украинские сайты.
Что интересно, в этот раз работу сайтов хакеры нарушать не стали. Ведь главная цель их акции была иной – напомнить о Дне Победы украинской молодежи – студентам и учащимся вузов, лицеев, школ.
- говорится в поздравлении, появившемся на украинских сайтах.
Кроме того, хакеры призвали военнослужащих украинской армии отказаться погибать за интересы киевского режима и сложить оружие.
- подчеркивается в появившейся на украинских сайтах цитате Владимира Путина.
Подобные акции оказывают впечатление на украинскую аудиторию. Тем более, на Украине растет недовольство сложившейся ситуацией, хотя из-за репрессивной политики киевского режима и низкой социальной организованности, украинцы пока еще в массе своей не готовы к масштабным протестам против нацистского руководства своей страны.
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