Николаевское подполье сообщило об ударе ВС РФ по расположению ВСУ в поселке Заселье
В ночь на 9 мая российские военные нанесли очередную серию воздушных ударов по военным объектам украинской армии, находящимся в глубоком тылу.
В частности, весьма результативной оказалась атака дронами-камикадзе «Герань» на объекты в н. п. Заселье в Николаевской области.
Стоит отметить, что о прилете по бывшему дому культуры Первомайской общины, расположенному в вышеупомянутом поселке, сообщали и украинские СМИ.
Позднее стало известно, почему именно этот объект стал целью наших военных. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в Заселье ударами двух дронов «Герань» было поражено расположение ВСУ.
- заявил собеседник агентства.
Также он сообщил о трех мощных взрывах в Одессе в районе портов в Ильичевске и Аккермане.
При этом ранее командование ВВС ВСУ уже традиционно отчиталось об уничтожении 17 из 20 запущенных по Украине «Гераней». В таком случае какие беспилотники поразили вышеупомянутые объекты?
- приводит РИА Новости слова Лебедева.
Информация