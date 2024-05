Зенитные ракетные комплексы Пакистана

Самоходные ЗРК малой дальности



Зенитная ракета HQ-7

Зенитные ракетные комплексы средней дальности



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК НQ-2В на позиции к югу от Исламабада. Снимок сделан в декабре 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК LY-80 на базе ПВО в пригороде Карачи. Снимок сделан в январе 2018 года



Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК LY-80 на базе ПВО в пригороде Карачи. Снимок сделан в ноябре 2022 года

ЗРК большой дальности

Пакистан входит в достаточно ограниченный круг государств, в которых на постоянном боевом дежурстве находятся зенитные ракетные комплексы средней и большой дальности, обладающие противоракетными способностями. Кроме того, на вооружении имеется значительное количество ЗРК малой дальности и ПЗРК.В войсках противовоздушной обороны Пакистана эксплуатируются ракетные комплексы средней и большой дальности китайского и итальянского производства. Но также в войсках имеются ПЗРК, изготовленные в США и Швеции, а также французские самоходные ЗРК малой дальности.По мере возможностей пакистанское военно-политическое руководство старается самостоятельно проводить модернизацию имеющихся систем ПВО, наладить внутри страны выпуск современных противовоздушных комплексов или хотя бы их компонентов. Основным партнёром в этом деле является Китай.События индийско-пакистанских войн продемонстрировали, что одна лишь скорострельная малокалиберная зенитная артиллерия не в состоянии прикрыть объекты от внезапных ударов реактивных истребителей-бомбардировщиков. В связи с этим в конце 1970-х Пакистан договорился с Францией о покупке мобильных ЗРК малой дальности Crotale.Для того времени «Кроталь» являлся очень продвинутым мобильным войсковым комплексом противовоздушной обороны, который по своим характеристикам примерно соответствовал советскому ЗРК «Оса-АК». Впрочем, на советском комплексе все элементы размещались на одном плавающем шасси, а на французском использовались две отдельные колёсные машины: пункт боевого управления с радиолокатором просмотра воздушного пространства и самоходная пусковая установка с аппаратурой наведения.Комплекс Crotale, запущенный в серийное производство в 1972 году, мог монтироваться на колёсном или гусеничном шасси, а также на буксируемом прицепе. Огневой взвод состоял из пункта боевого управления и 2-3 пусковых установок.Пункт боевого управления осуществлял обзор воздушного пространства, обнаружение цели и опознавание её государственной принадлежности при помощи импульсно-доплеровской РЛС Mirador-IV. Эта станция была способна обнаруживать низколетящие цели на дальности до 18 км. Данные о цели транслировались на самоходные пусковые установки. На каждой СПУ – станция наведения ракет и 4 ТПК с ЗУР, имеющими радиокомандное наведение с радиолокационной или оптической пеленгацией. Станция наведения может сопровождать одну цель и наводить на неё одновременно до двух ракет с дальностью пуска 10 км и досягаемостью по высоте 5 км. Дальность захвата цели – до 17 км.К середине 1980-х в Пакистан было поставлено более сотни самоходных командных пунктов и пусковых установок на колёсных шасси, которые свели в шесть дивизионов противовоздушной обороны. ЗРК малой дальности «Кроталь» находились в подчинении Командования ВВС, в мирное время отдельные батареи осуществляли прикрытие крупных авиабаз, а в военное время рассматривались как оперативный высокомобильный резерв ПВО.В 1990-е имевшиеся в Пакистане комплексы Crotale были капитально отремонтированы и модернизированы на производственных мощностях пакистанского государственного концерна GIDS. Помимо французской компании Thomson-CSF, в работах принимали участие китайские специалисты.Китайцы досконально ознакомились с этими французскими ЗРК ещё в середине 1980-х, после чего на вооружение НОАК поступила «китаизированная» версия «Кроталя», известная как HQ-7.