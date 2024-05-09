«Добрали Бердычи, хоть и было сложно»: Путин сделал ряд заявлений о спецоперации

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«Добрали Бердычи, хоть и было сложно»: Путин сделал ряд заявлений о спецоперации

Успешные действия военнослужащих на поле боя играют ключевую роль в выполнении поставленных задач на фронте. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, который сегодня встретился с российскими военными, прибывшими из зоны проведения специальной военной операции.

В то же время, отметил глава российского государства, поставленные задачи должны достигаться с минимальными потерями. Он отметил, что для него лично много значат встречи с российскими военнослужащими, участвующими в боевых действиях в зоне спецоперации. По словам президента, он хотел бы видеть на своей инаугурации всех участников специальной военной операции ВС РФ.

Обстановка на фронте порой бывает трудной, но у Путина, по его словам, нет никаких сомнений в победе России и достижении поставленных целей.

Добрали Бердычи, хоть и было сложно

- прокомментировал глава государства недавние события на фронте.

Отдельное внимание президент уделил вопросам развития российской военной промышленности. В текущей ситуации Россия должна быть впереди по современным вооружениям, считает глава государства.

Наши конструкторы, учёные, инженеры, поверьте мне, тоже работают днем и ночью – в полном смысле этого слова, днём и ночью, – чтобы чуть-чуть опережать противника

- подчеркнул президент РФ.

Глава государства также отметил, что вся Россия поддерживает военнослужащих, участвующих в спецоперации. В трудные для страны времена, сказал президент, российский народ проявляет свои самые лучшие качества.
28 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 12:24
    Глава государства также отметил, что вся Россия поддерживает военнослужащих, участвующих в спецоперации.
    И это есть факт. Неоспоримый. Те, которые сдриснули за кордон, и оттуда тявкают - не в счёт.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:49
      Конечно поддердиваем,чем можем.Вон,у нас призыв собирать одежду,еду в госпиталя,много раненных.Честно говоря,как это все соотносится с тем,что государство должно обеспечивать всем,своих защитников.И контролировать,почему не хватает самого необходимого в прифронтовых госпиталях
      1. Msi Звание
        Msi
        +3
        Сегодня, 12:54
        Честно говоря,как это все соотносится с тем,что государство должно обеспечивать всем,своих защитников.

        Очень просто. В Великую Отечественную люди так же собирали кто чем может... "Всё для фронта всё для Победы"... Накидываете, опять?
        P. S. Напомнили. Сегодня опять перевёл знакомому волонтёру ежемесячный платёж. Чтобы ребятам купил всё необходимое...
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +2
          Сегодня, 12:57
          В Великую Отечественную было советское государство. А сейчас есть олигархи, чиновники с миллионами наворованного
          1. Msi Звание
            Msi
            +5
            Сегодня, 12:59
            В Великую Отечественную было советское государство.

            А народ тот же... Кровушка вон она, всё та же... Пусть назывались по другому.
            Вы как фронту помогаете?
            1. Гардамир Звание
              Гардамир
              0
              Сегодня, 14:24
              Забавно стрелки перевел.Так что там, с Потаниными. ТимурамиИвановыми, с губернатором Оренбургской области. Их народная кровушка не касается.?
          2. Хорон Звание
            Хорон
            +1
            Сегодня, 13:24
            В Великую Отечественную было советское государство. А сейчас есть олигархи, чиновники с миллионами наворованного

            Страной руководили коммунисты и исходя из твоей логики, получается только они и должны были воевать, а остальные должны были рассуждать о своей непричастности как к власти так и к государственным миллиардам?! Для одноклеточных - во время изгнания поляков из москвы, основные нагрузки легли на людей не дворянского происхождения и никто не рассуждал о неравенстве доходов и удалённости от власти это и есть патриотизм. А разглагольствование о патриотизме заглядывая в карман соседу к истинному патриотизму не имеет никакого отношения, скорее это ближе политпраституткам, которые резко меняют свою риторику после достижения личных привилегий.
          3. alebdun2000 Звание
            alebdun2000
            0
            Сегодня, 15:00
            Вы не со всем правы, они, эти олигархи тоже снабжают фронт. Вы зачем всех под одну гребёнку чешете? Или все рабочие и фермеры поддерживают СВО и ребят на фронте? Ну не так же. Человек , он и есть человек, и количество денег тут ни при чём. Даже наворовав, наевшись и напившись, человек потом будет делится, будет отдавать....а ктото нет. Все разные
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -2
          Сегодня, 12:58
          Нет,не просто.Задаю справедливый вопрос.И да,бывает то что не довозят до получателя на фронт..Исчезает по дороге..
          1. Msi Звание
            Msi
            -3
            Сегодня, 13:04
            Задаю справедливый вопрос

            Так... Давайте по честному... "Справедливый вы наш" . Я кажется вам уже писал об этом. У меня достаточно оснований полагать, что вы укротролль. Самый старый и опытный из здесь присутствующих. Я так понимаю это вы придумали, что-то патриотической изображать на профиле своём. Законодатель укромоды...
            1. Третий район Звание
              Третий район
              +3
              Сегодня, 13:39
              //////////Задаю справедливый вопрос

              Так... Давайте по честному... "Справедливый вы наш" . Я кажется вам уже писал об этом. У меня достаточно оснований полагать, что вы укротролль. ///////////

              Как то банально и глупо у вас получается . Если критика и вопросы, то сразу укротроль . А зачем тогда вообще форум на сайте нужен. Наверное для того чтобы обсуждать новости. А затыкать кому-то рот и обзывать , это такое себе... Можно и сдачи получить легко.
              1. Msi Звание
                Msi
                -3
                Сегодня, 13:42
                Можно и сдачи получить легко.

