«Большая честь»: глава Гагаузии выразила благодарность за приглашение на парад Победы в РФ

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«Большая честь»: глава Гагаузии выразила благодарность за приглашение на парад Победы в РФ

На парад Победы в Москву официально приглашена глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она уже выразила благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за это приглашение.

В последнее время глава Гагаузии все активнее демонстрирует пророссийскую позицию. Она уже приезжала в Москву, получает от нашей страны всестороннюю поддержку в вопросах защиты интересов населения этого автономного региона Молдавии.

Для меня большая честь представлять Гагаузию и всю Молдову на этом событии. Я благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за приглашение участвовать в праздничных мероприятиях

- заявила Евгения Гуцул.

Кроме главы Гагаузии, на параде в Москве ожидаются и другие важные гости. В их числе президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса Тхонглун Сисулит и Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

Российские власти ответственно подошли к вопросам организации праздничного мероприятия. Присутствие иностранных лидеров на параде показывает, что Россия отнюдь не изолирована на международной арене. Главы государств мира считают за честь принимать участие в качестве гостей в параде Победы.

Участие в параде Победы на Красной площади будут принимать все виды Вооруженных сил Российской Федерации, силовые ведомства страны и военная техника. Общее число участников парада – 9 тысяч человек. Также будут представлены 75 единиц военной техники, включая авиацию Воздушно-космических сил России.
20 комментариев
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  1. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 09:50
    Фото неудачное. Уж больно губы того... Шнобель огромный и мясистый. Лицо лоснится. Либо обычный фотоаппарат сильно близко держали. Либо специально гадат - фотошопят хорошего человека. А ВО и радо такое у себя размещать!
    А сбоку на девушку что за подорительная личность пялится?
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 10:15
      Сбоку рожа, это оппозиция завидует. laughing
    2. Ильнур Звание
      Ильнур
      +2
      Сегодня, 10:58
      специально гадат - фотошопят хорошего человека.

      Хорошего человека никаким фотошопом не испортить!
      Мы же с вами знаем, что она и душой и внешностью - прекрасна...
      С Днём Великой Победы!
      Желаю нам всем новых побед над западными неонацистами...
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -2
    Сегодня, 10:03
    «Большая честь»: глава Гагаузии выразила благодарность за приглашение на парад Победы в РФ
    Умничка!
    Но я её не увидел среди гостей... (
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 10:30
      Цитата: Смею_заметить_
      Но я её не увидел среди гостей.

      Не замечена....
      Но Мавзолей опять стыдливо фанерками забили....
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        -1
        Сегодня, 10:43
        Да.
        Они бы ещё и могилу Сталина к параду Победы плакатиками прикрыли...
        Гадко это.
        С такими проблемами в башке в этой войне не победить.
        1. Динго Звание
          Динго
          +1
          Сегодня, 10:57
          [quoteОни бы ещё и могилу Сталина к параду Победы плакатиками прикрыли...][/quote]
          Люди прикрыли... Не фанерками...
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 10:54
      Мелькнула одна в коричневой курточке и тёплой шапке. Показалось - она.
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 10:07
    башкан у них красава сам захотел стать гагаузом но староват)))
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +4
      Сегодня, 10:26
      Ну это никогда не поздно. Вон диду Байдена уже с фонарями на том свете ищут, а ничего, кем только не обзывался!
  4. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 10:28
    Женечка - мужественный человек......другие уже б сдулись...а на фото-у нас у всех всегда неудачные ракурсы....
  5. ved_med12 Звание
    ved_med12
    0
    Сегодня, 10:41
    Фото , действительно неудачное...
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:47
      Определитесь уже наконец!
      Вам фото или ЛИЧНОСТЬ?
      Как подростки прыщавые... чесслово...
      Стыдно, господа офицеры.
      1. ved_med12 Звание
        ved_med12
        -1
        Сегодня, 10:50
        Не понимаю смысла Вашего "выпода". Вы вообще об чём? Я про неудачное фото!
  6. Serg 122 Звание
    Serg 122
    +2
    Сегодня, 10:49
    Жаль только что нет у нас границы с Гагаузией. Молдова сильно хочет препятствовать нашей дружбе и общению
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +2
      Сегодня, 11:00
      что нет у нас границы с Гагаузией.

      Надеюсь что скоро будет, и будет Гагаузия в составе России, а также Пренедстровье...
  7. bandabas Звание
    bandabas
    -3
    Сегодня, 11:00
    Самое главное- Гвинея-Бисау!!!
    1. Tochilka Звание
      Tochilka
      0
      Сегодня, 11:19
      место норм. выход в океан. может еще какие плюшки от того есть.
  8. Tochilka Звание
    Tochilka
    0
    Сегодня, 11:17
    обсуждать внешность дам. тут на ВО. последнее дело. как по мне.
    Будьте мужиками уже!
  9. VladimirNET Звание
    VladimirNET
    0
    Сегодня, 11:21
    Кто такие гагаузы и почему они хотят выйти из состава Молдавии
    28 января 2023
    https://dzen.ru/a/Y9U9yhUikS_SGSl-