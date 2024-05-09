Бывший командующий силами НАТО: Калининград в случае войны необходимо «нейтрализовать»
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В случае масштабного конфликта Североатлантического альянса с Российской Федерацией, Западу следует решить вопрос с российским Калининградом. С таким заявлением в статье для информационного агентства Bloomberg выступил бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Отставной военачальник задумался над тем, как ослабить военное присутствие России в Прибалтике. Он подчеркнул, что в Калининградской области сосредоточены большая часть Балтийского флота ВМФ России, авиация и ракетные войска, а также не исключил наличие на территории региона ядерного оружия.
В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать
- подчеркнул Ставридис.
Экс-командующий силами НАТО объяснил и основные причины для нападения на Калининград в случае войны с Россией. Это необходимо для того, чтобы защитить Сувалкский коридор, имеющий стратегическое значение, и обеспечить доминирование НАТО в Прибалтике в целом.
Впрочем, и ранее Запад не скрывал своих агрессивных планов относительно Калининградской области России. Этот российский анклав в Прибалтике западные политики и военачальники считают очень опасным для НАТО в военно-стратегическом отношении. Многие военные маневры альянса были направлены как раз на отработку действий в Балтийском регионе на случай открытого противостояния с Россией.
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