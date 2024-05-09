В этом году на Украине впервые официально не отмечается День Победы. Соответствующий закон был подписан Владимиром Зеленским в июне прошлого года.Стоит напомнить, что последний парад Победы в Киеве состоялся в 2013 году, до госпереворота. Теперь же киевским режимом на официальном уровне отменен и сам праздник.С 2024 года на Украине 8 мая отмечается «День памяти и победы над нацизмом», а 9-го – «день Европы».Между тем, несмотря на русофобскую и откровенно нацистскую политику своих властей, многие украинцы сегодня отдают дань памяти советским воинам-освободителям. В частности, сообщается, что с самого утра киевляне несут цветы к Вечному огню в Парке Славы.Более того, жители Одессы и области даже смогли насладиться парадом Победы на Красной площади, посмотрев трансляцию по кабельному телевидению.Как сообщают украинские СМИ, в Одесской области по многим кабельным каналам внезапно началась трансляция парада Победы. По мнению журналистов, насладиться просмотром праздничного мероприятия в Москве гражданам Украины позволили российские хакеры.На опубликованных в одном из одесских пабликов кадрах видно, как один из жителей региона переключает каналы на своем телевизоре, и на многих из них идет трансляция парада Победы на Красной площади.

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