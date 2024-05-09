«Добрали Бердычи, хоть и было сложно»: Путин сделал ряд заявлений о спецоперации
Успешные действия военнослужащих на поле боя играют ключевую роль в выполнении поставленных задач на фронте. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня встретился с российскими военными, прибывшими из зоны проведения специальной военной операции.
В то же время, отметил глава российского государства, поставленные задачи должны достигаться с минимальными потерями. Он отметил, что для него лично много значат встречи с российскими военнослужащими, участвующими в боевых действиях в зоне спецоперации. По словам президента, он хотел бы видеть на своей инаугурации всех участников специальной военной операции ВС РФ.
Обстановка на фронте порой бывает трудной, но у Путина, по его словам, нет никаких сомнений в победе России и достижении поставленных целей.
- прокомментировал глава государства недавние события на фронте.
Отдельное внимание президент уделил вопросам развития российской военной промышленности. В текущей ситуации Россия должна быть впереди по современным вооружениям, считает глава государства.
- подчеркнул президент РФ.
Глава государства также отметил, что вся Россия поддерживает военнослужащих, участвующих в спецоперации. В трудные для страны времена, сказал президент, российский народ проявляет свои самые лучшие качества.
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