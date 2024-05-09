Литва вслед за Латвией объявила о готовности отправить военных на Украину, но в составе «более крупной» западной миссии

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Литва вслед за Латвией объявила о готовности отправить военных на Украину, но в составе «более крупной» западной миссии

Литва вслед за Латвией заявила о готовности отправить свои войска на территорию Украины, но только в составе западной коалиции. В одиночку прибалты помогать Киеву не намерены. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Сейм Литвы уже выдал правительству республики мандат на отправку литовских военных на Украину, правда, не воевать против российской армии, а всего лишь готовить украинских военных. Власти Литвы готовы к этому, но в одиночку на Украину соваться боятся, предпочитая действовать в составе западной коалиции. При этом Ландсбергис уточняет, что миссию должны прикрывать системы ПВО, а то вдруг прилетит российская ракета.



Наши войска обучали украинцев на Украине еще до конфликта, и мы делали это на протяжении многих лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо

— заявил глава литовского МИДа, добавив, что обучать украинцев на их же территории гораздо удобнее, чем в других странах.

Накануне с аналогичным заявлением выступила премьер Латвии Ингрид Шимоните. По ее словам, Рига готова к отправке своих военных на Украину, но только в рамках тренировочной миссии, воевать они на стороне ВСУ против российской армии не будут. Она также высказалась за вхождение на Украину в составе более крупной коалиции. Таким образом, осталось подписать на это дело Эстонию, создать коалицию и ввести войска.

Между тем, по мнению экспертов, вариант с отправкой военных инструкторов на Украину поддерживают многие страны, в частности Франция и Великобритания. Если такое решение будет принято, коалицию сформировать труда не составит.
9 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 15:04
    но только в рамках тренировочной миссии, воевать они на стороне ВСУ против российской армии не будут.
    Один хрен заставят. fool
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:05
    А точно это прибалты будут ,а не скандинавские "отпусники"?
  3. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 15:06
    но в составе «более крупной» западной миссии

    Как всегда, отправят по одному солдату, а вы, европейцы, идите гибните десятками тысяч.
    -Да я, да я...Только сначала ты, а потом, как я
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:06
    Кстати, про прибалт Танутых уже не раз говорили, что по команде хозяина они пойдут и убьются, где ни будь, куда хозяин их направит.
    Вряд-ли это кто то заметит, а уж сожалеть о том... пф-е, некому вообще.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:06
    «Литва вслед за Латвией объявила о готовности отправить военных на Украину, но в составе "более крупной" западной миссии» —

    "Вслед за Латвией" - куда крупней ...
  6. andrewkor Звание
    andrewkor
    +2
    Сегодня, 15:06
    Как французам пообещал Петр Толстой :" ...мы их всех убьем!".К любой коалиции ,а тем более всяким "шпротам",¿ это тоже относится!
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 15:08
    Литва вслед за Латвией объявила о готовности отправить военных на Украину, но в составе «более крупной» западной миссии
    Даже чайная ложка говна, добавленная в бочку мёда, превращает последнюю в бочку говна. (нар. примета)
  8. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin
    0
    Сегодня, 15:09
    К армии Литвы в количестве 1 человека, присоединилась армия Латвии и их стало две армии целых 2 человека!!! wink wink Армия России обратилась в бегство!!! wink wink
  9. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 15:13
    Литва вслед за Латвией заявила о готовности отправить свои войска на территорию Украины, но только в составе западной коалиции. В одиночку прибалты помогать Киеву не намерены. Об

    Ссыкливые мерзавцы . Ну ничо , и до вас руки дойдут