«Заявления Зеленского о стабилизации ситуации на фронте оказались ложью»: На Украине сообщают о больших потерях ВСУ
Апрельские заявления Зеленского о якобы стабилизации ситуации на линии фронта оказались откровенной ложью, российская армия продолжает давить по всем направлениям, а сдерживать ее удается ценой все возрастающих потерь. Об этом пишут украинские паблики.
Российская армия значительно изменилась в последнее время, став намного сильнее, маневреннее и лучше вооруженной. Тогда как украинская значительно ослабла, понадеявшись на западных союзников, которые должны были снабжать ее оружием и боеприпасами. Ставка Киева на Запад не сыграла, партнеры не смогли обеспечить ВСУ всем необходимым, поэтому сейчас сдерживать наступление ВСУ России удается только за счет ввода в бой новых резервов. Но продолжаться вечно это не будет, дефицит личного состава уже сказывается, потери превышают приходящее пополнение.
На этом фоне Зеленский пытается заявить, что «все хорошо», а Сырский рассказывает, как украинская армия готовится к «контрнаступлению». В то же время он не может заткнуть прорыв российской армии на Покровском направлении.
- пишет «Легитимный».
По данным украинских ресурсов, западные страны по просьбе Киева значительно сокращают сроки подготовки военнослужащих ВСУ, поскольку живая сила срочно нужна на передовой.
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