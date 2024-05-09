«Заявления Зеленского о стабилизации ситуации на фронте оказались ложью»: На Украине сообщают о больших потерях ВСУ

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«Заявления Зеленского о стабилизации ситуации на фронте оказались ложью»: На Украине сообщают о больших потерях ВСУ

Апрельские заявления Зеленского о якобы стабилизации ситуации на линии фронта оказались откровенной ложью, российская армия продолжает давить по всем направлениям, а сдерживать ее удается ценой все возрастающих потерь. Об этом пишут украинские паблики.

Российская армия значительно изменилась в последнее время, став намного сильнее, маневреннее и лучше вооруженной. Тогда как украинская значительно ослабла, понадеявшись на западных союзников, которые должны были снабжать ее оружием и боеприпасами. Ставка Киева на Запад не сыграла, партнеры не смогли обеспечить ВСУ всем необходимым, поэтому сейчас сдерживать наступление ВСУ России удается только за счет ввода в бой новых резервов. Но продолжаться вечно это не будет, дефицит личного состава уже сказывается, потери превышают приходящее пополнение.



На этом фоне Зеленский пытается заявить, что «все хорошо», а Сырский рассказывает, как украинская армия готовится к «контрнаступлению». В то же время он не может заткнуть прорыв российской армии на Покровском направлении.

Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной для ВСУ, так как россияне давят на всех направлениях. (...) Исправлять ситуацию придется, как обычно, жизнями простых солдат ВСУ, которых кинут в мясорубки, так как живая сила для офисных чиновников — бесплатная

- пишет «Легитимный».

По данным украинских ресурсов, западные страны по просьбе Киева значительно сокращают сроки подготовки военнослужащих ВСУ, поскольку живая сила срочно нужна на передовой.
7 комментариев
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  1. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 13:16
    . Исправлять ситуацию придется, как обычно, жизнями простых солдат ВСУ, которых кинут в мясорубки,

    Если солдаты попадают в мясорубку, то как это исправляет ситуацию для Украины?
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 13:17
    Не пойму - какая разница что там Зеля врёт? Нам то главное что нам объективно сообщат....
  3. S.K.Vichyakow Звание
    S.K.Vichyakow
    +1
    Сегодня, 13:28
    Стабильно высокие потери ВСУ, не соврал ведь, .
  4. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +1
    Сегодня, 13:47
    Повсеместно на украинских кладбищах убирают флаги
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 13:55
      Видимо даже флаги заканчиваются.... а кричали там 1млн дронов в год lol
  5. rotfuks Звание
    rotfuks
    +3
    Сегодня, 13:53
    Украинский режим применил старый прием, Зеля отправил миллион украинок в Германию чтобы там бабы новых бойцов от немцев нарожали. Но что-то пошло не так. Украинки в Германии не рожают, а только кружевные трусики покупают, да и немцы на украинок не западают. Да и когда те бойцы подрастут? В общем, старая стратегия не сработала…
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 13:57
      Цитата: rotfuks
      немцы на украинок не западают

      А как там запасть то... ты типа немец дал денег и кров... а тебе стены дерьмом обмазываю и в бамжатник все превращают. request