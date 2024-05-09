ВСУ провели десять контратак, пытаясь остановить продвижение ВС России на Авдеевском направлении - Минобороны
Российские войска продолжают наступление практически по всей линии фронта, украинская армия ушла в глухую оборону, иногда проводя контратаки на отдельных направлениях, если это позволяет ситуация. В частности, на Авдеевском направлении враг десять раз пытался отбросить наши войска с занимаемых позиций. За прошедшие сутки больших изменений нет, хотя продвижение ВС России фиксируется по всему фронту.
Из хороших новостей можно отметить освобождение населенного пункта Уманское на Авдеевском направлении, но информация пока неофициальная, от военкоров с передовой. После полной зачистки об этом объявит и Минобороны. Также наши нанесли удары и уничтожили командно-наблюдательный пункт одного из подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, а также полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк». ПВО перехватила две американские ракеты ATACMS, но без подробностей.
На направлениях идет ежедневная трудная работа: подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Стельмаховка и Невское ЛНР. Отражена контратака в районе железнодорожной станции Сеньковка. Войска «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение противнику в районах Елизаветовка, Новое и Победа ДНР. Отражена попытка контратаки в районе Ивановского под Часовым Яром.
Группировка войск «Центр» также улучшила положение, нанеся поражение ВСУ в районах Карловка, Майорск, Новгородское, Розовка, Новокалиново и Семеновка. Отражены 10 контратак противника в районах Ленинское, Соловьево, Орловка, Первомайское и Нетайлово.
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение врагу в районах Урожайное и Макаровка, отразив контратаку в районе Старомайорское. Войска группировки «Днепр» нанесли огневое поражение ВСУ в районах Работино Запорожской области, Золотая Балка Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области.
Общие потери ВСУ за сутки по всему фронту составили: по личному составу — 845 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три танка, четыре бронетранспортера, включая один М113, две БМП, семь единиц автотранспорта; по артиллерии — три гаубицы М777, шесть Д-20 и три Д-30, одна FH-70 и одна САУ «Гвоздика». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, две САУ М109 «Paladin», одно орудие «Гиацинт-Б», гаубица Д-20, две САУ «Гвоздика», а также одна гаубица Д-30.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк». Средствами ПВО сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS, 15 реактивных снарядов РСЗО «Vampire» и пять управляемых авиационных бомб «Hammer», а также 28 украинских беспилотников.
Информация