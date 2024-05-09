Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине продлится дольше, чем нам хотелось бы

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Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине продлится дольше, чем нам хотелось бы

Вооруженный конфликт на Украине продлится длительное время. Такой прогноз сделал канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого приводит немецкая пресса.

Глава правительства ФРГ призвал европейские государства готовиться к дальнейшему продолжению конфликта.



Всем нам ясно, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось

- заявил Шольц.

Канцлер выступил с призывом к европейским государствам поставлять киевскому режиму большее количество вооружений. Основной упор, по мнению Шольца, должен быть сделан на поставки Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, он призывает передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

Что интересно, сама Германия с передачей ЗРК американского производства киевскому режиму совсем не спешит. Ранее германские власти заявляли, что данные системы ПВО нужны и самой ФРГ. Также Шольц не хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, хотя на этом настаивает часть немецких политиков. Свой отказ он объясняет тем, что для эксплуатации ракет потребуется отправить на Украину немецких военнослужащих, а бундесвер не должен принимать непосредственное участие в конфликте.

Как видим, германские власти демонстрируют двойственную позицию – с одной стороны, они призывают поставлять Киеву как можно больше вооружений, но с другой стороны, сами не стремятся передавать те системы вооружений, на поставках которых настаивает украинский режим.
12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 09:32
    Шольцяра сколько бы конфликт не продолжался но он может закончиться в Берлине.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +5
      Сегодня, 09:45
      На то он и Олух и каждый раз улыбочка на лице как у жителя дурдома... ей Богу.
      война продлится дольше, чем нам бы хотелось

      Ну хоть давно не скрывают, что хотели. yes
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 10:23
        Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине продлится дольше, чем нам хотелось бы
        Ну и не сказал сколько бы им хотелось. Хотелось бы побыстрей , вопрос решаем, не поставляйте оружие...
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 10:54
      Европаны надеялись быстро освободить продородные земли от укробыдла. Но паны просчитались. Издержки...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:32
    «Конфликт на Украине продлится дольше, чем нам хотелось бы» —

    — А хотелось им чтобы очень долго ...
  3. militari97 Звание
    militari97
    +2
    Сегодня, 09:35
    Прозревший шольц.... Сходи к деду (прадеду) на могилу... Посмотри чем все для вас может кончится...
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 09:39
    Немчура руками ой хохлоты мстит нам за 45-ый год.
  5. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +1
    Сегодня, 09:44
    Для ФРГ возможно он законцится взятием Берлина.
    1. SSR Звание
      SSR
      +1
      Сегодня, 10:50
      Для ФРГ возможно он законцится взятием Берлина.

      Для немчуры, уже откат в прошлое, тяжёлая промышленность сворачивается, металлургия, автоконцерны схлопываются и тд., цепная реакция уже запущена.
  6. invisible_man Звание
    invisible_man
    +4
    Сегодня, 09:44
    Этот конфликт явно продолжается дольше, чем хотелось бы НАМ.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:45
    У русских генетическая привычка приходить в столицы западных стран и заканчивать там конфликты.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:03
    призвал европейские государства готовиться к дальнейшему продолжению конфликта
    Это можно понять, как готовьте ваши денежки г-да европейцы и предупредите население, чтобы на ремне делали очередную дырку. Желание воевать с Россией пока чужими руками не спадает, а наоборот усиливается на фоне неудач ВСУ. И как обычно больше всех беснуются в Европе те кто во 2 МВ примкнул к фашистской Германии и пошел на Восток. Пример того, что не стоит оставлять недобитков и давать им возможность строить свое государство, т.к. очухавшись они попытаются повторить, то что ранее не удалось.