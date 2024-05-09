Николаевское подполье сообщило об ударе ВС РФ по расположению ВСУ в поселке Заселье

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Николаевское подполье сообщило об ударе ВС РФ по расположению ВСУ в поселке Заселье

В ночь на 9 мая российские военные нанесли очередную серию воздушных ударов по военным объектам украинской армии, находящимся в глубоком тылу.

В частности, весьма результативной оказалась атака дронами-камикадзе «Герань» на объекты в н. п. Заселье в Николаевской области.



Стоит отметить, что о прилете по бывшему дому культуры Первомайской общины, расположенному в вышеупомянутом поселке, сообщали и украинские СМИ.

Позднее стало известно, почему именно этот объект стал целью наших военных. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в Заселье ударами двух дронов «Герань» было поражено расположение ВСУ.

Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью «груз 200»

- заявил собеседник агентства.

Также он сообщил о трех мощных взрывах в Одессе в районе портов в Ильичевске и Аккермане.

При этом ранее командование ВВС ВСУ уже традиционно отчиталось об уничтожении 17 из 20 запущенных по Украине «Гераней». В таком случае какие беспилотники поразили вышеупомянутые объекты?

Или сбили, и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили, и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух


- приводит РИА Новости слова Лебедева.