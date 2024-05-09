Ставленник киевского режима: Если ВС РФ займут весь Донбасс, то продвинутся в центр Украины

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Ставленник киевского режима: Если ВС РФ займут весь Донбасс, то продвинутся в центр Украины

Утрата контроля над остающимися под оккупацией киевского режима районами Донбасса чревата для Украины большими рисками. Такой вывод можно сделать из заявления ставленника киевского режима Вадима Филашкина, который именуется «главой Донецкой областной военной администрации».

В беседе с западной прессой ставленник киевского режима дал пессимистичный прогноз относительно того, что произойдет с Украиной в случае занятия российской армией всего Донбасса. Напомним, что сейчас украинские формирования оккупируют часть российских регионов.



Если ВС РФ займут весь Донбасс, то продвинутся в центр Украины

- сказал ставленник киевского режима.

По словам Филашкина, украинской армии нельзя допустить занятия российскими войсками города Часов Яр. Сейчас этот населенный пункт активно штурмуют Вооруженные силы Российской Федерации. Он находится на высоте, поэтому если ВС РФ его возьмут, то смогут установить огневой контроль над значительной территорией.

Кроме того, отмечает украинский чиновник, взятие города Часов Яр откроет российской армии дорогу на крупные города Донбасса, включая Краматорск и Славянск, которые находятся в настоящее время под контролем Киева.

Однако в том, что Часов Яр будет взят нашими войсками, вряд ли стоит сомневаться. Многие западные эксперты дают соответствующий прогноз. Попытки удерживать город приведут лишь к дальнейшим бессмысленным и крупным потерям в рядах ВСУ.
16 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 09:57
    Стратег!) Мы пришли свое забрать - то есть все!
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 10:01
    Если Запад не сможет заставить Украину победить, то будущее этого государства будет писано по воде вилами...
    И сам Запад может много чего потерять...
    1. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 11:26
      Они сами себя поставили в идиотское положение, расписав болталом про то, как они ПобедЮт Россию. И сейчас за последствия своих слов получат ответку. Когда даже костариканец начнёт игнорировать приказы светочей демократии.
  3. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 10:03
    Если ВС РФ займут весь Донбасс, то продвинутся в центр Украины

    Почему, Если ! А вообще, товарищ Филашкин правильно считает.
  4. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    -4
    Сегодня, 10:06
    Очевидно, что военно-политическое руководство России поставило цель взять под контроль как можно большую территорию Украины, кроме Донбасса. Например, херсонская и запорожская области не водят в ДНР и ЛНР для защиты которых началась СВО но уже включены в состав России. Такая же участь уготована для гетманщины - центральных районов Украины, возможно сумской, черниговской, одесской и николаевской области. Война будет продолжаться долгое время, годы, по мере ослабления вооруженных формирований Украины. Далее как-то будет заморожен конфликт, вощмодно заключено соглашение о приостановке боевых действий но мирного соглашения не будет. России придется жить рядом с вечным врагом, враждебными остатками былой Украины, поруганной, разрушенной, уничтоженной
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      Сегодня, 10:16
      Цитата: Владимир_Д
      России придется жить рядом с вечным врагом, враждебными остатками былой Украины, поруганной, разрушенной, уничтоженной

      Не дождетесь! Не будет остатков, так и не будет вечного врага.
      1. HAM Звание
        HAM
        0
        Сегодня, 10:43
        Елена,он сам себе противоречит(Владимир Д),если не идти дальше в глубь краины-так и будет вечная враждебная территория,а если идти-то не будет...значит-надо идти....
    2. faterdom Звание
      faterdom
      +1
      Сегодня, 10:41
      Было такое государство - ГДР, где наши бывшие враги строили вполне успешное и развитое государство под добрым крылом ГСВГ.
      Хотя мы имели право никаких германий вообще не оставлять, как Карфаген.
      Так что вопрос сейчас будет ли Украина как государство вообще, а не о том, что она будет враждебна - такого вопроса уже нет. Враждебной Украины у нас под боком точно не будет, это вопрос решенный. Кому не терпится - в Руанду, там англосаксы предлагают возрождать Украину. Среди прочих бхуту и тутси, для англичан это все примерно один уровень. Все любители геноцидов.
    3. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:01
      Владимир_Д
      Очевидно, что военно-политическое руководство России поставило цель взять под контроль как можно большую территорию Украины, кроме Донбасса.

      Так и есть. Ранее речь шла об исторических российских землях.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:10
    «Если ВС РФ займут весь Донбасс, то продвинутся в центр Украины» —

    — "Центр" Украины постепенно,но неуклонно смещается на запад ...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:53
      "Центр" Украины постепенно,но неуклонно смещается на запад
      Уходит под плинтус wink
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:13
    Если ВС РФ займут весь Донбасс, то продвинутся в центр Украины
    А почему с такой оговоркой "если"? Займет не сомневайтесь и пойдет дальше. Вас, новоявленных уродцев еще необходимо лишить выхода к морю, чтобы оно чище стало, а остатки загнать в польское и венгерское стойло. Вот тогда прочувствуете почем фунт лиха.
  7. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +2
    Сегодня, 10:14
    Будущему поколению россиян, нынешним маленьким деткам достанется большая проблема геополитического характера
  8. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 10:15
    Хахлы , как английские учённые , сами не знают о чём гутарють , наша минимальная задача освобождение от бандэрлогов Одессы , а они всё о промежуточной цели базлают.
  9. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 11:14
    А если дойдут до центральной части, то дойдут до куева, а если до него, то вильнюс, ригу, а там варшава и берлин, париж, лондон и нью-йорг... Дайте оружие!!!! Больше оружия (с) laughing
  10. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 11:17
    Глубокая мысль: не только в центр, а на юг; там англичане бьют наших: надо их уничтожить.