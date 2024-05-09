Украинские полицейские составили протокол на пенсионерку, которая пришла к Вечному огню в Киеве в форме РККА
Несмотря на то, что киевский режим официально упразднил празднование Дня Победы 9 мая, заменив его на «день Европы», многие украинцы сегодня вышли к памятникам воинам Красной армии, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения освободителям.
В то же время, как сообщают украинские СМИ, в Киеве произошел инцидент, в ходе которого местная полиция составила протокол на члена Всеукраинского союза советских офицеров пенсионерку Галину Савченко. Поводом для применения правоохранителями данных мер стало то, что женщина пришла возложить цветы к Вечному огню в форме РККА с орденами.
Вместе с ней также был мужчина пенсионного возраста в форме Красной армии с орденами. Вероятно, протокол был составлен и на него.
Стоит отметить, что сразу несколько киевлян вступились за пенсионерку и начали спорить с полицейскими, требуя, чтобы те ее не трогали.
- заявил один из правоохранителей.
- ответила одна из вступившихся за Савченко.
- добавила другая киевлянка.
Напомним, что пришедший вследствие военного переворота киевский режим приступил к масштабной «декоммунизации» на Украине. Прозападные неонацисты яростно уничтожают советское наследие, тем самым стирая свою же историю.
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