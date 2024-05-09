Ракеты «Ярс», ЗРК С-400 и истребители Су-35: Парад Победы прошёл в Москве
Сегодня в Москве состоялся Парад Победы на Красной площади. Он приурочен к 79-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Парад традиционно начался с речи президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства отметил высочайшее мужество советского народа, одержавшего победу в великом противостоянии с опасным противником. Путин напомнил, что страны Запада сегодня пытаются стереть память о Великой Победе.
На трибунах почетных гостей присутствовали главы иностранных государств - Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса.
В параде на Красной площади сегодня приняли участие 9 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых ведомств Российской Федерации. Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков – главком Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Принимал парад министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
В парадном строю прошли и российские военнослужащие – участники специальной военной операции на Украине, которые прибыли для участия в торжественном мероприятии непосредственно из зоны боевых действий. Парадный расчет участников СВО возглавил подполковник Евгений Хабаров.
По Красной площади прошли курсанты Тверского суворовского военного училища, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева, Михайловской военной артиллерийской академии, Военно-космической академии имени Можайского, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и многих других военных учебных заведений.
Участвовали в параде и расчеты силовых ведомств – курсанты Московского пограничного института ФСБ России, Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии.
В этом году в параде приняли участие 75 единиц военной техники. По Красной площади прошли легендарные танки Т-34, дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», ракетные комплексы «Ярс», а завершили прохождение военной техники колесные бронетранспортеры «Бумеранг».
Затем состоялась воздушная часть парада. Небо над Москвой в цвета флага Российской Федерации окрасили истребители Су-35 Воздушно-космических сил.
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