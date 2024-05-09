ВС РФ за сутки взяли под контроль около 13 кв. км территории на Северском направлении

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ВС РФ за сутки взяли под контроль около 13 кв. км территории на Северском направлении

Российская армия продолжает продвижение на Донбассе. В частности, бои идут на юго-восточных берегах Карловского водохранилища, включая территорию села Нетайлово, за которую пытаются удержаться войска противника.

Одновременно с этим российские войска взяли под свой контроль территории, расположенные севернее упомянутого Нетайлово. В общей сложности, на этом участке фронта ВС РФ овладели территорией площадью около 4,8 кв. км, выйдя к восточным окраинам Яснобродовки.





Достаточно весомый успех нашими войсками был достигнут на Северском направлении. Противник признаёт продвижение ВС РФ по фронту шириной до 9 км в направлении села Выемка. Причём глубина продвижение в течение суток составила около 1,5 км. Наши войска находятся на подступах к одноимённой железнодорожной станции. От неё до южных окраин Северска менее 6 км. Продвижение наших войск позволило перевести под свой контроль территорию площадью около 13 кв. км.


Продвижение ВС РФ фиксируется также в районе Урожайного на стыке ДНР с Запорожской областью и в районе границы ЛНР с Харьковской областью - на Купянском направлении.
6 комментариев
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  1. militari97 Звание
    militari97
    +1
    Сегодня, 09:19
    Работаем братья... С Днем Победы!!!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 09:27
      Цитата: militari97
      Работаем братья...

      Когда Киев освободим от майданутых нациков, тогда и поднимем чарку за Победу ! За нашу Победу !
      1. militari97 Звание
        militari97
        -1
        Сегодня, 09:30
        Так точно!!! Бендер в этот раз жалеть не нужно...
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 09:38
          Российские войска ликвидировали под Авдеевкой двух грузинских наемников из подразделения «Черный Орел». Они стали 65-м и 66-м погибшими боевиками, приехавшими из своей страны воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ).Как сообщает «Черный Орел» на своей странице в соцсети, погибшими грузинскими наемниками оказались Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе. В результате атаки российских войск они «получили несовместимые с жизнью травмы», выполняя некое боевое задание на Авдеевском направлении.Оба боевика воевали на Украине с самого начала спецоперации. Они стали 65-м и 66-м погибшими участниками «Черного Орла». Подробности их смерти не сообщаются.
          Российская армия выкашивает наемников практически ежедневно. Так, 6 мая стало известно о гибели под Авдеевкой еще одного члена грузинского подразделения «Черный орел» Сосо Гугутишвили. А до этого стало известно, что на бескрайни полях Украины остался навсегда бывший сотрудник Минобороны Грузии Тенгиз Хания.

          В составе «Интернационального легиона» ВСУ созданы четыре подразделения из наемников из Грузии. Это «Грузинский легион», «Кавказский легион», «Тбилиси» и уже упоминавшийся «Черный орел». По неподтвержденной информации украинской стороны, общая численность данных подразделений составляет 1,5 тыс. боевиков.Грузинские наемники причастны к пыткам российских военных. Так, боевик Эрекле Амиранашвили на днях был заочно приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима на 14 лет за участие в боевых действиях на стороне Украины. Его объявили в международный розыск. А 22 апреля российский суд вынес аналогичные приговоры еще двум другим боевикам из Грузии, примкнувшим к ВСУ.

          Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе.
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            0
            Сегодня, 10:24
            Цитата: OrangeBigg
            общая численность данных подразделений составляет 1,5 тыс. боевиков

            И их везут хоронить в Грузию....А жаль, надо на Украине в канава прикопать !
          2. Metallurg_2 Звание
            Metallurg_2
            0
            Сегодня, 10:45
            Бесо - имя само за себя говорит.