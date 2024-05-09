Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали очень оперативно отступать из восточных кварталов Красногоровки. Об этом сообщает ряд источников, в том числе и украинских.Данный населенный пункт в настоящее время штурмуют подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Нашим подразделениям удалось прорваться в Красногоровку с северо-восточного направления, а также с юго-западного направления. На последнем направлении ВСУ были выбиты с территории огнеупорного завода, использовавшегося противником в качестве важнейшего опорного пункта.Отступление ВСУ из восточных кварталов Красногоровки связано с тем, что украинское командование опасается окружения своих войск. А вероятность окружения очень высока, поскольку российские войска одновременно наступают с юго-запада и северо-востока, и украинская группировка в восточной части населенного пункта рискует попасть в клещи российских войск. После этого противнику останется сдаться, или он будет полностью уничтожен.Судя по всему, в самом обозримом будущем наши войска освободят Красногоровку. Если это произойдет, то населенный пункт станет крупнейшим после Авдеевки, освобожденным нашими силами в текущем году.Но и держать оборону города украинским формированиям все сложнее, учитывая интенсивный натиск российских войск и высокие потери в рядах личного состава ВСУ.

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