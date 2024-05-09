Российские хакеры запустили трансляцию парада Победы в Москве по кабельному телевидению на Украине

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Российские хакеры запустили трансляцию парада Победы в Москве по кабельному телевидению на Украине

В этом году на Украине впервые официально не отмечается День Победы. Соответствующий закон был подписан Владимиром Зеленским в июне прошлого года.

Стоит напомнить, что последний парад Победы в Киеве состоялся в 2013 году, до госпереворота. Теперь же киевским режимом на официальном уровне отменен и сам праздник.

С 2024 года на Украине 8 мая отмечается «День памяти и победы над нацизмом», а 9-го – «день Европы».

Между тем, несмотря на русофобскую и откровенно нацистскую политику своих властей, многие украинцы сегодня отдают дань памяти советским воинам-освободителям. В частности, сообщается, что с самого утра киевляне несут цветы к Вечному огню в Парке Славы.

Более того, жители Одессы и области даже смогли насладиться парадом Победы на Красной площади, посмотрев трансляцию по кабельному телевидению.





Как сообщают украинские СМИ, в Одесской области по многим кабельным каналам внезапно началась трансляция парада Победы. По мнению журналистов, насладиться просмотром праздничного мероприятия в Москве гражданам Украины позволили российские хакеры.

На опубликованных в одном из одесских пабликов кадрах видно, как один из жителей региона переключает каналы на своем телевизоре, и на многих из них идет трансляция парада Победы на Красной площади.

38 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +16
    Сегодня, 12:22
    Зачёт! Хакерам_ браво! drinks
    1. Hoc vince Звание
      Hoc vince
      +4
      Сегодня, 12:41
      Вода камень точит. Пусть привыкают!
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +4
      Сегодня, 13:01
      Доставили радость нашей окраине.
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +6
      Сегодня, 13:24
      А россияне и лимитрофов тоже вниманием не обошли...

      Сейчас, как мне сообщили, в полоцко-древнеславянском городе Рига настоящая истерика в СМИ. По сети их кабельного оператора Baltkom шла прямая трансляция парада. И сам оператор ни фига не мог поделать... Пришлось "чисто физически" вырубаться из сети и прекращать ВСЕ трансляции канала...
      1. S.K.Vichyakow Звание
        S.K.Vichyakow
        +3
        Сегодня, 13:32
        Хорошая новость. Наши, проживающие там, пусть посмотрят а гниды трибалтийские на гной изойдут.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +14
    Сегодня, 12:29
    Хорошее мероприятие провели хакеры, не дают забыть слишком забывчивым, что есть такой праздник, как День Победы.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 14:13
      Цитата: rotmistr60
      Хорошее мероприятие провели хакеры, не дают забыть слишком забывчивым, что есть такой праздник, как День Победы.

      И это предупреждение всем трибалтам и небраттям и их панам о том , что наши хакеры могут выключить не только трансляцию местных каналов но и !
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 12:29
    «В Одесской области по многим кабельным каналам внезапно началась трансляция парада Победы» —

    — "Одесса русский город" ...
    1. АрхиФил Звание
      АрхиФил
      +5
      Сегодня, 12:37
      Об этом пел и великий Утёсов!Настоящий одессит. hi
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +4
        Сегодня, 12:42
        «Об этом пел и великий Утёсов!» —

        "Есть город, который я вижу во сне.
        О, если б вы знали, как дорог!" ...
        1. АрхиФил Звание
          АрхиФил
          +3
          Сегодня, 12:44
          Именно!В Ютубе есть чудесная кинохроника на эту песню!
          Да и *Мишка-одессит* не уступит,право.
  4. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    +7
    Сегодня, 12:34
    Теперь я понимаю, хакерство оказывается очень полезная профессия. И она может быть благородной.
  5. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +1
    Сегодня, 12:35
    Пишут мне из Ставрополя, что по интернет телевидению, при трансляции парада, вражины выложили антироссийский ролик
  6. Msi Звание
    Msi
    +4
    Сегодня, 12:38
    С 2024 года на Украине 8 мая отмечается «День памяти и победы над нацизмом»

    Любопытно. Нацисты празднуют победу над собой... wassat
    1. АрхиФил Звание
      АрхиФил
      +2
      Сегодня, 12:55
      Нет.Не любопытно.Любопытно чем занимались и занимаются российские власти когда назначали и назначают на важнейшие посты персон ну ни вообще в дипломатии?(зурабов,Черномырдин и прочие//). bully Именно это и привело к войне/СВО/.Чья вина?Знаете.
      1. Msi Звание
        Msi
        +2
        Сегодня, 12:57
        Любопытно чем занимались и занимаются российские власти когда назначали и назначают на важнейшие посты

        Да вы правы проблем миллион во многих сферах...а почему про нацистов не любопытно?
        1. АрхиФил Звание
          АрхиФил
          +1
          Сегодня, 13:08
          Нацисты были до 45-го.Настоящие.А эти?Ливайс настоящий.И мейд ин чина.Тех наши с Вами деды громили,а этих? Знаете я думаю,что это это коммерческая /СВО/.Русские парни гибнут,а их место занимают.... знаете кто.
          1. Msi Звание
            Msi
            +2
            Сегодня, 13:11
            Тех наши с Вами деды громили,а этих?