Доработанный экспортный вариант китайского ЗРК HQ-7B, предлагающийся иностранным покупателям под обозначением FM-90, был продемонстрирован в Пакистане во время парада 23 марта 2015 года.В модернизированном ЗРК HQ-7В применён батарейный пункт боевого управления, оснащённый РЛС с ФАР (дальность обнаружения 25 км), а максимальная дальность пуска ракет увеличена до 15 км.Также значительно повышена помехозащищённость и вероятность поражения. Согласно информации, опубликованной на международных оружейных выставках, в простой помеховой обстановке на дальности 12 км вероятность уничтожения цели типа МиГ-21, летящей со скоростью 900 км/ч, двухракетным залпом составляет 0,95.В настоящее время китайские ЗРК FM-90 по большей части заменили в пакистанских строевых подразделениях ПВО французские Crotale. Согласно оценочным данным, опубликованным в Индии, в войсках может иметься не менее 120 самоходных пусковых установок. Для боевого дежурства по охране стационарных объектов из состава зенитно-ракетного дивизиона на ротационной основе выделяется одна из трёх огневых батарей дивизиона. Длительность несения дежурства 10 дней.Первым пакистанским объектовым ЗРК средней дальности, поставленным на боевое дежурство, стал китайский HQ-2В. Пакистан купил несколько комплексов этой модификации, которые были развёрнуты в окрестностях городов Исламабад и Карачи, а также в районе ядерного объекта Кушаб.В Китае на основе советского ЗРК С-75 было разработано и принято на вооружение несколько собственных вариантов HQ-2, отличавшихся характеристиками зенитных ракет и аппаратурой станции наведения.Во второй половине 1980-х на основе элементов ЗРК С-75М «Волга», полученных из Египта, в КНР был создан НQ-2В, который выпускался с самоходными гусеничными и буксируемыми пусковыми установками.По своим возможностям этот китайский комплекс вплотную приблизился к советскому ЗРК С-75М «Волга». Однако добиться характеристик дальнобойности и помехозащищённости поздней модификации ЗРК С-75М3 «Волхов» с ЗУР В-759 (5Я23) китайским конструкторам не удалось. Максимальная дальность стрельбы ракетой НQ-2В составляет 36 км.По состоянию на декабрь 2022 года один дивизион НQ-2В всё ещё был развёрнут в 20 км южнее Исламабада. На спутниковых снимках, сделанных в начале 2024 года, этого комплекса здесь уже нет.До недавнего времени одноканальные комплексы первого поколения китайского производства с радиокомандными ракетами, заправляемыми жидким горючим и едким окислителем, являлись единственными пакистанскими ЗРК средней дальности, способными бороться с воздушными целями на высоте более 20 км. В настоящее время все ЗРК НQ-2В в Пакистане выведены из эксплуатации и заменены многоканальными мобильными системами HQ-9 и HQ-16.Имевшиеся ЗРК НQ-2В защищали очень ограниченные зоны, и в конце 1990-х в связи с ростом ударного потенциала индийских ВВС руководство пакистанского военного ведомства подняло вопрос о необходимости усиления наземной ПВО дополнительными системами средней дальности.К тому моменту в КНР был разработан усовершенствованный ЗРК НQ-2J с многофункциональной РЛС с АФАР Н-200, отличавшийся от имеющихся в Пакистане НQ-2В улучшенной помехозащищённостью и увеличением количества одновременно обстреливаемых целей до трёх единиц. Однако, несмотря на повышение боевых характеристик, врождённые недостатки китайского ЗРК никуда не делись. Комплекс, основные технические решения которого базировались на конструкции конца 1950-х, по-прежнему был сложным, трудоёмким и дорогим в эксплуатации; также остались ограничения в части обстрела маловысотных целей.Китайский ЗРК HQ-61, построенный на основе лицензионный итальянской твердотопливной ракеты Aspide Mk.1 и выпущенный небольшим тиражом, находился в опытной эксплуатации, имел большие проблемы с надёжностью и требовал доводки. Фактически на тот момент Китай не имел возможности предложить Пакистану недорогую современную и эффективную систему ПВО средней дальности.Четверть века назад пакистанские представители приценивались к самоходным ЗРК семейства «Бук», в качестве потенциальных поставщиков рассматривались Украина и Россия. От сделки с Украиной пакистанцы отказались по причине того, что эта страна не могла гарантировать надлежащего технического обслуживания комплексов «Бук-М1» советского производства, кроме того, на Украине отсутствовало производство зенитных ракет, и для пополнения боекомплекта пришлось бы обращаться к России.