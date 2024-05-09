Украинский БПЛА атаковал промышленное предприятие в Башкирии, произошло задымление
Сегодня беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров.
По утверждению руководителя региона, в районе 11.00 мск вражеский беспилотный летательный аппарат предпринял атаку на промышленную зону города Салават. Было атаковано промышленное предприятие, началось задымление.
- написал глава Башкирии.
Хабиров также отметил, что таким образом противник попытался опорочить День Победы, который сегодня отмечает вся наша страна. Но эти попытки являются тщетными.
Отметим, что в последнее время украинские беспилотники долетают все дальше от собственно территорий, контролируемых киевским режимом. Хотя по-прежнему от атак украинских дронов более всего страдают Белгородская, Брянская и Курская области, но уже есть примеры атак БПЛА врага на объекты в Саратовской области, в Мордовии, Татарстане.
Это свидетельствует о том, что противник серьезно работает над увеличением дальности полетов беспилотников. Есть и другой возможный вариант – запуск беспилотников с российской территории находящимися здесь вражескими агентами-диверсантами. В любом случае, прибавляется работы и нашим силам противовоздушной обороны, и специальным службам.
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