                Так дайте в чём проблема?
                Если критика и вопросы, то сразу укротроль

                А где там критика была? Вы не знаете ситуации а впрягаетесь. Зачем? Адвокат что-ли? Пусть сам похлопочет за себя? Почему он убежал сразу?
                Вы кроме своего комментария иногда и другие смотрите и анализируйте.
                1. Третий район Звание
                  Третий район
                  +2
                  Сегодня, 13:59
                  Быть патриотом своей страны , это не значит что надо заниматься шапкозакидательством и говорить как у нас всё прекрасно. Были уже такие среди нашей культурной и политической "элиты" и на очень высоких должнастях и постах. Но только почему то начали сбегать за бугор в стан врага и заговорили совсем по другому. А какие раньше они оды нашему начальству пели . Любо дорого было послушать!
                  1. Msi Звание
                    Msi
                    -4
                    Сегодня, 14:02
                    Любо дорого было послушать

                    Зашли хорошо... А с темы съехали... negative
                    1. Третий район Звание
                      Третий район
                      +2
                      Сегодня, 14:06
                      /////////Зашли хорошо... А с темы съехали... negative///////
                      Всё по теме идёт. В ваших комментариях либо шапкозакидательство , либо сплошной одобрямс.
                      1. Msi Звание
                        Msi
                        -2
                        Сегодня, 14:11
                        Всё по теме идёт.

                        Тема правда не обо мне у вас изначально была.
                        В ваших комментариях либо шапкозакидательство , либо сплошной одобрямс.
          2. Хорон Звание
            Хорон
            0
            Сегодня, 13:32
            бывает то что не довозят до получателя на фронт..Исчезает по дороге..

            Вы думаете во время вов, таких проходимцев небыло? Если поднять уголовные дела против саботажников того времени, то там тоже были те, кто делал гадости и переводил народное добро для собственных выгод. Наказывали тогда правда сильнее.
      2. S.K.Vichyakow Звание
        S.K.Vichyakow
        +1
        Сегодня, 13:20
        Такие как Иванов, видно не один в стране. На фронте их нет, все в тылу "по закромам шастают". Приходится всем миром на СВО скидываться. Занимаемся тем-же самым что и вы. Всех с праздником-Днём Победы.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 12:29
    Может поэтому на сегодняшнем параде не было звёзд прошлых парадов, машины дорабатываются на основе опыта СВО ,врагам нечего им показывать.
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 12:53
      Техническая составляющая парада было минимальным, а парадные коробки состояли в основном из слушателей и курсантов военных заведений и это правильно.
  3. Heda Звание
    Heda
    +2
    Сегодня, 12:32
    Было сложно. Бердычи - население на 2000 год 267 человек. Это три улицы и около 50 домов. И вот это значит было сложно.
    Просто слов нет.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:08
      Село Работино население чуть больше 400 человек,площадь 3 км.Сколько месяцев ВСУ брали его ,сколько народу они там положили?
      1. conil Звание
        conil
        0
        Сегодня, 13:13
        Примерно столько же, сколько наши его берут.
      2. Ghost1 Звание
        Ghost1
        +1
        Сегодня, 13:38
        Так это по плану англосаксов, чтобы подольше было.
    2. shikin Звание
      shikin
      +1
      Сегодня, 13:54
      Вы что хотите сказать, что эти 267 человек обороняли Бердычи? А если бы укрепрайон был в чистом поле, что бы сказали? Что там никого нет, а взять не могут?
      На ротном участке можно развернуть полк (в несколько эшелонов), на на ЛБС все равно будет одна рота. И таких Бердычей - пока вся линия соприкосновения. Все локальные прорывы пока успешно купируются резервами. Насколько хватит этих резервов (в том числе и наших) - это вопрос.
  4. asng Звание
    asng
    +2
    Сегодня, 13:13
    Цитата: a.s.zzz888
    И это есть факт. Неоспоримый.

    Полностью согласен! Даже америкосы пишут, что Россия борется с западным сатанизмом.
  5. Андрей Кулигин Звание
    Андрей Кулигин
    +3
    Сегодня, 13:15
    сколько же тут сегодня бандеротроллей....как в теплую погоду клещей в весеннем лесу.
  6. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 15:04
    Цитата: dmi.pris1
    Нет,не просто.Задаю справедливый вопрос.И да,бывает то что не довозят до получателя на фронт..Исчезает по дороге..

    Справедливый вопрос говоришь - а что ты лично для страны сделал, кроме того, что в чужом дерме копаться?