«Нам нужно занять более жёсткую позицию»: глава британского МИД призывает Запад усвоить уроки украинского конфликта

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«Нам нужно занять более жёсткую позицию»: глава британского МИД призывает Запад усвоить уроки украинского конфликта

Странам Запада следует проанализировать опыт украинского конфликта и извлечь из этих событий определенные уроки. Таков главный посыл предстоящей речи министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, с которой он собирается выступить сегодня в национальном парламенте.

Выдержки из заранее подготовленной речи Кэмерона приводит издание The Guardian. Как и следовало ожидать, там опять рассуждения о «российской агрессии» и сетование на то, что Запад предпринял «слишком малые» действия по сдерживанию РФ.



Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире

- отмечает Кэмерон.

Кроме того, британский министр собирается заявить в парламенте о наличии некоего «шанса» на ослабление российского влияния в странах Центральной Азии. В этом нет ничего удивительного – британские спецслужбы вели подрывную деятельность против российского присутствия в этом регионе и столетие, и полтора столетия тому назад.

Стоит ожидать, что Великобритания будет вкладывать средства в подкуп среднеазиатских элит, поддержку террористических группировок, стремясь разжечь еще один пожар на южных рубежах России.

Великобритания демонстрирует одну из наиболее жестких позиций в Европе по отношению к России. Кроме того, именно британские спецслужбы играют одну из ключевых ролей в организации различных видов подрывной деятельности на российской территории, а также в подготовке украинских агентов и диверсантов.
17 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:51
    Не думаю что речь Кэмерона в парламенте встретят на ура.В Англии проблем хватает и без Украины.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 09:34
      Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире

      Это какую? Жестко-устойчивую коленно-локтевую? laughing
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 10:24
        британский министр собирается заявить в парламенте о наличии некоего «шанса»

        В этом "шансе" сомневаться не приходится, учитывая опыт отношений прошлых столетий. Бриты гадили, гадят и будут гадить в меру своих возможностей. Поэтому эти возможности надо им обрубать на всех направлениях, а договариваться с ними бесполезно.
  2. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +4
    Сегодня, 08:55
    «Нам нужно занять более жёсткую позицию»: глава британского МИД призывает Запад усвоить уроки украинского конфликта
    Как же я жалею порой. Что кнопка от "ядерного чемоданчика" не в моих руках....Но ! Чем ближе к судному дню. Тем больше и больше людей в Наблюдатель2014 превращаются hi Так хочется сказать. А я же вас предупреждал .Вон на шоу Соловьёва посмотрите. Там сейчас практически в каждом госте программы я выступаю.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 08:57
      Цитата: Наблюдатель2014
      Что кнопка от "ядерного чемоданчика" не в моих руках...

      А я вот не жалею.
      1. Наблюдатель2014 Звание
        Наблюдатель2014
        +3
        Сегодня, 09:07
        Это понятно. По я не вирус из "Матрица" Я есть Биос русского народа.
        В Россию нужно просто верить.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:59
    Мастера " консервирования" у власти уже 14 лет,ннадо освобождать трибуну.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:59
    «Нам нужно занять более жёсткую позицию» —

    — Но скользко ...
  5. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 09:02
    Стоит ожидать, что Великобритания будет вкладывать средства в подкуп среднеазиатских элит, поддержку террористических группировок, стремясь разжечь еще один пожар на южных рубежах России.

    Они неоднократно это успешно делали . Опыта , агентуры , подконтрольных политиков у англосаксов там хватает . Да и сам по себе регион через край полон противоречиями . Так что почва для разжигания там унавоженая.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 09:03
    собирается заявить в парламенте о наличии некоего «шанса» на ослабление российского влияния в странах Центральной Азии.

    На саммит и на парад приехал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который проведет в России несколько двусторонних встреч. По такому же сценарию пройдет визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Таджикистана – Эмомали Рахмона и Киргизии – Садыра Жапарова. В список почетных гостей вошел и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
    (https://www.amic.ru/news/lidery-kakih-stran-priedut-v-moskvu-na-parad-pobedy-542311 )

    Кэмерон недавно проехал по странам Центральной Азии. Принимали его исключительно 2-3 лица.
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 09:08
    Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире
    Ну... наклонитесь и упритесь головой в стену...
    То, что с вами случится уже неизбежно.
    Доп... росились.
  8. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 09:14
    ... глава британского МИД призывает Запад усвоить уроки украинского конфликта

    Лучше бы этот "глава" усвоил уроки Великой Отечественной войны.
  9. borisvt Звание
    borisvt
    +2
    Сегодня, 09:20
    ..Великобритания демонстрирует одну из наиболее жестких позиций в Европе по отношению к России
    вот что отсутствие выборов главы государства делает! А жаль, симпатичная страна с многовековой историей, да и народ там как народ - обычный я бы сказал, кроме того, что женщины страшные на редкость ))
    С руководством постоянно не везет как-то, исторически ((
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 11:16
      Исторически правительство у них все же очень хорошее, считай победили в Первой мировой(Россия например с подачи большевиков проиграла), во Второй с минимальными потерями отделались.
  10. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 09:21
    психбольной выродок..который насилует мертвых свиней.
  11. Christophe_Nicolas Звание
    Christophe_Nicolas
    +2
    Сегодня, 09:40
    Il est Juif pour se durcir dans la défaite comme à Massada ?
  12. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:54
    Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире
    И нам необходимо, причем уже давно, занять более жесткую политику по отношению к Британии и др. недружественным странам. Разговаривать с ними на языке дипломатии бесполезно, т.к. только понимание того, что им действительно может прийти трындец может охладить их русофобский пыл.