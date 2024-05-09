ВС РФ за сутки взяли под контроль около 13 кв. км территории на Северском направлении

Российская армия продолжает продвижение на Донбассе. В частности, бои идут на юго-восточных берегах Карловского водохранилища, включая территорию села Нетайлово, за которую пытаются удержаться войска противника.Одновременно с этим российские войска взяли под свой контроль территории, расположенные севернее упомянутого Нетайлово. В общей сложности, на этом участке фронта ВС РФ овладели территорией площадью около 4,8 кв. км, выйдя к восточным окраинам Яснобродовки.Достаточно весомый успех нашими войсками был достигнут на Северском направлении. Противник признаёт продвижение ВС РФ по фронту шириной до 9 км в направлении села Выемка. Причём глубина продвижение в течение суток составила около 1,5 км. Наши войска находятся на подступах к одноимённой железнодорожной станции. От неё до южных окраин Северска менее 6 км. Продвижение наших войск позволило перевести под свой контроль территорию площадью около 13 кв. км.Продвижение ВС РФ фиксируется также в районе Урожайного на стыке ДНР с Запорожской областью и в районе границы ЛНР с Харьковской областью - на Купянском направлении.

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