С учётом тесных политических и экономических связей, а также с уже заключёнными крупными российско-индийскими оружейными контрактами, Москва не захотела портить отношения с Нью-Дели ради разовой поставки в Пакистан современных средств ПВО.В качестве возможного варианта в Пакистане также рассматривался норвежско-американский ЗРК NASAMS, созданный американской компанией Raytheon и норвежской Kongsberg для замены устаревающего комплекса MIM-23B I-Hawk. Но продажа NASAMS на тот момент была невозможна из-за оружейного эмбарго, введённого Вашингтоном в ответ на пакистанские ядерные испытания, так как важнейшим элементом комплекса являются ракеты американского производства AIM-120 AMRAAM.В итоге выход был найден в виде закупки итальянского ЗРК SPADA 2000 Plus. После длительных переговоров и ожесточённого торга в 2007 году состоялось подписание контракта на 415 миллионов евро. В рамках которого предусматривалась поставка 10 зенитных батарей (в каждой две огневые секции по две пусковые установки), 750 зенитных ракет и строительства двух цехов для ремонта, настройки и регламентного обслуживания технических средств, электронной аппаратуры и ракет.Первая зенитная батарея была передана пакистанским вооружённым силам в 2010 году. Все положения контракта итальянская компания Selenia Industrie Elettroniche Associate (в настоящее время входит в состав концерна MBDA) выполнила к 2014 году.SPADA 2000 Plus является не самым передовым, но вполне эффективным ЗРК объектовой ПВО. Конструктивно он основан на решениях, реализованных в 1970-е годы в ракетно-артиллерийском комплексе Skyguard-Sparrow, в составе которого также использовались 35-мм зенитные автоматы Oerlikon GDF, а в качестве ЗУР доработанная авиационная ракета AIM-7 Sparrow. В начале 1980-х в Италии по мотивам Skyguard-Sparrow был создан ЗРК SPADA, к котором применялась ЗУР Aspide-1A, представлявшая собой итальянский вариант AIM-7 Sparrow.Возможности ЗРК SPADA 2000 Plus расширены за счёт использования новой зенитной ракеты Aspide 2000 и современной аппаратной части.Для обнаружения воздушных целей в ЗРК SPADA 2000 Plus применена мобильная РЛС RAC-3D (радиус обнаружения до 100 км), способная одновременно сопровождать до 100 целей и выдавать целеуказание на 4 цели. Для расширения возможностей работы по маловысотным целям антенна обзорного радиолокатора поднимается на мачте на высоту до 13 м.Операторы станции помимо обнаружения и целеуказания также осуществляют координацию взаимодействия до 10 зенитных ракетных и артиллерийских батарей. Благодаря высокой автоматизации и использованию передовых средств связи и отображения информации стацией управляют два человека. Командный пункт связывается с огневыми секциями при помощи двух радиолиний и может располагаться на удалении до 5 км.В составе ЗРК SPADA 2000 Plus имеется две огневые секции, в каждой по станции наведения и две пусковые установки с шестью готовыми к стрельбе ракетами Aspide 2000.Комплекс является авиатранспортабельным и может перебрасываться транспортными самолётами С-130. Автономное энергоснабжение обеспечивается мобильными дизельными генераторами мощностью 75 кВт. Все элементы ЗРК перевозятся автомобильным транспортом.ЗУР Aspide 2000 является улучшенным вариантом Aspide-1A и также имеет полуактивное радиолокационное наведение. В снаряжённом состоянии ракета весит 241 кг, а наибольший диаметр корпуса в районе двигателя составляет 0,234 м. Максимальная скорость полёта ракеты превышает 2,5М, и она может маневрировать с перегрузкой до 9g.По сравнению с предыдущим вариантом существенно улучшены возможности при работе в условиях организованных помех. Осколочная боевая часть массой 35 кг обеспечивает поражение цели при промахе до 7 м. Дальность стрельбы – более 25 км. Досягаемость по высоте – 10 км.Пункт управления огневой секцией располагается в отдельном фургоне, соединяется с пусковыми установками кабельными линиями и может располагаться на расстоянии до 100 м от них.