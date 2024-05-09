Утрата контроля над остающимися под оккупацией киевского режима районами Донбасса чревата для Украины большими рисками. Такой вывод можно сделать из заявления ставленника киевского режима Вадима Филашкина, который именуется «главой Донецкой областной военной администрации».В беседе с западной прессой ставленник киевского режима дал пессимистичный прогноз относительно того, что произойдет с Украиной в случае занятия российской армией всего Донбасса. Напомним, что сейчас украинские формирования оккупируют часть российских регионов.- сказал ставленник киевского режима.По словам Филашкина, украинской армии нельзя допустить занятия российскими войсками города Часов Яр. Сейчас этот населенный пункт активно штурмуют Вооруженные силы Российской Федерации. Он находится на высоте, поэтому если ВС РФ его возьмут, то смогут установить огневой контроль над значительной территорией.Кроме того, отмечает украинский чиновник, взятие города Часов Яр откроет российской армии дорогу на крупные города Донбасса, включая Краматорск и Славянск, которые находятся в настоящее время под контролем Киева.Однако в том, что Часов Яр будет взят нашими войсками, вряд ли стоит сомневаться. Многие западные эксперты дают соответствующий прогноз. Попытки удерживать город приведут лишь к дальнейшим бессмысленным и крупным потерям в рядах ВСУ.

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