Украинский БПЛА атаковал промышленное предприятие в Башкирии, произошло задымление

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Украинский БПЛА атаковал промышленное предприятие в Башкирии, произошло задымление

Сегодня беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Радий Хабиров.

По утверждению руководителя региона, в районе 11.00 мск вражеский беспилотный летательный аппарат предпринял атаку на промышленную зону города Салават. Было атаковано промышленное предприятие, началось задымление.

Сейчас на месте ЧП – экстренные службы и руководители силовых ведомств. Когда появятся подробности, будем информировать.

- написал глава Башкирии.

Хабиров также отметил, что таким образом противник попытался опорочить День Победы, который сегодня отмечает вся наша страна. Но эти попытки являются тщетными.

Отметим, что в последнее время украинские беспилотники долетают все дальше от собственно территорий, контролируемых киевским режимом. Хотя по-прежнему от атак украинских дронов более всего страдают Белгородская, Брянская и Курская области, но уже есть примеры атак БПЛА врага на объекты в Саратовской области, в Мордовии, Татарстане.

Это свидетельствует о том, что противник серьезно работает над увеличением дальности полетов беспилотников. Есть и другой возможный вариант – запуск беспилотников с российской территории находящимися здесь вражескими агентами-диверсантами. В любом случае, прибавляется работы и нашим силам противовоздушной обороны, и специальным службам.
23 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Mitos Звание
    Mitos
    +1
    Сегодня, 12:40
    Долетел до Башкирии?! Не далековато ли?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -2
      Сегодня, 12:49
      Это получается что уже за Урал залетают..... Если только предатели поблизости не запустили.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        +2
        Сегодня, 12:58
        Башкирия перед Уралом находится. но что до туда долетают плохой знак ! надеюсь единичный случай !
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 13:15
          Это смотря с какой стороны смотреть...
        2. Петр_Колдунов Звание
          Петр_Колдунов
          0
          Сегодня, 13:28
          Цитата: opuonmed
          Башкирия перед Уралом находится

          Цитата: LuckyBlog
          это уже фактически Урал

          Да, но в плане оценки расстояния - это фактически Урал и есть... Оренбург, например - это Урал. А он - ближе к границе с чубаками, чем Салават. Так что Урал, как мерило - здесь вполне подходит :)). Потому что как ни крути - а далеко эти паршивцы закинули свой пепелац... если только его не запустили откуда-нибудь поблизости. Например, из камышей на речке Белой...
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +4
      Сегодня, 12:57
      когда в 2022 году кастрюли обещали достать до Сибири у нас ржали типа очень смешно потому что нереально . и вот уже до Башкирии добрались....
      да пока не Сибирь но это уже фактически Урал
    3. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 13:44
      если с территории Казахстана, а даже не так, а с местного частного аэродрома то не далеко
  3. Million Звание
    Million
    +5
    Сегодня, 12:42
    Отметим, что в последнее время украинские беспилотники долетают все дальше от собственно территорий, контролируемых киевским режимом

    Может не беспилотники преодолевают большие расстояния,а просто враг рядом?
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      -2
      Сегодня, 12:57
      это смотря какой беспилотник, если мелкий то с нашей территории запустили. если большой , то с их территории.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +4
      Сегодня, 13:00
      И этого нельзя исключать, т.к. очень многие получили "украинцы-беженцы" получили гражданство РФ, и среди их есть и враги. Врагами понятие растяжимое - от вредительства до шпионажа и теракта.
      1. shikin Звание
        shikin
        +3
        Сегодня, 13:35
        Гораздо больше среди своих всяких недоумков попадается. Увы, но всякие либеральные идеи пустили корни в нашей стране, усилиями всяких оппозиционеров, и, к сожалению, немало молодежи на это попадается.
  4. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 12:52
    извините, но лично я не верю что он туда залетел с Украины, моё мнение запускают с нашей территории диверсанты и завербованные
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -2
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Грац
      не верю что он туда залетел с Украины, моё мнение запускают с нашей территории

