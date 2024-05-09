«Преемственность от СССР»: экс-советник НАТО заявил о превосходстве российской военной доктрины над западной

11
«Преемственность от СССР»: экс-советник НАТО заявил о превосходстве российской военной доктрины над западной

Российская Федерация в настоящее время обладает более четкой и разработанной военной доктриной в сравнении с Североатлантическим альянсом. С таким заявлением выступил бывший военный советник НАТО, отставной полковник генерального штаба Швейцарии Жак Бо, который дал интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

Военный эксперт назвал и основное отличие российской военной доктрины от западной. Он считает, что это – наличие «доктринального подхода» к ведению масштабного вооруженного конфликта.



Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность с СССР в развитии (военной) доктрины

- сказал экс-советник НАТО.

Кроме того, аналитик акцентировал внимание на развитии военно-промышленного комплекса Российской Федерации. В отличие от западных стран, российский оборонно-промышленный комплекс уже перестроен на работу в военных условиях. Этим объясняется бесперебойность поставок вооружений и боеприпасов в действующую армию.

В отличии от России, западная военная промышленность не может работать в подобном напряженном темпе. Маловероятно, что ей вообще в текущей экономической и социальной реальности западного мира удастся полностью перестроиться на работу в условиях военного времени.

Наконец, не стоит забывать и про превосходство России в мобилизационном ресурсе, обусловленное сохранением всеобщей воинской повинности и наличием миллионов людей с опытом военной службы.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:58
    «Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у неё была преемственность с СССР в развитии (военной) доктрины» —

    — Наша доктрина кровью написана ...
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 09:59
    А это факт! На поле боя доктрина разработанная в СССР имеет преимущество над доктриной НАТО! Они там сейчас сидят и репы чешут, куда бечь и что делать...
  3. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 10:02
    экс-советник НАТО
    Да многие БЭУ оды говорят. Развалили величайшее творение людей СССР. Вот без трёх секунд конец цивилизации теперь имеем. hi
  4. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 10:11
    Comme déjà écris ici je pense que "l'occident" avait prévu de se servir de l'Ukraine comme chair à canon pour affaiblir la Russie et cela en espérant deux conséquence :
    - 1er Une fois la Russie assez affaiblie, trouver n'importe quel prétexte pour que "l'Otan/occident" puisse l'attaquer , prétextes du style : un flacon secoué à l'Onu, ou "ingérence humanitaire", ou même attaque avec une arme sale sous "faux drapeau"... Ils savent faire ce genre de provocation.
    - 2em Tabler sur le fait que la Russie affaiblie ils puissent fabriquer ou/et amplifier un mécontentement interne pour une "révolution" du style des "révolutions de couleur" ou " printemps Arabes"
    et ensuite mettre la Russie et surtout ses ressource en coupe et se partager le cadavre.
    Personnellement je pense que si les Russes restent soudés , l'occident va se casser les dents.

    Il semble que depuis le 22/02/2022 les équipements et l'organisation militaires aient fait des progrès.
    L'occident/otan aurait du méditer la morale de la fable De La Fontaine "l'ours et les deux compagnons"
    "Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mis à terre"

    Как я уже писал здесь, я думаю ,что "Запад" планировал использовать Украину в качестве пушечного мяса для ослабления России и делал это, надеясь на два результата :
    - 1-й раз, когда Россия достаточно ослаблена, найдите любой предлог, чтобы "НАТО / Запад" могли напасть на нее, предлоги в стиле: встряхивание бутылкой в ООН, или "гуманитарное вмешательство", или даже нападение с применением грязного оружия под "ложным флагом" ... они умеют это делать. своего рода провокация.
    - 2-е рассчитывают на то, что ослабленная Россия может сфабриковать или/и усилить внутреннее недовольство для "революции" в стиле "цветных революций "или"арабской весны"
    а потом разделим Россию и, прежде всего, ее ресурсы на части и поделим труп между собой.
    Лично я думаю , что если русские останутся сплоченными, Запад сломает себе зубы.

    Похоже, что с 22/02/2022 военное оборудование и организация добились определенного прогресса.
    Западу / НАТО следовало бы задуматься над моралью басни Лафонтена "медведь и два товарища"
    "Нельзя Продавать шкуру медведя, пока вы не вытащите его на берег"
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:18
    Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность с СССР в развитии (военной) доктрины
    Начало доходить даже до швейцарцев, что российская промышленность на много быстрее перестраивается на военные рельсы чем европейская требующая большой раскачки. И даже наконец обратили внимание на российский мобилизационный ресурс. Где же вы раньше были такие "умные" когда готовили украину к конфликту?
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 10:39
      Да всё они прекрасно понимают. Обратите внимание, что как только "экс", так сразу выдаёт адекватные мысли. Окраину натравили потому, что сами лезть не рискнут (опять же потому, что понимают, чем это чревато), а холопьев не жалко.
  6. comradChe Звание
    comradChe
    +1
    Сегодня, 10:19
    Да тяжеловато вам будет, но шансы на вашу победу велики и игра стоит свеч. Наши враги прекрасно знают наши слабые места, да ещё и управляют ими через пятую колонну в нашей поганой элитке, власти и их холуёв. Ожидаемых положительных изменений ни там ни тут НЕТ. Одна трепотня, знакомая до РВОТЫ. Тяжело будет НАМ в первую очередь.ОЧЕНЬ.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:40
    Российская военная доктрина основана на защите и обороне. Это Запад привык лезть в чужой огород, как вор...
  8. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 10:51
    Как много развелось аналитиков по миру.
  9. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:58
    Основное отличие доктрин, что не мы к ним лезем и обкладываем, а они нас.
    А это для нас вопрос существования - просто иных вариантов нет, как побеждать. А для них проигрыш - это перекур, для перформатировния, и подготовки к следующему раунду.
    И, может быть, в последние лет 500 какой-то смысл для Запада в этом и был... Но теперь, если мы будем проигрывать - мы напоследок всех и все уничтожим! Этого хочет Запад в качестве своей победы?
    Хотя, есть у них свои надежды, на приход к власти недотеп и негодяев, каковыми были Горбачев и Ельцин. Вот и вся доктрина.
  10. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:18
    основное отличие российской военной доктрины от западной. Он считает, что это – наличие «доктринального подхода» к ведению масштабного вооруженного конфликта.
    В переводе на русский язык это означает - у русских есть военная доктрина, а у нас нету) Это "видный эксперт" скромничает. У Запада вполне имеется такая доктрина. Просто против русских она не пашет)
    Доктрина у них несложная. Навалиться, убить людей, причем как можно больше мирняка (для создания парализующего ужаса), потом убивать, пытать, жечь, грабить, пока получается. Когда наслаждаться самыми любимыми западными удовольствиями становится уже стремно (ужас перерождается в ненависть), западные военные начинают вызывать эвакуацию. "ВЕРНИТЕ НАС ДОМОООООЙ!!" Ну да. Пропивать и проедать награбленное дома куда как способнее.
    Проблема только в том, что эти доктринерствующие русские и домой к ним придут. Спросят. А это совершенно нестерпимо! Понятна печаль и растерянность западных экспертов. К ответу за свои мерзости они совершенно непривычны...