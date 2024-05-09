Бывший командующий силами НАТО: Калининград в случае войны необходимо «нейтрализовать»

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Бывший командующий силами НАТО: Калининград в случае войны необходимо «нейтрализовать»

В случае масштабного конфликта Североатлантического альянса с Российской Федерацией, Западу следует решить вопрос с российским Калининградом. С таким заявлением в статье для информационного агентства Bloomberg выступил бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Отставной военачальник задумался над тем, как ослабить военное присутствие России в Прибалтике. Он подчеркнул, что в Калининградской области сосредоточены большая часть Балтийского флота ВМФ России, авиация и ракетные войска, а также не исключил наличие на территории региона ядерного оружия.



В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать

- подчеркнул Ставридис.

Экс-командующий силами НАТО объяснил и основные причины для нападения на Калининград в случае войны с Россией. Это необходимо для того, чтобы защитить Сувалкский коридор, имеющий стратегическое значение, и обеспечить доминирование НАТО в Прибалтике в целом.

Впрочем, и ранее Запад не скрывал своих агрессивных планов относительно Калининградской области России. Этот российский анклав в Прибалтике западные политики и военачальники считают очень опасным для НАТО в военно-стратегическом отношении. Многие военные маневры альянса были направлены как раз на отработку действий в Балтийском регионе на случай открытого противостояния с Россией.
42 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +15
    Сегодня, 09:01
    И такой идиот командовал НАТО.Он не в курсе что в Вашингтоне ,после того как атакуют Калининград, следующие выборы будут проводить тараканы.
    1. Aken Звание
      Aken
      -2
      Сегодня, 09:05
      Неи, он не в курсе. Он рассчитывает на договорняк.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -2
        Сегодня, 09:06
        С договорняками покончено - МИД России( если по простому)
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 09:08
          Пока это только слова. Увижу дела, вместе с Вами порадуюсь.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            -3
            Сегодня, 09:21
            СВО ответ на договорняки ,у вас с зрением всё нормально?
            1. Aken Звание
              Aken
              +5
              Сегодня, 09:23
              У меня со зрением всё хорошо. СВО это ответ на срыв договорняка.
            2. lis-ik Звание
              lis-ik
              +2
              Сегодня, 09:45
              Цитата: tralflot1832
              СВО ответ на договорняки ,у вас с зрением всё нормально?

              А может напомнить вам про договорняки во время СВО? Начиная со стамбульского и заканчивая Херсоном и азовцами. Достали вы уже своими лозунгами.
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                -1
                Сегодня, 09:49
                В отличие от вас я знаю причину этих договорняков - жизнь солдата.
                1. lis-ik Звание
                  lis-ik
                  +2
                  Сегодня, 10:06
                  Цитата: tralflot1832
                  В отличие от вас я знаю причину этих договорняков - жизнь солдата.

                  В договорняке с азовцами, там действительно всем солдатам солдат был,целый кум. И опять у вас всё слишком высокопарно и оторвано от жизни,мягко выражаясь.
      2. Msi Звание
        Msi
        +4
        Сегодня, 09:07
        Он рассчитывает на договорняк.

        Опять договорняк... Без него некоторые никак не могут жить спокойно.
        Подобные действия НАТО попадают под наши действия согласно доктрине об использовании ЯО.
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 09:15
          Да подпадают. Но всегда можно договориться.
    2. militari97 Звание
      militari97
      -1
      Сегодня, 09:10
      Ну это по Задорнову... Ну тупые... Самоуверенность валит из всех щелей... Ничего, получат они свою "Мать Кузьмы"...
    3. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +5
      Сегодня, 09:13
      идиот командовал НАТО.Он не в курсе что в Вашингтоне ,после того как атакуют Калининград, следующие выборы будут проводить тараканы.

      Просто организуют другой сценарий . Например попытка быстрого захвата с помощью троебалтских и пшечных отморозков без официального участия НАТО . А США будут "пытаться умиротворить" , как сейчас "умиротворяют" евреев . И тогда до обмена межконтинентальными вряд ли дойдет . Хотя нам тогда наверное стоит сразу и без раздумий применить ТЯО .
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 09:32
        Цитата: КВУ-НСвД
        Например попытка быстрого захвата с помощью троебалтских и пшечных отморозков без официального участия НАТО . А США будут "пытаться умиротворить" , как сейчас "умиротворяют" евреев . И тогда до обмена межконтинентальными вряд ли дойдет

        Однако дойдёт до того, что Калининградская область расширит свои границы на три района - Вильнюсский, Таллинский и Рижский, а НАТО с матрасами будут мучительно искать ответ на вопрос -"Нахрена мы вообще в Калининград полезли?"
        1. КВУ-НСвД Звание
          КВУ-НСвД
          +1
          Сегодня, 09:39
          Однако дойдёт до того, что Калининградская область расширит свои границы

          Было бы неплохо . Но как часть России они (троебалты) нам не всрались (за исключением может коридора в Калининград) . Достаточно будет протектората и пары-тройки ВМБ . А экономически пусть уж "сама-сама"
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 09:43
            Цитата: КВУ-НСвД
            Но как часть России они нам не всрались (за исключением может коридора в Калининград) . Достаточно будет протектората и пары-тройки ВМБ . А экономически пусть уж "сама-сама"

            Дык мы развивать то не прибалтику будем, а Калининградскую область в расширенном составе, да и увеличение российского побережья будет не лишним, а то Балтийское море по факту становится внутренним морем НАТО, а нам такой статус этого водоёма ни к чему. yes
          2. Msi Звание
            Msi
            +1
            Сегодня, 09:45
            А экономически пусть уж "сама-сама"

            А прибалтийские порты, разве плохо? Если наши будут.
            1. КВУ-НСвД Звание
              КВУ-НСвД
              -2
              Сегодня, 09:48
              прибалтийские порты, разве плохо?

