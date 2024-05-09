Украинские полицейские составили протокол на пенсионерку, которая пришла к Вечному огню в Киеве в форме РККА

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Украинские полицейские составили протокол на пенсионерку, которая пришла к Вечному огню в Киеве в форме РККА

Несмотря на то, что киевский режим официально упразднил празднование Дня Победы 9 мая, заменив его на «день Европы», многие украинцы сегодня вышли к памятникам воинам Красной армии, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения освободителям.

В то же время, как сообщают украинские СМИ, в Киеве произошел инцидент, в ходе которого местная полиция составила протокол на члена Всеукраинского союза советских офицеров пенсионерку Галину Савченко. Поводом для применения правоохранителями данных мер стало то, что женщина пришла возложить цветы к Вечному огню в форме РККА с орденами.



Вместе с ней также был мужчина пенсионного возраста в форме Красной армии с орденами. Вероятно, протокол был составлен и на него.

Стоит отметить, что сразу несколько киевлян вступились за пенсионерку и начали спорить с полицейскими, требуя, чтобы те ее не трогали.

Люди, что с вами не так? Есть закон

- заявил один из правоохранителей.

Довели людей бог знает до чего. Просто будьте людьми. Не трогайте человека. Позор такой полиции!

- ответила одна из вступившихся за Савченко.

Это закон для дураков, закон для идиотов

- добавила другая киевлянка.

Напомним, что пришедший вследствие военного переворота киевский режим приступил к масштабной «декоммунизации» на Украине. Прозападные неонацисты яростно уничтожают советское наследие, тем самым стирая свою же историю.

13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 14:12
    — Значит дождутся,когда будут возлагать цветы в форме российской армии ...
    (Попервости с оружием)
    1. Mister X Звание
      Mister X
      +2
      Сегодня, 14:36
      В Кишиневе тысячи людей прошли от центральной площади до Мемориала.
      Многие в советской форме, кто со знаменем Победы, кто с Георгиевской лентой.
      Несли даже здоровый баннер с портретом Сталина.

      Некоторые старались носить вещи оранжевого и черного цветов.

    2. Mister X Звание
      Mister X
      +1
      Сегодня, 14:40
      Вован хотел бы забыть, но Интернет помнит всё
      Зеленский у могилы деда-ветнрана ВОВ
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +6
    Сегодня, 14:16
    приступил к масштабной «декоммунизации» на Украине.
    ...я с этих дэгов просто валяюсь....живут в хатах и квартирах построенные ненавистными коммунистами, ездють по мостам которые построены были ударным коммунистическим трудом....дык возьмите и снесите всё это раз такие дэги....единственное на что член встаёт-это на бабок и дедов которые это им всё строили...дэги полные.... чёт на передок им полицаям не очень охото...а бабок и дедов гонять это для них норм....ки
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:32
      Цитата: Крымский партизан 1974
      на передок им полицаям не очень охото.

      Дык токо на пожилых людях отрываются...Молодые жеж могут и в морду заехать !
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 14:35
        Молодые жеж могут и в морду заехать !
        ...молодые могут не только морду надрать, а и отобрать табельное и пристрелить, а потом многое совершить из этого же табельного и скинуть им же с отпечатками погибшего....там полный бедлам...ну ни чё...по делом
  3. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +2
    Сегодня, 14:26
    Пусть свой закон и свой протокол засунут себе, а лучше Зеленскому в одно место. По этому закону надо снести могилу деда Зеленского, потому что он на ней в советской форме и с советскими наградами.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:55
      Цитата: Serhio250381
      Пусть свой закон и свой протокол засунут себе, а лучше Зеленскому в одно место.

      В укрорейхе сейчас отделаться протоколом удаётся далеко не всем. Даже за лайк под пророссийским комментом запросто посадить могут.
      «В Закарпатье 64-летню женщину приговорили к 5 годам лишения свободы за посты в «Одноклассниках», — сообщает Cтрана.юа со ссылкой на решение суда, о котором написали региональные СМИ.
      О подобном случае с приговором в пять лет украинские СМИ писали в сентябре прошлого года. Тогда речь шла о пенсионерке из Черниговской области. Украинские СМИ сообщают, что в прошлом году за пророссийскую активность в соцсетях, включая «лайки», за решеткой оказалось около 200 человек.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:29
    Полицаи не хотят, что б их в поля отправили... там же рядом найдутся и те, кто нас учит в СБУ сразу, в этом не стоит сомневается.
  5. Третий район Звание
    Третий район
    0
    Сегодня, 14:31
    Полицай с бородой , как будто из схрона вылез. И ещё называют себя какими-то цеевропейцами.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 14:41
      Полицай с бородой , как будто из схрона вылез.
      ..на фотке под нохчи косит, что б Рамзан не прислал своих красавчигов по его душу
  6. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 14:31
    Небось и руки заломали бабушке what
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 14:45
    полицай с салафитской бороденкой в Киеве вот это сильно