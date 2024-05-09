Зампред Совбеза РФ предложил потребовать от британских и американских компаний репарации за помощь нацистам
Компании из США и Великобритании в свое время вели бизнес с нацистской Германией. Теперь с них стоило бы потребовать репарации за причастность к геноциду советского народа. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Политик опубликовал на сайте Совбеза РФ статью «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI». Он отметил, что западные компании принимали участие в приходе к власти нацистов в Германии и долгое время с ними сотрудничали.
- написал Медведев.
Понятно, что технически осуществить получение репараций сейчас невозможно. Но это будет хороший ход в рамках противостояния «коллективному Западу». Ведь те же европейские страны выдвигают аналогичные претензии к России как наследнице Советского Союза.
Кроме того, стоит обратить внимание на своеобразную «преемственность» в поведении англосаксов.
- подчеркнул зампред Совбеза РФ.
В текущей ситуации свои усилия для противодействия неонацизму должны объединить все страны, выступающие против агрессивной политики «коллективного Запада», считает Дмитрий Медведев.
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