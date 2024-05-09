Экс-главком ВСУ Залужный официально уволен с военной службы

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Экс-главком ВСУ Залужный официально уволен с военной службы

Генерал Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, официально уволен с военной службы. Соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский.

В указе подчеркивается, что причиной увольнения 50-летнего генерала является состояние здоровья. При этом Залужному дозволяется носить военную форму.



Валерий Залужный возглавлял вооруженные силы Украины с 2021 по февраль 2024 гг. Почти все время конфликта на Украине, до начала февраля текущего года, именно он был главнокомандующим украинской армией. Затем Зеленский отправил Залужного в отставку. Теперь ВСУ командует генерал-полковник Александр Сырский.

С 7 марта 2024 года Залужный является послом Украины в Великобритании. Ряд источников рассматривали данное назначение как своеобразную «почетную ссылку». Профессиональный военный, Залужный никогда не имел опыта дипломатической работы или политической деятельности. Но западные СМИ не раз сообщали о политических амбициях главкома. Вероятно, это и послужило причиной его отставки.

Что касается «состояния здоровья», то это – наиболее разумное объяснение тому, что 50-летний генерал с его опытом службы в разгар вооруженного конфликта отправляется в отставку, хотя мог бы и далее занимать какие-либо военные должности. Вероятно, в офисе президента Украины не доверяют Залужному и хотят максимально изолировать его от военной среды и военной службы.
17 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    +3
    Сегодня, 13:59
    То есть, если теперь его прибить, это будет убийство мирного жителя?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:02
    «При этом Залужному дозволяется носить военную форму» —

    — Но только свою ...
  3. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +4
    Сегодня, 14:06
    появилась работа для Петрова и Баширова по ликвидации почитателя Бандеры
  4. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 14:16
    На каком основании он в отставке, на Украине кончилась мобилизация? Это какое же состояние здоровья не позволяет сидеть в окопе? Большой живот, т.к. руки и ноги на месте
    1. Sugoi_Dekai Звание
      Sugoi_Dekai
      -1
      Сегодня, 14:47
      На основании того, что его давно нет в живых.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +1
        Сегодня, 15:03
        А что, были какие-то основания думать, что этого хряка нет в живых? Да что ему станется?
    2. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +1
      Сегодня, 15:00
      Его же Зеленский в лОндон отправил послом, подальше от греха.Генерала на передовую не пошлешь, а так возмущаться много будет, смуту наводить, а Зеленскому больно нравится корчить из себя Наполеона, коллега Выше правильно фото его выложил.
  5. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 14:18
    Вышвырнули со службы разожравшегося хряка. Добухался.
  6. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +2
    Сегодня, 14:24
    Лично я бы предпочёл, чтоб его из жизни уволили am
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:25
    Унутренние дела, разборки.
    С другой стороны, хозяину нужен какой то кадровый резерв, на замену тех, кем они не довольны.
    1. dauria Звание
      dauria
      +2
      Сегодня, 14:47
      А Вы скорей всего правы . Уж больно вовремя его "отстранили". Рейтинг у него очень высок среди населения. Отступление свалят на Зеленского и Сырского . А этот "чистенький и обиженный властью " , да ещё и "побеждавший" противника . Готовый президент .
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        0
        Сегодня, 14:55
        Цитата: dauria
        А этот "чистенький и обиженный властью " , да ещё и "побеждавший" противника . Готовый президент .

        Да кто на Украине смотрит на мнение народа? На кого хозяин укажет, тот и идеальный. А отставка Залужного не могла быть не согласована, только сейчас окончательное решение пришло по увольнение.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:57
        Там воду мутят опытные крутилы-мутилы! Наглы с островов не разучились такие дела устраивать... хотя, в мире многое поменялось и они уже не успевают, не могут, везде и всюду добиваться всего, что им надо.. Однако, именно "банделэнд" это их старый проект, в который вложено много трудов и бабок! Пусть и не как по накатаной, он все равно пока не закончился, сам по себе... заканчивать его придётся нам!
      3. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 15:00
        А какие у него были "победы"?
        1. suhorukofal Звание
          suhorukofal
          0
          Сегодня, 15:03
          Цитата: А. Эверт
          А какие у него были "победы"?

          Это наши "жесты доброй воли" и перегруппировки. Что создало то положение, которое было в 22 году.
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 14:46
    С его мордой ему бы свиней пасти,а не дипломатом быть.
  9. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 14:53
    МВД РФ объявило в розыск главу киевского режима Зеленского и экс-президента Украины Порошенко
    https://topwar.ru/241797-mvd-rf-objavilo-v-rozysk-glavu-kievskogo-rezhima-zelenskogo.html
    А этот?
    Естественным представляется желание неустанно стремиться к тому, чтобы установить и вывесить (вывесить в обоих смыслах, никаких тирамису, и да, с расценками за поимку) полный состав банды.