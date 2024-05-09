Канцлер ФРГ: Конфликт на Украине продлится дольше, чем нам хотелось бы

Всем нам ясно, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось

Вооруженный конфликт на Украине продлится длительное время. Такой прогноз сделал канцлер Германии Олаф Шольц, слова которого приводит немецкая пресса.Глава правительства ФРГ призвал европейские государства готовиться к дальнейшему продолжению конфликта.- заявил Шольц.Канцлер выступил с призывом к европейским государствам поставлять киевскому режиму большее количество вооружений. Основной упор, по мнению Шольца, должен быть сделан на поставки Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, он призывает передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.Что интересно, сама Германия с передачей ЗРК американского производства киевскому режиму совсем не спешит. Ранее германские власти заявляли, что данные системы ПВО нужны и самой ФРГ. Также Шольц не хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, хотя на этом настаивает часть немецких политиков. Свой отказ он объясняет тем, что для эксплуатации ракет потребуется отправить на Украину немецких военнослужащих, а бундесвер не должен принимать непосредственное участие в конфликте.Как видим, германские власти демонстрируют двойственную позицию – с одной стороны, они призывают поставлять Киеву как можно больше вооружений, но с другой стороны, сами не стремятся передавать те системы вооружений, на поставках которых настаивает украинский режим.