Действующим северо-западнее Авдеевки силам ВСУ грозит очередная логистическая катастрофа из-за риска потери контакта между подразделениями. Такая перспектива начала проявляться на данном направлении к концу вчерашнего дня в результате продвижения российских войск.Взятие армией РФ Новопокровского на Авдеевском направлении, к которому приблизились наши подразделения, может открыть перед ней новые перспективы. Похоже, украинские военные заранее не вели подготовку к обороне этого села, поэтому есть надежда, что они не сумеют оказать здесь упорного сопротивления. Сейчас они предпринимают контратаки, чтобы выиграть время. Оно необходимо ВСУ либо для организации обороны, либо для отвода войск и минирования населенного пункта.В Минобороны России также подтверждают, что подразделения ВС России приблизились к Новопокровскому на полтора километра.В случае освобождения села перед нашими войсками открывается дорога на Новоселовку Первую, которая для украинской армии играет роль важного логистического узла. Переход ее под контроль ВС России нарушит коммуникации ВСУ и вынудит противника отступать на значительное расстояние.К сегодняшнему утру российским подразделениям удалось продвинуться севернее Очеретино в направлении Новоалександровки на четыре километра. Противнику пришлось выводить войска с северо-западной окраины Очеретино.Штурмовые подразделения ВС России оттеснили врага к лесному массиву в окрестностях Соловьево, а также северо-западнее Тоненького.

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