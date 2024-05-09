В параде Победы в Тульской области участвовала малосерийная и опытная военная техника

10
В параде Победы в Тульской области участвовала малосерийная и опытная военная техника

Сегодня, 9 мая, во многих российских городах прошли парады, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Несомненно, главным и самым масштабным мероприятием стал парад на Красной площади, в котором приняли участие более 9 тысяч военнослужащих, свыше 70 единиц военной техники и авиация.



Между тем самым необычным парадом, уже по традиции, стало мероприятие в Туле. Ведь по площади города сегодня прошла не только восстановленная техника времен ВОВ, в частности, легендарная БМ-13 «Катюша», но и мелкосерийная, а также опытная техника, которая разрабатывается на местных предприятиях.

Среди вышеупомянутых образцов можно было заметить ПРП-5 «Марс-2000» на шасси БМП-3, РХМ-9 на базе «Тайфун-К», БМД-2М с боевым модулем «Берег», пикапы АГ-34 и другую технику.

Стоит отметить, что некоторые из этих образцов состоят на вооружении тульских военных соединений и применяются в зоне СВО.





Напомним, что главный военный парад страны на Красной площади в Москве традиционно начался в 10.00 МСК. При этом посмотреть его, несмотря на запреты властей, смогли и некоторые граждане Украины. Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали ряд украинских кабельных телеканалов в Одесской области и запустили там трансляцию парада Победы.

10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 14:31
    Тула веками оружие ковала, стала похожа сама на ружье. (С)
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 14:33
    Тула, город в котором всегда ковалось оружие победы!
    Таких городов у нас не один и в этом тоже наша СИЛА!!!
    Хотя, главная наша сила, это наш великий народ!!!
  3. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 14:41
    Среди вышеупомянутых образцов можно было заметить ПРП-5 «Марс-2000» на шасси БМП-3, РХМ-9 на базе «Тайфун-К», БМД-2М с боевым модулем «Берег», пикапы АГ-34 и другую технику.

    Берег или Бережок?
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 15:11
      Бережок, Берег это советский мобильный береговой арткомплекс 130мм
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 14:46
    Не в тему.Над Марселем военная пилотажная группа французских ВВС изобразила в небе вместо французского флага российский триколор,неожиданно поздравив Россиян с Днём Победы.Что то пошло не так. wassat
    1. Читателль 2013 Звание
      Читателль 2013
      +2
      Сегодня, 14:50
      Они не первый раз ошибаются, было такое ранее году в 2018
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:54
      Как то так это выглядело.К чему бы это,столбят место: Мы тоже победители.
    3. NKT Звание
      NKT
      +1
      Сегодня, 15:01
      Опять "не так сели" (с)
  5. andrewkor Звание
    andrewkor
    +1
    Сегодня, 15:03
    Связи с тем ,что президент Узбекистана Шавкат Мирамонович Мерзиеев прибыл 9 мая в Москву на парад Победы, в Ташкенте 8 мая организовали торжественное шествие военных и ветеранов по улицам Ташкента от Парка Победы в центр города , где проходили дополнительные мероприятия ,связанные с этой памятной датой.Парк Победы был заложен на новом месте к 75 летию Победы при участии России.Накануне 1-4 мая там проходила выставка военных технологий.С самого утра группы школьников и детсадников осматривали экспонаты.Многие с Георгиевскими ленточками и даже целые группы форме РККА.Не сможет Запад оторвать Узбекистан от России!Недавно в нескольких областях с большим успехом прошли Дни русского языка !¿
  6. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 15:04
    По Р24 шла трансляция парадов из разных городов. Впечатлил показание военной техники а Ростове, Москва отдыхает Ну, и девченки из Кенига, коробка прошла прекрасно, красивые.