            Наши братья громят. По Родине нашей, братья. Не пойму о чём вы.
            Знаете я думаю,что это это коммерческая /СВО

            А я так не думаю. Гибнут конечно наши. Я даже не знаю как выразить словами благодарность им за то, что нас с вами сейчас защищают.
            Единственное что раньше начинать надо было. Но увы... Но не всё ещё потеряно. Можно всё исправить.
            1. АрхиФил Звание
              АрхиФил
              -2
              Сегодня, 13:19
              Перестаньте.Всё Вы отлично понимаете.Вы ведь -москвич?Видете,что творится на наших с Вами улицах?Поймите,что это братоубийственнославянская бойня.И чем больше мы уничтожим друг друга тем выгоднее будет старшему брату.Сколько угодно можно говорить о невозможности всемирного заговора,но ....Он есть?
              Всемирная элита.Увы,но она есть
              1. Msi Звание
                Msi
                +1
                Сегодня, 13:24
                Вы ведь -москвич

                Нет Белгородская область.
                Видете,что творится на наших с Вами улицах

                Проблема есть безусловно. У нас в провинции гораздо меньше выражена она.
                Поймите,что это братоубийственнославянская бойня.И чем больше мы уничтожим друг друга тем выгоднее будет старшему брату.

                Допустим. "Братья" правда укросвиньями оказались... Что делать? Как выйти из ситуации...?
                Сколько угодно можно говорить о невозможности всемирного заговора,но ....Он есть

                Если есть заговор, то он скорее коллективного Запада, против остального мира.
                1. АрхиФил Звание
                  АрхиФил
                  0
                  Сегодня, 13:35
                  А я москвич.И вижу,что творится на улицах*моего* города.Это просто.... средняя Азия.Кто виноват?Скажу так:*мигранты нам нужны....*в,в,Путин.СВО?Поверьте,из той оперы.Славян в утиль,азиатов на их место.У вас ещё их нет?Мы идём к вам!Кстати на *освобождённом Донбассе* они уже появились.Нет?Среднеазиатские *братья*? hi
                2. АрхиФил Звание
                  АрхиФил
                  +1
                  Сегодня, 13:57
                  Знаете дружище,была такая песня:С чего начинается родина*Марка Бернеса?Таки вот это от лично от меня/боже упаси от всего поколения!/!
    2. Динго Звание
      Динго
      +1
      Сегодня, 13:38
      С 2024 года на Украине 8 мая отмечается «День памяти и победы над нацизмом»

      Любопытно. Нацисты празднуют победу над собой...

      Нет, немного не так. Не знаю, как у украинцев, но в странах-"союзниках" этот день, 8 мая, отмечается как "День памяти и скорби".
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:59
    Самое главное ,чтобы наши хакеры не подключили Белый Дом в Вашингтоне с трансляцией пуска российских МБР! drinks
    1. АрхиФил Звание
      АрхиФил
      -4
      Сегодня, 13:12
      И не думай.По своим?Сколько там этих?*У власти*?Сынков?Дочек?Внучек?Продолжать?А мы всё думаем:*-Чегой-то, неправильно?Ась?* hi
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 13:25
        На западе простым смертным россиянам легко,они сами деньги зарабатывают на западе.А вот "сынкам" тяжело ,папа не может перевод отправить сыночку .Поэтому они здесь в России или в арабских эмиратах или в Китае.Территория запада от "сынков" очищена - там только иноагенты и простые российские роботяги.Можно мочить.
        1. АрхиФил Звание
          АрхиФил
          -1
          Сегодня, 13:38
          Роттенберг -работяга????
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 13:39
            Ещё какой работяга,как сохранить всё что нажито непосильным трудом. wassatЯ говорю об специалистах из России которые работают на западе ,а деньги тратят в России.
            1. АрхиФил Звание
              АрхиФил
              -1
              Сегодня, 13:43
              Он....херой труда!!!!А этот ..... Сынку.. .тренер ски.Охренеть.система Путина?
            2. АрхиФил Звание
              АрхиФил
              0
              Сегодня, 14:20
              За Путина;!!;;ЫВпЯрРл!
        2. АрхиФил Звание
          АрхиФил
          -1
          Сегодня, 13:41
          Да на этих *просто нехороших людей* в хоккее стоит посмотреть.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 13:44
            Я не про хоккеистов,у меня начальник дал второе высшее образование в Англии он на коньках даже кататься не умеет.Зато папу в Англию пригласил в отпуск.
            1. АрхиФил Звание
              АрхиФил
              0
              Сегодня, 13:59
              Ая про профи Достали непроффи
            2. АрхиФил Звание
              АрхиФил
              0
              Сегодня, 14:03
              Андрей!!! Роттенберг!!!!;Это о людях хоккейных что тот,но говорит,блин!
            3. АрхиФил Звание
              АрхиФил
              0
              Сегодня, 14:11
              А я про этих.*профи*. Андрей,но это фффыфф! Поверь!
            4. АрхиФил Звание
              АрхиФил
              0
              Сегодня, 14:18
              О́оооо!А папу Эспозито..
  8. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +4
    Сегодня, 13:14
    Растерянностью и паникой кастрюлеголовой бандерши - удовлетворён!

    Всех - с Праздником Победы!!!
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +1
      Сегодня, 14:14
      Да, приятное зрелище. Особенно понравилось когда она орками возмущалась. Вот ведь гады какие, не дают забыть, от чего они так долго открещиваются. Им ведь так хочется быть на стороне проигравших, забыть свое прошлое.