Президент Путин не верил, что мы окажем такую большую помощь Зеленскому, но в то же время мы также прояснили, что не будем отправлять войска

Североатлантический альянс избегает вовлечения в украинский конфликт и не отправит войска на Украину. У него нет намерения напрямую участвовать в военных действиях на Украине.Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете La Reppublica.По его словам, на Украине НАТО имеет две цели. Первая заключается в поддержке киевского режима, а вторая предусматривает недопущение распространения конфликта за пределы украинской территории. Столтенберг считает, что Москва не предполагала, что западные станы станут оказывать Киеву настолько масштабную помощь.- рассуждает генеральный секретарь НАТО.По утверждению Йенса Столтенберга, киевское руководство и не просило, чтобы Североатлантический альянс отправил своих военных на Украину. Они только просят артиллерию, боеприпасы и прочую оборонную продукцию.Глава альянса заявил, что он не рассматривает возможность нападения вооруженных сил РФ на какую-либо из стран НАТО.Российский лидер объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля 2024 года. Одной из ее главных целей, по словам президента, является защита населения Донбасса от киевской агрессии. На тот момент жители региона на протяжении восьми лет подвергались преследованиям и геноциду со стороны украинских властей.