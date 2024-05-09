Перевести эти суммы в эквивалент сегодняшних – и выставить "наци-коммерсантам" репарационные претензии за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., невозможный без англосаксонского пособничества гитлеризму в межвоенный период

Те, кто делал "выгодные инвестиции" в гитлеровский нацизм, и сегодня берутся за привычное ремесло – с упоением и выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на той же Украине. Подталкивают неонацистов, экстремистов и террористов ко все новым и новым преступлениям

Компании из США и Великобритании в свое время вели бизнес с нацистской Германией. Теперь с них стоило бы потребовать репарации за причастность к геноциду советского народа. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.Политик опубликовал на сайте Совбеза РФ статью «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI». Он отметил, что западные компании принимали участие в приходе к власти нацистов в Германии и долгое время с ними сотрудничали.- написал Медведев.Понятно, что технически осуществить получение репараций сейчас невозможно. Но это будет хороший ход в рамках противостояния «коллективному Западу». Ведь те же европейские страны выдвигают аналогичные претензии к России как наследнице Советского Союза.Кроме того, стоит обратить внимание на своеобразную «преемственность» в поведении англосаксов.- подчеркнул зампред Совбеза РФ.В текущей ситуации свои усилия для противодействия неонацизму должны объединить все страны, выступающие против агрессивной политики «коллективного Запада», считает Дмитрий Медведев.