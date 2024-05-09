«Большая честь»: глава Гагаузии выразила благодарность за приглашение на парад Победы в РФ
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На парад Победы в Москву официально приглашена глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она уже выразила благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за это приглашение.
В последнее время глава Гагаузии все активнее демонстрирует пророссийскую позицию. Она уже приезжала в Москву, получает от нашей страны всестороннюю поддержку в вопросах защиты интересов населения этого автономного региона Молдавии.
Для меня большая честь представлять Гагаузию и всю Молдову на этом событии. Я благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за приглашение участвовать в праздничных мероприятиях
- заявила Евгения Гуцул.
Кроме главы Гагаузии, на параде в Москве ожидаются и другие важные гости. В их числе президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса Тхонглун Сисулит и Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
Российские власти ответственно подошли к вопросам организации праздничного мероприятия. Присутствие иностранных лидеров на параде показывает, что Россия отнюдь не изолирована на международной арене. Главы государств мира считают за честь принимать участие в качестве гостей в параде Победы.
Участие в параде Победы на Красной площади будут принимать все виды Вооруженных сил Российской Федерации, силовые ведомства страны и военная техника. Общее число участников парада – 9 тысяч человек. Также будут представлены 75 единиц военной техники, включая авиацию Воздушно-космических сил России.
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