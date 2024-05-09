Источники: ВСУ спешно отступают из восточной части Красногоровки в связи с риском окружения

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Источники: ВСУ спешно отступают из восточной части Красногоровки в связи с риском окружения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали очень оперативно отступать из восточных кварталов Красногоровки. Об этом сообщает ряд источников, в том числе и украинских.

Данный населенный пункт в настоящее время штурмуют подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Нашим подразделениям удалось прорваться в Красногоровку с северо-восточного направления, а также с юго-западного направления. На последнем направлении ВСУ были выбиты с территории огнеупорного завода, использовавшегося противником в качестве важнейшего опорного пункта.



Отступление ВСУ из восточных кварталов Красногоровки связано с тем, что украинское командование опасается окружения своих войск. А вероятность окружения очень высока, поскольку российские войска одновременно наступают с юго-запада и северо-востока, и украинская группировка в восточной части населенного пункта рискует попасть в клещи российских войск. После этого противнику останется сдаться, или он будет полностью уничтожен.


Судя по всему, в самом обозримом будущем наши войска освободят Красногоровку. Если это произойдет, то населенный пункт станет крупнейшим после Авдеевки, освобожденным нашими силами в текущем году.

Но и держать оборону города украинским формированиям все сложнее, учитывая интенсивный натиск российских войск и высокие потери в рядах личного состава ВСУ.
14 комментариев
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  1. Victal Звание
    Victal
    +3
    Сегодня, 11:43
    Не завидую солдатам ВСУ. Им придётся передвигаться по одноэтажной застройке, а по ним будут лупить справа с высокого здания больницы , а слева - с высоких корпусов огнеупорного завода. (Это если подтвердится информация, что здание больницы взято)
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 12:08
      Красногоровка.
      Наши части, совершив вчера прорыв в северо-восточную часть города, вытеснили противника и из остальной одноэтажной застройки в восточной части города. Противник начал постепенно готовиться к сдаче города, выводя из него подразделения.

      Одновременно с этим наши войска севернее завершили зачистку главного рубежа обороны ВСУ в Нетайлово и заняли район двухэтажной застройки, включая центр местной обороны противника — школу.
      Ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться, — Мир сегодня с «Юрий Подоляка«.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 12:36
        Оранжевый, с Праздником! С Днем нашей Великой Победы!
        Вчера отписался, нам там осталось дожать гарнизон на заводе и отрезать Солнечный, потом украинец свалит!
        Сейчас главное взять Прогресс и Карловку!
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 12:37
          С Днём Великой Победы! Ура!drinks
      2. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 13:34
        "Источники: ВСУ спешно отступают из восточной части Красногоровки в связи с риском окружения"
        *************
        Подкорректируем источники, - "ВСУ Успешно отступают"...
  2. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 11:53
    Всё, кина не будет. После 20 мая с зеленым клоуном никто в мире разговаривать не будет, ибо он потеряет статус главы мордора. Сответственно никто ничего ВСУкам не даст.
    1. Арка Звание
      Арка
      +6
      Сегодня, 11:59
      Это вы несколько наивно думаете. Принцип запада полностью укладывается в знаменитую фразу некоего рейхмаршалла про то кто в люфтваффе еврей а кто нет.
      Так и тут. А вот то, что для России после 20.05.24 на территории 404 не останутся условно легитимных - факт. А это множество вариантов действий.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 12:38
        Я эту мысль поддерживаю))) Но! в детстве я был еще более радикальным человеком!
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 12:22
      Добрый hi, да ладно вам, Вашингтону фиолетово на все эти легитимности и прочие общепринятые нормы и т. п. Пока Зеленский устраивает Белый дом будет сидеть и без выборов и без присловутой легитимности.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 12:38
        С Праздником!
        Белый дом скоро повторит историю Детройта!
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 12:09
    Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали очень оперативно отступать из восточных кварталов Красногоровки
    Бегите бандерлоги, бегите. Дуйте прямо к польской границе не останавливаясь.
  4. borisov.4 Звание
    borisov.4
    0
    Сегодня, 12:12
    Ура товарищи! С Днём Победы в Великой Отечественной войне! Дай Бог чтобы победа на т.н. Украине была не за горами!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:12
    Но и держать оборону города украинским формированиям все сложнее,
    . И все таки, они пусть не могут сдержать наше и войска, но огрызаются, кое где держатся упорно... наверняка ведь ждут, когда им придёт помощь из за бугра.
    Жестокая борьба.
    Серьёзное, страшное испытание для нашего единства духа и наших возможностей, сил!!!
    Нам надо победить, разбить противника и освободить все наши земли.
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 12:15
    Судя по всему, в самом обозримом будущем наши войска освободят Красногоровку. Если это произойдет, то населенный пункт станет крупнейшим после Авдеевки, освобожденным нашими силами в текущем году.
    Трещит укрорейх по швам. Отступавших всушников неплохо бы прикопать.