СМИ Испании: на Украине построена сеть замаскированных подземных заводов

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СМИ Испании: на Украине построена сеть замаскированных подземных заводов

Киев пытается перезапустить свою военную промышленность, предприятия которой изрядно пострадали от российских ударов. Более того, Украина стремится стать центром производства оружия для всех западных стран.

Такое предположение сделал в своей статье обозреватель испанской газеты El Mundo Альберто Рохас.



По его словам, сегодня на Украине идет одновременно несколько войн. В войне прошлого каждый день отмечен тысячами артиллерийских залпов и атаками из одних окопов в другие. Подобную картину, отмечает СМИ Испании, можно было наблюдать в далеком 1916 году в ходе битвы при Вердене.

Вторая, современная война, война настоящего, утверждает Рохас, ведется при помощи беспилотных аппаратов. Они уже стали, по его мнению, владыками неба и моря.

Но одновременно с этими двумя войнами, утверждает журналист, на украинской территории идут сражения будущего, в ходе которых отрабатываются средства и приемы военных действий следующих поколений. Рохас считает, что эта восточноевропейская страна превратилась в гигантскую военную лабораторию.

В связи с этим, утверждает испанец, на Украине построена сеть замаскированных и засекреченных подземных заводов. По его словам, ее создание курирует украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Камышин построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, а некоторые – на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы

- заявляет Рохас.

Журналист утверждает, что эти предприятия относятся к оборонной отрасли.
56 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +9
    Сегодня, 15:18
    Камышин построил сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, а некоторые – на уровне земли, но дублируются, а некоторые даже замаскированы
    - заявляет Рохас.
    . Один вопрос... что он курит или нюхает??? Известные средства, такого эффекта не дают, это что то новое!?
    1. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 15:26
      Один вопрос... что он курит или нюхает?

