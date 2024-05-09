Украинский ресурс: 3-я ОШБр ВСУ «Азов» на пороге расформирования, конфликт Сырского с националистами нарастает

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Украинский ресурс: 3-я ОШБр ВСУ «Азов» на пороге расформирования, конфликт Сырского с националистами нарастает

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, созданная на базе ветеранов «Азова»* (террористическая группировка, запрещена в России), находится на грани расформирования, несмотря на то, что активно участвует в боях. Всё дело в том, что командование националистов не воспринимает Александра Сырского в качестве главкома и отказывается выполнять его приказы. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

Конфликт Сырского и командования 3-й ОШБр ВСУ нарастает, в украинском Генштабе не исключают, что в ближайшее время бригада будет расформирована, а личный состав раскидан по другим подразделениям. Как пишут украинские паблики, националисты игнорируют приказы главкома по нескольким причинам. Во-первых, его считают «русским», несмотря на его попытки «украинизироваться». Во-вторых, Сырского не зря называют «мясником», поскольку все им возглавляемые операции всегда завершались большими потерями. Да и по сравнению с Залужным он гораздо слабее как командующий.



Наш источник в Генштабе рассказал, что конфликт главкома с командованием третьей штурмовой бригадой «Азов»* продолжает нарастать и может привести к полному ее расформированию

— пишет ТГ-канал «Резидент».

На сегодняшний день 3-я ОШБр ВСУ считается одной из самых боеспособных, но попытки заткнуть ей прорывы в Авдеевке, под Бердычами и в районе Очеретино закончились провалом, националисты предпочли воевать в районе Часова Яра. В то же время в ВСУ наблюдается падение морального духа, многие подразделения предпочитают отступать, а не нести потери. Мотивированными остаются националистические бригады, но их панически боится Зеленский из-за возможного военного переворота, ведь после 20 мая клоун станет нелегитимным.
21 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 12:49
    «Во-вторых, Сырского не зря называют "мясником"» —

    — Вот этого они боятся больше всего ...
    (В Стамбуле было безопасней)
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 13:13
      Владимир Владимирович!
      Ваша фотка как намёк награды за Бахмутскую "мясорубку"...
      Это награды заслуживает генерал-мясник пан Сырский.
  2. dauria Звание
    dauria
    +10
    Сегодня, 12:51
    Да, сглупил Зеленский . Оставил бы Залужного расхлёбывать отступление - тот бы и растерял свои лавры "гения" . Еврей , а не унюхал грядущую перемену .
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +6
      Сегодня, 12:59
      возможно он боялся что Зала после 20 мая госпереворот устроит.
      а наступление где бы он смог очередной раз провалиться еще не скоро.
  3. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    -9
    Сегодня, 12:58
    Азову надо войти в Киев , арестовать и казнить Сырского и Зеленского , как агентов Москвы , а также Раду и руководство министерств. Тогда Путину , надеющемуся на победу с помощью своих агентов , ничего не останется , как запросить у нового руководства мира.
    (Самых умных патриотов, желающих возразить , прошу перед этим подумать )
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +4
      Сегодня, 13:06
      Азову надо войти в Киев , арестовать и казнить Сырского и Зеленского , как агентов Москвы , а также Раду и руководство министерств. Тогда у Путина , надеющегося на победу с помощью своих агентов , ничего не останется , как запросить у нового руководства мира.

      Что за бред ? А если ципсошная пропаганда, то что же такая грубая ?
      1. старпом Лом Звание
        старпом Лом
        -3
        Сегодня, 13:09
        Я польщен. Смайлики ставить не буду, это портит впечатление.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 13:17

      старпом Лом (Алексей)

      Азову надо войти в Киев , арестовать и казнить Сырского и Зеленского , как агентов Москвы , а также Раду и руководство министерств. Тогда Путину , надеющемуся на победу с помощью своих агентов , ничего не останется , как запросить у нового руководства мира.