              Желательно , чтобы пришли в запустение и разруху .
              1. Msi Звание
                Msi
                0
                Сегодня, 09:50
                Желательно , чтобы пришли в запустение и разруху

                Если наши будут

                Я подписал попозже.
          3. BlacTiger74 Звание
            BlacTiger74
            +1
            Сегодня, 10:01
            Если уж на то пошло , то трибалтика исконно Российская территория , выкупленная у шведов Петром I-м на вечные времена !!! ............ А я что-то не припомню , чтоб трибалты " выкупились " wink wink wink
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 09:16
      Почему идиот?Он просто немного озвучил то,что давно у них в планах.И у нас есть планы по нейтрализации их баз.Это все обыденно со времен той,старой "холодной войны".И наши планы подразумевают "весь мир в труху".
    5. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 09:29
      Цитата: tralflot1832
      И такой идиот командовал НАТО

      почему идиот?!
      все верно сказал, нас будут уничтожать одними из первых
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 09:35
        Для возможности "победить" в ядерной войне удар должен быть одновременным по всей территории противника.А не в час боеголовка.
    6. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +2
      Сегодня, 09:46
      Цитата: tralflot1832
      следующие выборы будут проводить тараканы.

      Ну, отчего же только тараканы? Осы бракониды в 18 раз большую радиацию выдерживают! yes
    7. alekc73 Звание
      alekc73
      +3
      Сегодня, 09:51
      Он мыслит категориями прошлых войн.Попытка блокировать Калининград приведет к использованию тактического ЯО. Дальше...... Северное полушарие будет не пригодно для жизни десятки тысяч лет.
  2. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 09:03
    Бывший командующий силами НАТО: Калининград в случае войны необходимо «нейтрализовать

    А писали, что бывшие умнеют... Видимо это не тот случай. request
    1. Aken Звание
      Aken
      -2
      Сегодня, 09:07
      Он сейчас при хорошей должности. Говорит, что положено.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 09:12
      Мsi.Бывают что умеют с выходом на пенсию ,Уэсли Кларк после выхода на пенсию стал великим нефтяником ,Президентом нефтедобывающей компании.
  3. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +2
    Сегодня, 09:09
    Этот "бывший" совсем не знает методов современной войны, не знает о чем говорится в военной доктрине России. Зазомбированный своей ненавистью к России, он совсем слепой. Да я не уверен, имеет ли он военное образование, опыт в войне с равным по силе противником. Бомбардировка Югославии, Ливии, Сирии, Ирака не является доказательством его "успехов" как военного, имеющего опыт боевых действий.
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 09:10
    ну..предупредить нужно фашистов что в Калининграде уже стоят Искандеры с ядерными подарочками для гнид.
  5. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 09:11
    Вот как такое можно писать, а еще в это верить? Если кто-то тронет Калиниград - сразу Третья Мировая, которая никому не нужна, ибо победителей не будет.
  6. Saler Звание
    Saler
    +4
    Сегодня, 09:14
    Пусть попробуют нейтрализовать. В Калининграде размещено наше ТЯО.
    Можно сразу лишиться: Варшавы, Берлина, Брюсселя и тд. hi
  7. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +2
    Сегодня, 09:16
    В случае войны, первым нейтрализуют Ставридиса...
  8. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 09:18
    выродки..Калининград эта малая толика за убийство 30.000.000 что СССР по праву победителей оставил себе.
  9. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 09:32
    ..В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать - подчеркнул Ставридис
    Да прекрасно он знает, о чем говорит. На его уровне дураков нет, нагнетают, повышают градус, пытаются дальше варить лягушку - авось сдрейфим, ограничимся заявлениями и злопыхательством г-на Медведева
  10. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:34
    Видимо,принято решение в штатах положить под каток и прибалтов с пшеками.....а сын ставриды и редиса всего лишь озвучил планы янкеров.....
  11. sodium20 Звание
    sodium20
    -1
    Сегодня, 09:34
    I think nuclear missiles are deployed in Kaliningrad. Stavridis has memory loss?
    1. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      -1
      Сегодня, 09:46
      Зашел на русскоязычный сайт - пиши на русском...
  12. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    -2
    Сегодня, 09:55
    Кто-нибудь объяснит этому дегенералу , что у России имеются такие системы вооружения , которые не позволят отсидеться не то что за большой лужей , но и даже в Антарктиде !!!
  13. Стёпа Звание
    Стёпа
    0
    Сегодня, 11:17
    От дохлого осла ему уши и в придачу рукава от жилетки!
  14. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 11:23
    Все эти отставные генералы играют в солдатиков и до сих пор не понимают, что столкновение с НАТО, перерастет в ядерную войну, а там уже нечего и некого будет нейтрализовывать.
  15. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 11:27
    Бывшего командующего нато нужно нейтрализовать.