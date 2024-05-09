Военкоры сообщили об освобождении ВС РФ в День Победы н.п. Уманское на Авдеевском участке фронта

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Военкоры сообщили об освобождении ВС РФ в День Победы н.п. Уманское на Авдеевском участке фронта

Вооруженными силами Российской Федерации непосредственно в День Победы был освобожден населенный пункт Уманское, расположенный на Авдеевском участке фронта. Об этом сообщают российские военные Telegram-каналы.

По утверждению источников, в освобождении Уманского принимали участие бойцы 114-й отдельной мотострелковой бригады. Они водрузили знамя Победы на памятник солдату Великой Отечественной войны, который сохранился в находившемся под оккупацией киевского режима населенном пункте.

Уманское украинские нацисты обороняли довольно долго. Но в результате ожесточенных боев нашим войскам удалось частично выбить боевиков ВСУ из населенного пункта, частично уничтожить оборонявшиеся там украинские формирования. Таким образом, еще один населенный пункт оккупированной киевским режимом части Донбасса перешел под контроль России.



Украинские формирования терпят поражение за поражением на Авдеевском участке фронта. Утрата Авдеевки стала для них лишь началом череды провалов. За Авдеевкой последовали другие населенные пункты. Ряды украинской группировки на данном участке фронта стремительно редеют, что еще больше снижает ее способность сопротивляться интенсивному наступлению российской армии.


Ранее и сами украинские источники признали, что полное освобождение российскими войсками Донбасса приведет к негативным последствиям для Киева, поскольку ВС РФ получат возможность прорваться к центральным регионам Украины.
2 комментария
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  1. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    -6
    Сегодня, 13:44
    Украинский дрон атаковал Салават Нефтехим в Башкирии
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +5
      Сегодня, 13:51
      И какое это имеет отношение к статье об освобождении Уманского?