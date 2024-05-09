Вошедшая в Рафах израильская техника оборудована унифицированной защитой от дронов

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Вошедшая в Рафах израильская техника оборудована унифицированной защитой от дронов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает публиковать кадры, где запечатлены действия ее подразделений в секторе Газа. Так, недавно в сети интернет появились ролики ввода 162-й бронетанковой дивизии «Ха-Плада» в палестинский город Рафах, расположенный на самом юге анклава, на египетской границе.

А незадолго до этого израильские военные сообщали о вводе в Рафах подразделений 401-й бронетанковой бригады.



На вооружении 162-й дивизии находятся танки Merkava Mk.3 и Mk.4, а также тяжелые БТР Puma и Namer, бульдозеры Caterpillar D9.


Несложно заметить, что вошедшая в Рафах израильская бронированная техника по большей части оборудована унифицированной защитой от дронов. Подразделения ЦАХАЛ активно применяют примерно такие же противодроновые «козырьки», которые впервые были замечены в зоне СВО.


Навесы против дронов на танках Merkava можно было наблюдать еще полгода назад. Несмотря на серьезный уровень развития высоких технологий в израильской оборонной отрасли, там не сумели найти более дешевого и эффективного решения для защиты от беспилотников, чем эти примитивные «козырьки». Изучив опыт российских военных на фронтах спецоперации, в ЦАХАЛ начали активно внедрять это нехитрое средство защиты для своих танков и прочей бронетехники.

Оказывается, опыт создания в России подобных навесов, над которыми поначалу иронизировали, начали перенимать не только в ВСУ, но и во многих других армиях мира.

12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:48
    «Вошедшая в Рафах израильская техника оборудована унифицированной защитой от дронов» —

    — Там могут и по старинке - коктейлем Молотова ...
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 10:01
      Евреи уже себя показали - нацисты (фашисты), которые воюют с детьми и бабами, а на поле боя их техника горит после выстрелов с РПГ-7. Брехуны, такие же как и украинцы. И итог будет тот же!
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 09:56
    оборудована унифицированной защитой от дронов

    Я уж было испугался, что они умнее нас...
    примерно такие же противодроновые «козырьки», которые впервые были замечены в зоне СВО
    а не.... расходимся lol
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 10:01
      Алексей, спокойно! Они еще торой свои танки начнут прикрывать)))
    2. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 10:18
      что они умнее нас...

      Ну , как окажется , что и дроны , и сетку еврейские парни придумали ? Надеюсь, что не все евреи из наших КБ убежали.
  3. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +2
    Сегодня, 09:58
    У них, сволочей, ещё и у всех БТРов колёса круглые, как у наших на СВО!
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 10:23
      Ну у них двигло в передней части.... влд - по сути крышка для обслуживания, двинатель, да перегородка.... вроде как противокумулятивная защита должна отрабатывать в лоб, т.к. там еще топливо, а известно что оно, т.к. достаточно высококипящая жиздокость по сравнению с водой - т.к. КС по сути тоже струя и там гидродинамика вступает в силу. Но проблема как у абосрамса.... ввязавшись в городские бои спокойно растреливаются во все остальные проекции. Кстати у меха там защита с левого курсового угла чисто символическая
  4. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +2
    Сегодня, 10:20
    Козырьки от крышебоев вчерашний день, сейчас актуальны мангалы.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 10:58
    Я слышал ,от одного эксперта,что на танках Меркава собираются установить катапультные капсулы выживания.Ежели попадёт снаряд в такой танк, с катапультной капсулой,то капсула вместе с экипажем будет катапультироваться с фронта в глубокий тыл наступающих кошерных войск. . . winked
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:04
    Жалкие евреи вынуждены разбирать на противодроновую защиту кровати, которые коварно покупают для этого в США! Позор отсталой ржавой еврейской технике! ))
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 11:23
      Позор отсталой ржавой еврейской технике!

      Это шутка ? Выбросьте все железки из ВС России , в создании которых участвовали евреи-конструкторы . И останетесь ни с чем . Посмотрите , кем был Миль например . Не говорю уж об советском ЯО . Хоть помяните добром Юлиуса и Этель Розенбергов Они закончили на электрическом стуле , а в СССР появилась атомная бомба.
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        0
        Сегодня, 11:26
        Надо же! Соображающий еврей! Великая редкость, хоть в Красную Книжку записывай) Да, это шутка. Видите ли, все, кого вы перечислили, русские. Сто процентов. Русские евреи. У нас таких немерено. Все русские. Русские армяне, русские евреи, русские грузины, русские якуты и еще примерно 180 наций и народностей. Все русские.
        И к просто евреям, фашистам и убийцам мирных людей в Газе, русские евреи никакого отношения не имеют, испачкать людей вроде товарища Миля в своем фашизме у вас не выйдет.