«150 вылетов в день»: представитель ВСУ сообщил об активности разведывательных БПЛА ВС РФ на юге Украины
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В последнее время значительно увеличилась активность разведывательных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Российской Федерации над южными регионами Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель «Сил обороны Юга» ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По словам украинского военного чиновника, речь идет даже не о большом количестве самих дронов, а о количестве вылетов с целью проведения разведки и последующего определения целей для нанесения ракетных ударов по важным военным объектам.
Вылетов около 150 в день в нашей зоне ответственности. Они делают это для того, чтобы разведывать возможные места скопления ВСУ, ищут уязвимые объекты критической инфраструктуры
- подчеркнул представитель ВСУ.
Ранее украинские военные эксперты обратили внимание на повышение эффективности и дальности работы российских разведывательных БПЛА. Так, наши дроны залетают на расстояние до 100 километров от линии фронта и проводят разведку целей.
При этом российские дроны успешно преодолевают систему радиоэлектронной борьбы ВСУ. Поэтому перехватить дроны не удается, что приводит к печальным для противника последствиям – беспилотники передают войскам координаты размещения ценной военной техники вроде ЗРК Patriot или РСЗО HIMARS.
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