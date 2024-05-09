Украинский ресурс: 3-я ОШБр ВСУ «Азов» на пороге расформирования, конфликт Сырского с националистами нарастает

Наш источник в Генштабе рассказал, что конфликт главкома с командованием третьей штурмовой бригадой «Азов»* продолжает нарастать и может привести к полному ее расформированию

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, созданная на базе ветеранов «Азова»* (террористическая группировка, запрещена в России), находится на грани расформирования, несмотря на то, что активно участвует в боях. Всё дело в том, что командование националистов не воспринимает Александра Сырского в качестве главкома и отказывается выполнять его приказы. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.Конфликт Сырского и командования 3-й ОШБр ВСУ нарастает, в украинском Генштабе не исключают, что в ближайшее время бригада будет расформирована, а личный состав раскидан по другим подразделениям. Как пишут украинские паблики, националисты игнорируют приказы главкома по нескольким причинам. Во-первых, его считают «русским», несмотря на его попытки «украинизироваться». Во-вторых, Сырского не зря называют «мясником», поскольку все им возглавляемые операции всегда завершались большими потерями. Да и по сравнению с Залужным он гораздо слабее как командующий.— пишет ТГ-канал «Резидент».На сегодняшний день 3-я ОШБр ВСУ считается одной из самых боеспособных, но попытки заткнуть ей прорывы в Авдеевке, под Бердычами и в районе Очеретино закончились провалом, националисты предпочли воевать в районе Часова Яра. В то же время в ВСУ наблюдается падение морального духа, многие подразделения предпочитают отступать, а не нести потери. Мотивированными остаются националистические бригады, но их панически боится Зеленский из-за возможного военного переворота, ведь после 20 мая клоун станет нелегитимным.