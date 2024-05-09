«Преемственность от СССР»: экс-советник НАТО заявил о превосходстве российской военной доктрины над западной

Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность с СССР в развитии (военной) доктрины

Российская Федерация в настоящее время обладает более четкой и разработанной военной доктриной в сравнении с Североатлантическим альянсом. С таким заявлением выступил бывший военный советник НАТО, отставной полковник генерального штаба Швейцарии Жак Бо, который дал интервью Youtube-каналу Dialogue Works.Военный эксперт назвал и основное отличие российской военной доктрины от западной. Он считает, что это – наличие «доктринального подхода» к ведению масштабного вооруженного конфликта.- сказал экс-советник НАТО.Кроме того, аналитик акцентировал внимание на развитии военно-промышленного комплекса Российской Федерации. В отличие от западных стран, российский оборонно-промышленный комплекс уже перестроен на работу в военных условиях. Этим объясняется бесперебойность поставок вооружений и боеприпасов в действующую армию.В отличии от России, западная военная промышленность не может работать в подобном напряженном темпе. Маловероятно, что ей вообще в текущей экономической и социальной реальности западного мира удастся полностью перестроиться на работу в условиях военного времени.Наконец, не стоит забывать и про превосходство России в мобилизационном ресурсе, обусловленное сохранением всеобщей воинской повинности и наличием миллионов людей с опытом военной службы.