Станция подсветки и сопровождения Falco Plus работает в диапазоне частот 8000 – 10 000 МГц. В случае необходимости имеется возможность работать и в режиме обнаружения целей, производя круговое или секторное сканирование воздушного пространства на дистанции более 50 км.Антенна может поворачиваться по азимуту на 360°, по углу места от 0 до 70°. Также РЛС Falco Plus комплектуется электронно-оптической системой, предназначенной для работы, без включения режима радиолокационного сопровождения, что повышает помехозащищённость и скрытность.Первая батарея SPADA 2000 Plus в 2011 году была развёрнута на авиабазе Чаклала в окрестностях Исламабада. В настоящее время комплексами этого типа прикрыты авиабазы Якобабад, Кахута, Камра, Карачи, Саргодха, а также ядерный объект Кушаб. Высокопоставленные представители ВВС Пакистана заявляли, что благодаря высокой мобильности ЗРК SPADA 2000 Plus может быть развёрнут в любой части страны в течение суток.В 2011 году на вооружение НОАК поступил новый противовоздушный комплекс средней дальности НQ-16А. При его создании были использованы российские наработки по ЗРК «Бук». Внешне ЗУР, применяемая в составе HQ-16А, сильно напоминает советскую 9М38М1.Ракета с полуактивной радиолокационной системой наведения весит 615 кг и имеет длину 5,2 м. Максимальная дальность стрельбы в первом варианте составляла 40 км, скорость – до 1200 м/с.Все элементы НQ-16 размещены на колёсном шасси повышенной проходимости Taian TA5350, а запуск ракеты происходит вертикально из герметичного транспортно-пускового контейнера. Зенитный ракетный дивизион по дорогам с твёрдым покрытием может перемещаться со скоростью 85 км/ч, запас хода достигает 1000 км.В отличие от российских войсковых комплексов семейства «Бук», китайский НQ-16 лучше приспособлен для несения длительного боевого дежурства при прикрытии стационарных объектов. Таким образом, концептуально ЗРК НQ-16 ближе не к войсковому «Бук-М1», способному двигаться по бездорожью в одной колонне с танками и БПМ, а к новейшему российскому ЗРК С-350, предназначенному для замены С-300ПС.Основным назначением ЗРК HQ-16А является борьба с самолётами тактической и палубной авиации, особое внимание было уделено возможности поражения маловысотных воздушных целей с минимальной ЭПР. Этот китайский ЗРК может перехватить воздушную цель, летящую на высоте от 15 м до 18 км. Вероятность поражения одной ЗУР для крылатых ракет, летящих на высоте 50 метров со скоростью 300 м/с, составляет 0,6, для цели типа МиГ-21 на той же скорости и высоте 3-7 км – вероятность поражения достигает 0,85. В улучшенной модификации HQ-16В максимальная дальность пуска по дозвуковым целям, летящим в диапазоне высот 7-12 км, доведена до 70 км. Пишут, что ЗРК HQ-16В способен бороться с баллистическими оперативно-тактическими ракетами, но зона поражения ОТР не превышает 15 км.В состав батареи ЗРК HQ-16А входит 4 пусковые установки (по 6 ЗУР в ТПК) и станция подсвета и наведения ракет с дальностью захвата цели до 80 км. Руководство действиями зенитных батарей осуществляется с дивизионного командного пункта, куда поступает информация с трёхкоординатного радиолокатора кругового обзора с дальностью обнаружения до 150 км. Всего в дивизионе три огневых батареи. Боекомплект зенитного дивизиона составляет 72 готовых к применению ЗУР.Переговоры о поставках экспортной модификации HQ-16А, известной как LY-80, между Пакистаном и КНР начались в 2014 году.Первые элементы комплекса поступили в Пакистан в 2017 году. Публично пакистанский ЗРК LY-80 показали в 2018 году.В 2019 году на полигоне вблизи Карачи состоялись боевые стрельбы, в ходе которых было поражено несколько радиоуправляемых мишеней, после чего ЗРК LY-80 официально признали боеготовым и поставили на боевое дежурство. Согласно заявлениям пакистанских военных, одна батарея LY-80 способна прикрыть территорию площадью 8000 км².В 2021 году Пакистан приобрёл ещё один дивизион ЗРК LY-80EV (экспортный вариант HQ-16В) с дальностью стрельбы более 70 км.