      (Самых умных патриотов, желающих возразить , прошу перед этим подумать )

      Фу, как топорно сказано... Поменяй методичку на свежую версию...
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +11
    Сегодня, 12:59
    Украинское махновство, начинает проявлять себя во всех красе... Пусть друг в друга начнут стрелять. Вообще будет,отлично.
  5. Грац Звание
    Грац
    +7
    Сегодня, 12:59
    А они дадут себя мирно расформировать? Сырский в этом уверен?
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +10
    Сегодня, 13:02
    Навоз - это карательное подразделение. Кошмарить гражданское население Мариуполя они могут, а в боях с войсками России пусть другие погибают. После прилета Фабов по азовстали навоз заголосил об эстрашкене и культяпки привычно в гору поднял. Штаб мясника сырского действует правильно - раскидать тыловых нациков по подразделениям, где им быстро рога обломают.
    1. ANB Звание
      ANB
      +1
      Сегодня, 13:10
      . Штаб мясника сырского действует правильно - раскидать тыловых нациков по подразделениям, где им быстро рога обломают.

      Со всем согласен, кроме этого предложения. Бандеровцы любят кучковаться. Они и в новых подразделениях скучкуются, займут теплые места и будут торчать в тылу и в заградотрядах. Правильнее их сразу перебить мелкими порциями.
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        +2
        Сегодня, 13:32
        Предполагаю, что в обычных армейских подразделениях эту навозную плесень нацисткую не очень то и любят. Офицеры понимают, что к ним за зараза прибыла...начнут кочевряжиться - пустят в расход.
  7. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -2
    Сегодня, 13:09
    «…В то же время в ВСУ наблюдается падение морального духа…».

    Абсолютно очевидно, что задача ВСУ – как «упавших» духом, так ещё и «не упавшим» духом – максимально по времени затягивать противостояние России.
    Не менее очевидно, что войска НАТО войдут на территорию «вна украины», прежде всего в регионы, не позиционируемые, как требующие «освобождения» в рамках проводимой СВО.
    Причём войдут ДО линии боевого соприкосновения подразделениями ВС РФ.
    И обозначать «линию», при подходе к которой нашими войсками Кремлю будет предложена «пауза», а затем, «переговоры» по определению «границ мира».
  8. ANB Звание
    ANB
    +1
    Сегодня, 13:13
    . националисты предпочли воевать в районе Часова Яра

    Подразделение гос армии само выбирает, где оно будет воевать, а где не будет? Это уже не государство тогда.
  9. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +4
    Сегодня, 13:15
    А захотят ли эти отморозки расформировываться. ? Не факт. А вот объявить себя вольной бандой под именем навроде УПА 2.0 вполне могут . Для нас подобное было бы неплохо
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +1
      Сегодня, 14:03
      не особо.
      они начнут крышеваться и хозяйничать над условными местными 5-10 сёлами, трахая девок, мародёря и устраивая самосуды.
      для государства они будут преступники в момент объявления своей "неподконтрольности", для нас - тоже.
      А свою дурь и злобу на местных отыграют.

      такое уже было в эпоху Гражданской войны много раз.
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        +2
        Сегодня, 14:15
        Да , для местных банды - это не айс . Как и регулярные укровские формирования . Те тоже и грабили , и убивали для развлечения , и насиловали даже сильно малолетних . Местные после освобождения иногда такое рассказывают , что волосы шевелятся . Но нацики , конечно , самые мерзостные.
      2. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 15:05
        Пусть отыграются вообще плевать.
  10. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +6
    Сегодня, 13:50
    Мнение, что ВСУ это что-то "идеологически" одно, а "азовцы" это что-то другое – не соответствует действительно. Просто "азовцы" и прочие соответствующие им "укро-нацбаты" – всего лишь крайняя форма "украинства", которым заражено более 70% всего населения "вна украины" - хоть на фронте, хоть в тылу…
  11. tchack Звание
    tchack
    +1
    Сегодня, 14:50
    Сырскому с Зеленским надо просто сдать Азов. Слили бы координаты их расположения и всё. Идеальный компромисс для всех, ну, кроме Азова!