      Согласен. Бред полный. Дезинформация...
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 15:56
        Кому надо- тот и сам знает,где и что построено...без всяких испанских борзописцев.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +3
          Сегодня, 16:16
          нам бы тоже не мешало знать, а то меня не устраивает что знают только те кто должен знать. мы тоже должны ....
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            +1
            Сегодня, 16:42
            Мне бы тоже было,любопытно. Но ... Я не в ГШ служу..поэтому, эта информация- не для меня.
            1. LuckyBlog Звание
              LuckyBlog
              0
              Сегодня, 16:54
              сомневаюсь что и ГШ знает, ибо они тоже не входят в число тех кому надо знать . ибо кастрюлям нужно как раз что бы наши не знали.
              у нас может из разведки кто то примерно знает , ибо если бы знали точно , то или уже уничтожили . или если они реально где то среди метро, то там и достать нечем (ну не ЯО же использовать что бы площадку где дроны собирают уничтожить?)
      2. Пензяк Звание
        Пензяк
        0
        Сегодня, 16:00
        Да просто из области фантастики: шароварники-скакуасы априори могут только разрушать, а строить это не про них.
        1. Арка Звание
          Арка
          +2
          Сегодня, 16:04
          Так данная речь Троцкого направлена на то, чтобы втереть, что западеское оружие запрещенное ими самими к распространению типа делают в 404.
          Наивные пожиратели хамона.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 16:55
            Данная речь/тема муссируется для скакуасов и прочих кастрюлеголовых...
            Для тех, кто со своей головой дружит, такие бредни не интересны.
            1. Арка Звание
              Арка
              +1
              Сегодня, 17:04
              Так иудушкам можно вешать на уши все, что угодно. По факту такие дела за год не делаются. Трындеж первого ранга.
              Тем, кто будет аппелировать к эвакуации советской промышленности, стоит внимательно изучить вопрос и уточнить, когда начинали закладывать базу под этот процесс.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                -1
                Сегодня, 17:12
                Надо ж им чем то кастрюлеголовых, скакуасов взбодриться... а то, уж больно активно все "таракашки" стали прятаться по щелям, не верят зелебобус совсем и никак... по крайне мере те, у кого хоть какие то извилины в мозгах сохранились...
        2. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          -1
          Сегодня, 17:39
          Пензяк, вот я тоже не видел ничего,что бы они построили за свои почти 30 лет " нЭзалЭжности". Как разваливают- видел. Как разворовывают- видел. Как созидают- хоть убей- не видел. Паразиты и захребетники.
      3. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 16:17
        не бред, речь идет о сборке фпв дронов и других подобных БПЛА . у них выпуск дронов достигается в десятки тысяч в месяц , в планах достичь 100 тыс в месяц и это вполне достижимо. и что бы наши опять Кинжалами не достали они ныкают под землю. в куеве при метро очень много производств сейчас находится и достать их просто так не получится.
        1. frei67 Звание
          frei67
          0
          Сегодня, 16:58
          дроны собираются в любом сарае квартире гараже.
          1. LuckyBlog Звание
            LuckyBlog
            0
            Сегодня, 17:34
            они хотели и это , на квартирах собирать , но есть и большие производства. может даже какие то компоненты сами производят .
        2. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 16:59
          не бред, речь идет о сборке фпв дронов и других подобных БПЛА .
          . Именно БРЕД и вы его повторяет... стандарт, в общем то, рачитаный на кастрюлеголовых...
          Так, маленькое уточнение... в статье БРЕД о заводах и мечтах снабжать гейропейских, чем то, как то... про подвалную, гаражную и прочее, это ваше дополнение...
          1. LuckyBlog Звание
            LuckyBlog
            +1
            Сегодня, 17:37
            учите матчасть и не лезте в темы где не шарите.
            уже не раз и не два проскальзывало что производят в подземельях киева и и производственные площадки и сборные площадки и склады .
            даже фото и видео было , при чем не от официальных лиц а в том числе и от наших хакеров которые пролазили и в телефоны и ноуты тех кто там работает и в том числи их фотоотчеты для контролирующих органов. часть инфы лежит в свободном доступе . и Вы сможете найти ее самостоятельно.
          2. Ghost1 Звание
            Ghost1
            +1
            Сегодня, 17:55
            Да какой разницы, может и сборка из западных деталей, но факт что а них дронов разных видов хватает массовых, и разницы нет из подвала это или запад передал.
    2. NKT Звание
      NKT
      +3
      Сегодня, 15:28
      Как история повторяется. В 1945 году тоже про "Альпийскую крепость" нацистов рассказывали.
    3. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 16:25
      сборочные цеха в бомбоубежищах может быть, но много вопросов по организации и логистики так, что вряд ли. Хотя у нас рядом был подземный завод со времен СССР построенный
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 16:44
        А я придерживаюсь своего мнения, что могли строить в метро...Зря что ли вода пошла под землю?
  2. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 15:19
    Ну, да! Только в 1916г и под Верденом была настоящая война... А, Москва, Сталинград, Ленинград, Курск и тысячи других сражений- это так, мелочи. Ну, что еще там вякнет Испания?
  3. alystan Звание
    alystan
    +3
    Сегодня, 15:21
    Более того, Украина стремится стать центром производства оружия для всех западных стран.

    Такое предположение сделал в своей статье обозреватель испанской газеты El Mundo Альберто Рохас.