До недавнего времени в распоряжении командования ВВС Пакистана не имелось ЗРК с дальностью стрельбы более 100 км. Такие зенитные системы в первую очередь необходимы для противодействия самолётам ДРЛО и радиотехнической разведки.У Исламабада не было вариантов кроме как купить дальнобойный ЗРК в Китае. Другие поставщики отказывали из-за политических противоречий и нежелания портить отношения с Индией.В 2015 году началось детальное обсуждение сделки, а сама поставка произошла в первой половине 2021 года.Официальное мероприятие по принятию на вооружение ЗРК китайского производства HQ-9Р состоялось 14 октября 2021 года на базе ПВО в пригороде Карачи. До этого пакистанские расчёты прошли подготовку в китайском учебном центре в городе Куньмин (провинция Юньнань).Создание ЗРК HQ-9 в КНР велось с середины 1980-х и резко ускорилось в 1990-х, после того как китайские специалисты детально ознакомились с российской противовоздушной системой С-300ПМУ (экспортная версия С-300ПС).Первый комплекс HQ-9 в НОАК появился более 20 лет назад, и в настоящее время эта зенитная система играет важную роль в китайской системе ПВО. По состоянию на 2022 год на территории КНР было развёрнуто более 20 дивизионов HQ-9.В то же время нельзя считать, что китайский комплекс является копией С-300ПМУ. Существенный вклад с создание HQ-9 внесла китайская разведка. Так, американские эксперты пишут о сходстве многофункционального китайского радара HT-233 с американской РЛС AN / MPQ-53, входящей в состав ЗРК Patriot. В то же время нет никаких сомнений, что ряд технических решений конструкторы China Academy of Defence Technology подсмотрели в советской системе. В первой модификации HQ-9 использовались ракеты с командным наведением с радиолокационным визированием через ракету. Команды коррекции передаются на борт ракеты по двухстороннему радиоканалу радиолокатором подсвета и наведения. Такая же схема была применена в поставленных в Китай зенитных ракетах 5В55Р.Как и на С-300ПМУ, в китайской ЗРС HQ-9 используется вертикальный старт без предварительного разворота пусковой установки в сторону цели. По составу и принципу функционирования ЗРС HQ-9 также сходна с российской зенитной системой. Помимо многофункционального радара сопровождения и наведения, мобильного командного пункта, в состав дивизиона входят маловысотный обнаружитель Тype 120 и поисковая РЛС Тype 305В, созданная на базе РЛС дежурного режима YLC-2. Пусковая установка HQ-9 выполнена на четырёхосном шасси Taian TA-5380 и внешне напоминает российскую С-300ПС.Всего в зенитно-ракетном дивизионе может быть до девяти самоходных пусковых установок, но обычно их шесть. Таким образом, готовый к применению боекомплект составляет 24 ракеты. Радиолокатор управления огнём HT-233 способен одновременно сопровождать до 100 целей и обстреливать 6 из них, наводя на каждую 2 ракеты.Согласно рекламным данным, озвученным в ходе аэрокосмических салонов и выставок вооружения, в ЗРК HQ-9 первых модификаций использовалась ракета, весящая 1300 кг, с массой боевой части 180 кг. Максимальная скорость ракеты – 4,2 М. Дальность стрельбы усовершенствованного комплекса НQ-9B превышает 200 км. Экспортный вариант НQ-9Р (FD-2000), поставленный в Пакистан, имеет дальность стрельбы 125 км. Досягаемость по высоте – до 25 км. По данным разработчика, система способна перехватывать баллистические ракеты в радиусе до 25 км. Элементы ЗРК НQ-9Р были продемонстрированы на военном параде, прошедшем в Исламабаде 23 марта 2022 года.Неизвестно, сколько Пакистан заплатил за дивизионный комплект НQ-9Р, а также за зенитные ракеты и обучение персонала. Но на внешнем рынке Китай просит за этот комплекс и сопутствующие услуги более $400 млн. Возможно, что Исламабаду с учётом тесных политических, экономических и военных связей китайские ЗРК поставляются с большой скидкой или в кредит.Индийские авторы, освещающие китайско-пакистанское оборонное сотрудничество, пишут, что Пекин заинтересован в усилении боевых возможностей пакистанских ВВС и ПВО. В связи с этим в будущем стоит ожидать появления в Пакистане новых систем противовоздушной обороны китайского производства.