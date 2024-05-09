На Донецком направлении ВС РФ успешно применяют ПТРК и барражирующие боеприпасы, уничтожая технику врага
В результате наступательных действий бойцы группировки «Юг» Вооруженных сил России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. Они наносили удары по противнику, действующему в окрестностях Клещеевки, Спорного и других населенных пунктов. Здесь от действий ВС РФ «пострадали» живая сила и техника подразделений шести бригад ВСУ, а также 4-й бригады Нацгвардии Украины.
Об этом сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки российских войск.
За минувшие сутки противник потерял здесь убитыми и ранеными более 350 военнослужащих.
В докладе офицера отмечается, что на Донецком направлении ВС РФ успешно применяют ПТРК и барражирующие боеприпасы, уничтожая технику врага. Так, с их помощью, а также с применением артиллерии, за день удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов, станцию РЭБ «Анклав», танк и две автомашины.
Также успех принесла нашим военным контрбатарейная борьба. В результате за сутки им удалось успешно поразить американскую гаубицу М777, созданную в Польше САУ Krab и отечественное орудие Д-30.
Из независимых источников поступают сообщения об интенсивных боях в Часове Яре и его окрестностях. При этом активно применяются танки и другая бронетехника.
При поддержке авиации и артиллерии наши подразделения ведут наступательные действия в районе канала «Северский Донец – Донбасс».
В День Победы российские военные продолжают свою боевую работу. Они делают все возможное, чтобы добиться полного освобождения Донбасса.
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