      Похоже на то. Сомнительно, чтобы в дневное время дрон пролетел огромное расстояние незамеченным.
    2. Tatanka Yotanka Звание
      Tatanka Yotanka
      0
      Сегодня, 13:05
      ну почему же ? разве у Украины нет технологий бпла самоленного типа, даже простейшие планеры летят весьма далеко, подьемная сила крыла снимает нагрузку с двигателя увеличивая дальность, тот же шахед заявленная максимальная дальность 2000
    3. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 13:06
      Неокрепших умов очень много, которые воспитывались со времен ебн. Какой тогда бардак был - рассказывать думаю смысла нет. Мозгов нет, и считают себя обиженными нынешней властью. Продаются за копейки и что там типа на западе им воздастся за предательство. Мы потеряли целое поколение. Ладно я... вояка в 4 поколении, все прадеды еще в 1 слегли, а во второй/Отечественной остался жив только Дед по матери... все мы воевали и воюем и будем воевать.
      А этим ущербам, кто за серебренники продается - пусть не смертная, но наказания ужесточать нужно... Там за копейки деверсии устраивают... "авось пронесет" и заживут красиво. Тьфу am
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    -4
    Сегодня, 12:57
    Отметим, что в последнее время украинские беспилотники долетают все дальше от собственно территорий, контролируемых киевским режимом.

    Вопрос: До коле наши славные ПВО будут пропускать такие опасные игрушки от хунты??? am
    1. Дуз Хотим
      Дуз Хотим
      -3
      Сегодня, 13:01
      выбора не было,опять леопольд у руля и защиты не видно
  6. Дуз Хотим
    Дуз Хотим
    -2
    Сегодня, 13:00
    Враг ночью атаковал нефтебазу под Анапой
  7. osp Звание
    osp
    +1
    Сегодня, 13:20
    Цитата: Грац
    извините, но лично я не верю что он туда залетел с Украины, моё мнение запускают с нашей территории диверсанты и завербованные

    Ну смотря какого размера дрон.
    Если такой как в Елабугу прилетал то точно из Украины.

    Просто нужно обратить внимание на украинские легкомоторные самолеты "Аэропракт" А-22.
    Их делали в Харькове и Киеве. Продавали на экспорт.
    Так вот, потом после всех этих событий производство эмигрировало в Польшу и Чехию.
    Есть в этих странах очень подходящие предприятия по выпуску такой авиатехники.

    Его максимально облегчают. Удаляют все ненужное. Чтобы побольше топлива залить.
    Что касается заряда, то он небольшим может быть - для ряда объектов НПЗ даже пары
    килограмм достаточно.
    Дальность до 1200-1500 километров вполне возможно сделать.

    А если композиты применить , так он еще и малозаметным будет.
  8. Рыцарь_Печfльного_Образа
    Рыцарь_Печfльного_Образа
    -1
    Сегодня, 13:36
    произошло задымление
    А ведь дыма без огня не бывает!
  9. osp Звание
    osp
    -1
    Сегодня, 13:44
    В Польше и Чехии есть очень подходящие заводы для производства таких дронов.
    Тем более что с Украины туда переехало производства "Аэропракт" занимавшееся легкомоторными
    самолетами.

    В Польше были заводы что делали вертолет Ми-2.
    В Чехии заводы "Аэродельфин" что делали учебные самолеты L-29 и L-39.
    Не без помощи СССР конечно построенные.

    Возможно даже выпуск А-22 продолжается там и для гражданских заказчиков со всего мира.
    Прибыль окупает расходы на производство и БПЛА-камикадзе сделанных на их основе.
    Из Харькова и Киева эти производственные площадки давно уехали.
    А вот площадка для запуска та же - аэродром Чугуев.
  10. osp Звание
    osp
    -1
    Сегодня, 13:49
    Цитата: Joker62
    Отметим, что в последнее время украинские беспилотники долетают все дальше от собственно территорий, контролируемых киевским режимом.

    Вопрос: До коле наши славные ПВО будут пропускать такие опасные игрушки от хунты??? am

    С самолетами ДРЛО ситуация поменяется не скоро.
    А именно они могут обнаруживать такие цели на большом удалении благодаря
    своей высоте и продолжительности полета.

    Но вот в той же Башкирии выпускался вертолет ДРЛО Ка-31.
    На экспорт ушли десятки машин.
    В России их единицы.
    Это конечно не альтернатива классическим самолетам ДРЛО, но лучше чем вообще без ничего.
  11. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 14:08
    Казахстан ближе, чем уКраина. При лицедее Токаеве и волне русофобии с реди казахов диверсантам пути открыты и до Сибири.