    А как этот испанский обозреватель видит возможности энергообеспечения этого общеевропейского центра производства оружия? Всем западным странам придется обеспечивать Украину э/э или нет? Наверное завоз сырья и вывоз готовой продукции тоже делается очень скрытно, и тоже под землей?
    1. Простой Звание
      Простой
      -1
      Сегодня, 15:58
      Страны ЕС (особенно ФРГ) сейчас находятся в активной фазе по перестройке своей электрогенерирующей и электропередающей инфраструктуры.
      Поэтому и удары по электрогенерирующей инфраструктуре на Украине в ближайшие пару лет наиболее эффективны.
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 16:07
        И еще, ускорилась рецессия экономики этой Германии. По сообщениям из-за бугра. Вряд ли они сумеют быстро что-либо перестроить. А для все ЕС это очень плохой знак.
  4. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 15:22
    И что же строят на эти заводы? Танки, бтры, самолеты, пушки? А некоторые даже замаскированы, вот это да. Какую же ерунду пишут испанцы. Да, есть кустарные заводики в подвалах и в бомбоубежищах которые кустарным образом собирают снаряды, патроны, форму шьют, собирают дроны из привезенных деталей и все такое прочее, не более
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 15:28
      Так это всё предположения. Какой-то испанский журналист бульварной газеты предался фантазиям.
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +3
        Сегодня, 15:30
        Это самая крупная газета Испании. Вот такими байками они кормят свой народ
  5. mark1 Звание
    mark1
    +5
    Сегодня, 15:24
    Рискну предположить, что сеть подземных заводов не построена, а восстановлено советское наследие. Один такой "заводик" в горе я видел (со стороны) в Изюме еще во времена позднего СССР. В Карпатах гор больше...
  6. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 15:25
    Поблизости от этих заводов должна быть мощная генерация энергии. ТЭЦ попроще уже вынесли. Вывод: секрет Полишинеля - х охлы разместили производство на АЭС. Так можно прикрыться их охраной, незаметно получать энергию и пользоваться логистикой АЭС. И во всём этом их прикрывает МАГАТЭ...
    Ну и советское наследие никто не отменял...
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +5
      Сегодня, 15:32
      «Вывод: секрет Полишинеля - х охлы разместили производство на АЭС.»©
      Точно! А для гарантии - поближе к реакторам. Если кому сильно повезëт, то третья рука вырастет, что очень полезно для повышения производительности труда. good
      1. Аргон Звание
        Аргон
        -1
        Сегодня, 15:58
        Ага. На территории АЭС взрывоопасное производство laughing
    2. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 15:34
      х охлы разместили производство на АЭС.

      Артиллерийских снарядов производство разместили...? laughing пусть, я поддерживаю....
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 15:26
    для Кинжалов работа...остается только вычислить крысёнышей.
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 15:35
      Цитата: Яро Полк
      для Кинжалов работа...остается только вычислить крысёнышей.

      Экий вы ярый! "Кинжал"ом по АЭС - как вы себе это представляете?" Я, кстати, пошукав бы пацюков в Чернобыльской зоне...
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 16:46
        Легко. По реакторным залам не надо. А вот разрушить распределительную подстанцию, резервуары-охладители - в самый раз. Потому как придется экстренно глушить сами реакторы. Опять же, кассетными по территории. Реакторы останутся целыми, а всякое мелкое и посторонних посечет. А там и автоматика на глушение сработает.
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 15:26
    Статья рассчитана на рафинированных испанцев, далёких от реалий и знающих о войне из амерскиз фильмов, в лучшем случае. Не уверен что там большинство знает где на карте идёт эта война.
  9. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 15:28
    Украинцы уже построили дюже замаскированные оборонительные сооружения: видишь канаву по пояс, а по документам это обустроенные окопы.
  10. Слон Звание
    Слон
    0
    Сегодня, 15:35
    У бандерлогов подземные заводы, а у нас даже не заморачиваются натянуть сетку рабицу над резеервуарами с горючкой или поставить боновые заграждения перед Крымским мостом и для защиты кораблей...
    1. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 15:59
      Чем сетка поможет от осколков ?
  11. Светлан Звание
    Светлан
    +3
    Сегодня, 15:36
    Помня о звездных войнах Рейгана, информации от забугорных источников, верить не обязательно.
  12. ISKANDER_61 Звание
    ISKANDER_61
    -1
    Сегодня, 15:40
    Да. А. Дюиа курит нервно в сторонке. Сказки. Где? Когда? Как?
  13. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 15:51
    Можно понастроить подземных заводов , но с рушащейся энергосистемой это не даст желаемого эффекта . Да и есть ли те заводы ? Результаты строительства оборонительных линий скорее говорят об обратном
  14. madrobot Звание
    madrobot
    +4
    Сегодня, 15:52
    Украинцы с 1991-го не смогли даже столичное метро поддерживать в адекватном состоянии. "Подземных заводов" они понастроили, ага. :-)
  15. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +2
    Сегодня, 15:55
    Цитата: Слон
    даже не заморачиваются натянуть сетку рабицу над резеервуарами с горючкой или поставить боновые заграждения

