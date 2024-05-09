Генсек НАТО: альянс избегает вовлечения в украинский конфликт и не отправит войска на Украину

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Генсек НАТО: альянс избегает вовлечения в украинский конфликт и не отправит войска на Украину

Североатлантический альянс избегает вовлечения в украинский конфликт и не отправит войска на Украину. У него нет намерения напрямую участвовать в военных действиях на Украине.

Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете La Reppublica.

По его словам, на Украине НАТО имеет две цели. Первая заключается в поддержке киевского режима, а вторая предусматривает недопущение распространения конфликта за пределы украинской территории. Столтенберг считает, что Москва не предполагала, что западные станы станут оказывать Киеву настолько масштабную помощь.

Президент Путин не верил, что мы окажем такую большую помощь Зеленскому, но в то же время мы также прояснили, что не будем отправлять войска

- рассуждает генеральный секретарь НАТО.

По утверждению Йенса Столтенберга, киевское руководство и не просило, чтобы Североатлантический альянс отправил своих военных на Украину. Они только просят артиллерию, боеприпасы и прочую оборонную продукцию.

Глава альянса заявил, что он не рассматривает возможность нападения вооруженных сил РФ на какую-либо из стран НАТО.

Российский лидер объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля 2024 года. Одной из ее главных целей, по словам президента, является защита населения Донбасса от киевской агрессии. На тот момент жители региона на протяжении восьми лет подвергались преследованиям и геноциду со стороны украинских властей.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:56
    «По его словам, на Украине НАТО имеет две цели» —

    — И обе мимо ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:08
      альянс избегает вовлечения в украинский конфликт и не отправит войска на Украину
      А чего тогда Макрон хочет повоевать ? Он что, не в НАТО ?
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 14:00
    Вот что Православные учения с нестратегическим ядерным вооружением в глубине России делают! А они там самые большие марширования устроили у границ. Лучше бы тренировали медленное уползание на кладбище и не предоваться панике! good lol
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 14:09
      Вот что Православные учения с нестратегическим ядерным вооружением в глубине России делают

      Обосрались Натовцы, короче говоря...
      Алексей hi С Днём Победы, вас!!!
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 14:37
        Взаимно! hi soldier
        Цитата: Msi
        С Днём Победы, вас!!!

        Это хоть и общая Победа, но победа в первую очередь наших Дедов, а у кого-то и Прадедов! Мы внуки и внучки гордимся их подвигами!
        Но и мы сейчас куём сейчас нашу! И через десятки лет... уже наши сыновья, дочеря, а может быть и внуки уже - будут гордиться и нашей Победой! В Победе над фашизмом, национализмом и может бть сионизмом!
        З.Ы. У терроризма и фашизма нет национальности! Братский народ нам тот, кто в этом всем остался Украинцем... чтит и помнит... когда сражались все плечем к плечу против врага! У меня Дед Украинец... регалии называть не буду... прошел всю Отечественную и Квантун и говорил на мове. soldier
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:00
    Не думаю что этот вариант помощи нами не был просчитан,просто нато прекрасно знало наше количество войск задействованы в начале операции и по их стандартам ВСУ должно было справиться с нами своими силами минимальной помощью.Но что то пошло не так.А лезть на Украину они не хотят войсками,они прекрасно знают нашу военную доктрину против НАТО ,поле для нашего наступления расчищается ядерными ударами по ИХ территории.Поэтому при СССР мы просто стояли напротив друг друга.
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 14:07
    «…Североатлантический альянс избегает вовлечения в украинский конфликт и не отправит войска на Украину…».

    Военнослужащие НАТО уже на «вна украаине».
    Вопрос лишь в их количестве и поставленных перед ними задачах.
    А задачи могут быть разные и ВНЕ ЗОНЫ боевого соприкосновения.
  5. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 14:11
    Ситуация на тоненького. Планируют и от идеи не отказались. Может всё таки и придётся, где то и что то использовать. Это было очевидно ещё в прошлом году. request
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:18
    Президент Путин не верил, что мы окажем такую большую помощь Зеленскому, но в то же время мы также прояснили, что не будем отправлять войска
    . Простой вопрос... если б забугорные не усердствовали в обеспечении крайны в таких масштабах, произошли б в России столь масштабные изменения во внутренней и внешней политике, стала б Россия так интенсивно усиливаются в военном плане???
    Так то по всем законам природы и физики, любое действие вызывает противодействие!!!
    А в человеческом обществе процессы, зачастую, имеют взрывной характер и противодействие становится сильно больше, чем ожидали те, кто решил поиграть роль... ведущую, главную, как им казалось.
  7. Piramidon Звание
    Piramidon
    +1
    Сегодня, 14:21
    альянс избегает вовлечения в украинский конфликт и не отправит войска на Украину

    Помнится, примерно то же самое они заявляли о поставках туда вооружений.
  8. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 14:30
    Дали сок... Короче говоря.. hi
  9. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 14:30
    О как риторика изменилась. А что случилось? Кто тут говорил, что наши ядерные учения ничего не значат?
  10. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 14:45
    Они еще это свое "нежелание" собирались специальным Актом закрепить.