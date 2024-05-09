Зампред Совбеза РФ предложил потребовать от британских и американских компаний репарации за помощь нацистам

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Зампред Совбеза РФ предложил потребовать от британских и американских компаний репарации за помощь нацистам

Компании из США и Великобритании в свое время вели бизнес с нацистской Германией. Теперь с них стоило бы потребовать репарации за причастность к геноциду советского народа. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Политик опубликовал на сайте Совбеза РФ статью «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI». Он отметил, что западные компании принимали участие в приходе к власти нацистов в Германии и долгое время с ними сотрудничали.



Перевести эти суммы в эквивалент сегодняшних – и выставить "наци-коммерсантам" репарационные претензии за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., невозможный без англосаксонского пособничества гитлеризму в межвоенный период

- написал Медведев.

Понятно, что технически осуществить получение репараций сейчас невозможно. Но это будет хороший ход в рамках противостояния «коллективному Западу». Ведь те же европейские страны выдвигают аналогичные претензии к России как наследнице Советского Союза.

Кроме того, стоит обратить внимание на своеобразную «преемственность» в поведении англосаксов.

Те, кто делал "выгодные инвестиции" в гитлеровский нацизм, и сегодня берутся за привычное ремесло – с упоением и выгодой для себя пестуют наследников Гитлера на той же Украине. Подталкивают неонацистов, экстремистов и террористов ко все новым и новым преступлениям

- подчеркнул зампред Совбеза РФ.

В текущей ситуации свои усилия для противодействия неонацизму должны объединить все страны, выступающие против агрессивной политики «коллективного Запада», считает Дмитрий Медведев.
18 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 13:25
    «Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI»
    За 20 век уже не стребуешь, оне вымерли, а вот с нынешних - можно попробовать, как ход их дискредитации за помощь неонацизму.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +5
      Сегодня, 13:37
      ......- написал Медведев

      С Чубайса сначала наворованное потребуйте.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 13:49
        Прочитал - сначала даже обрадовался.
        Неужели Медведев прямо обвинил США за помощь укрофашистам?
        Прочитал - опять ерунду порет.
        Даже Сталин не стал такого делать, поскольку понимал, что ничего не получится. Только озаботился, чтоб информация про это в учебники истории попала.
      2. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 14:59
        А почему только с Чубайса? У нас на экспроприацию наворованного у государства масса претендентов , в том числе в действующей власти!
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Сегодня, 15:12
          Это да. Но Чубайс уже отреагировал, минус поставил. laughing
          Сегодня день другой для перечислений не подходит по настроению.
          С праздником! С Днем Великой Победы! hi
  2. курвиметр Звание
    курвиметр
    +2
    Сегодня, 13:30
    По тонкому льду ходит зампред... ВОВ началась 22 июня 1941 года... И раскачивать тему сотрудничества кого-либо с кем- либо, такое себе... А так да,"... хороший ход... " - для " детский сад, штаны на лямках " smile
  3. Рыцарь_Печfльного_Образа
    Рыцарь_Печfльного_Образа
    +1
    Сегодня, 13:31
    Да уж, бэлый-бэлый и савсэм гарячий laughing
  4. sdivt Звание
    sdivt
    -2
    Сегодня, 13:35
    ДАМ в своем репертуаре, фонтанирует идеями.
    Кстати, впервые не увидел его на Параде 9 мая
    До сегодняшнего Парада был ежегодно
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 13:42
      Был. На трибуне с супругой.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:36
    Что самое смешное ,западные юристы признают,что нашу собственность на западе мы можем продать из за их санкций, а их собственность в России приватизировать,опять из их же санкций.Путин В.В говорил мы в каждом случае будем поступать не в ущерб себе.А русский суд действует только в нашу сторону,их арбитраж не законен опять же из- за их же санкций. wassatВот такая юридическая заковыка.
  6. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 13:41
    Народ то согласен, но как обычно потом власти скажут что нужно налаживать экономические отношения, а не жить прошлым.
  7. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 13:48
    Черный комик с очередной нетленкой....
    Когда там последний поезд с зерном через Брест прошел? И т.п.
    он ни-ни....
  8. Mazunga Звание
    Mazunga
    -1
    Сегодня, 13:49
    французов тоже надо за сожжение Москвы за ноздри подтянуть с турков можно за Синоп спросить как с понимающих ну а боши нам по житухе всегда должны ну там чухна всякая прочие шведы до кучи
  9. Aleks88
    Aleks88
    -1
    Сегодня, 13:51
    Редкий не умный чувак. Зачем его простят? Опять айфончика куда готовят?
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -1
      Сегодня, 14:01
      Цитата: Aleks88
      Опять айфончика куда готовят?

      Да никуда его не готовят, он просто продолжает линию Владимира Вольфовича и это кстати правильно.
  10. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    -1
    Сегодня, 13:56
    Да нормальный он пацан .Так, чудит по приколу. Какому нафиг приколу ?Никого прикола нет! Парни гасите!!!!!Всё с понимаемом. soldierДавай братишка .
  11. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 14:04
    Ясно.
    Что то Путин и Медведев в историков заигрались - для восемдесять седьмых.
    Самое главное, чтобы Медведев дожил до репараций за пособничесто фашистам и геноцид граждан РФ.
  12. фа2998 Звание
    фа2998
    0
    Сегодня, 14:16
    Цитата: Shurik70
    Прочитал - опять ерунду порет.

    Что значит "межвоенный период",какой " пособничество гитлеризму"? Гитлер пришел к власти лишь за 8 лет перед войной.И помнится сам СССР активно сотрудничал с немцами в межвоенный период.Помогали избегать версальских ограничений.Готовили летчиков,танкистов и пр. Да и с Гитлером были договора.Снабжали его ресурсами вплоть до 22 июня 1941 г.С историей надо поаккуратней.Нельзя ее "поворачивать" как нам надо,в угоду ситуацией. hi