    со времён мультфильма "Вовка в тридевятом царстве" ничего не поменялось: " и так сойдёт!... "
  16. Olive1 Звание
    Olive1
    +1
    Сегодня, 16:06
    С веществами надо поаккуратнее
    1. bars042 Звание
      bars042
      -1
      Сегодня, 16:41
      А буквально на днях, где то на просторах ЕС, побывал Си Цзиньпин.
      И вот результат:
    2. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 17:40
      Да они там реально обдолбались веществами:
  17. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 16:10
    Ну если есть, то разведка РФ знает о них и рано или поздно уничтожит!
  18. borisvt Звание
    borisvt
    +2
    Сегодня, 16:10
    ..обозреватель испанской газеты El Mundo Альберто Рохас
    - трепло, фантазер и невежда ))
    Как строитель, который сталкивался с подобными объектами, могу утверждать, что даже небольшой подземный завод - серьезнейший объект, который требует годы на сооружение, миллиарды денежных средств, и сотни тысяч смен опытных специалистов, не говоря уже о снабжении электроэнергией, о чем справедливо говорят коллеги - комментаторы. Шахтеры в залежной есть, но годы и миллиарды - вряд ли, не говоря о целесообразности подобных предприятий.
    Даже если клоуну удалось ченить наподобие соорудить, во-первых, мы бы знали, во-вторых, это не плюс воюющей стране, а скорее минус, в третьих это единичные объекты, а никак не "сеть" и погоды они не делают и сделать не смогут
  19. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 16:23
    Цитата: Слон
    У бандерлогов подземные заводы, а у нас даже не заморачиваются натянуть сетку рабицу над резеервуарами с горючкой
    Съездить в краснодарский край, очки надеть, а потом нам расскажете, чего там наши не заморачиваются....
  20. Strannik96 Звание
    Strannik96
    -1
    Сегодня, 16:28
    Цитата: Слон
    У бандерлогов подземные заводы... .

    Расскажите нам, где вы видели подземные заводы на окраине? Что они вообще за последние пару лет построили? Может завод какой-нибудь, ГЭС, электростанцию? Что-то полезное для своего государства?Трусы может где-то на коленках шьют для всу
  21. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    -4
    Сегодня, 16:40
    "при помощи бесплотных аппаратов".
    Коллеги, добрый день
    Я, из-за этих БПЛА,решила перебраться в пригород.
    До 7 мая, меня устраивало проживание в городе,до работы, 5 минут черепашьей скорости,но в городе, много "вкусных объектов для атаки: ТЭЦ,трамвайные депо Ж/Д вокзал,оборонные предприятия.
    6 -го вечером, была целая серия взрывов.
    Ссылка на учения, отвергаю: полигон находится Юго-Восточне,а взрывы я слышала на Северо-Западе и Юго-западе,а главное, некоторые взрывы как бы приближались .
    Переезжать сеть куда,но боюсь соседей . чтобы не обидели девочек. Мне,сосед сверху,прямым текстом сказал,что их можно по кругу .
    Сейчас, созванивались с сыном .
    Он, пообещал, что-то эффектное придумать . Я, согласна, чтоб"трёхсотые "
    Раньше,просила, чтоб без крови
  22. костя1
    костя1
    -2
    Сегодня, 16:43
    "Построено" и на Украине?-когда смеяться начинать?-украинцы строить не могут-только разрушать и попрошайничать laughing
  23. Joker62 Звание
    Joker62
    -2
    Сегодня, 16:51
    на Украине построена сеть замаскированных и засекреченных подземных заводов.

    Нужно окончательно уничтожить энергоструктуру, кроме атомных электростанций. am
    Последние, АЭС без подпитки внешней электроэнергии, практически работать не смогут. Но есть опасность, что может произойти неуправляемый ядерный процесс деления и могут повторить печальную участь как Чернобыль. crying
    Вот дилемма.... recourse
  24. vladcub Звание
    vladcub
    0
    Сегодня, 17:01
    В принципе, в этом ничего нового нет.
    На вскидку, могу предложить :катакомбы Одессы и Николаева. Большими предприятиями, есть множество подвалов, вспомните :"Азовсталь"? На территории Ровенской области, могут соорудить завод.
    Конечно, под всей Украиной, как кроты, они не будут копать, а под основными оборонными завода и или по близости, вполне, возможно, соорудить дублирующие предприятия. Для, быстроты, они могут : сборочные цеха разместить в штольнях или подвалах.