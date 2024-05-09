СМИ Испании: на Украине построена сеть замаскированных подземных заводов
Киев пытается перезапустить свою военную промышленность, предприятия которой изрядно пострадали от российских ударов. Более того, Украина стремится стать центром производства оружия для всех западных стран.
Такое предположение сделал в своей статье обозреватель испанской газеты El Mundo Альберто Рохас.
По его словам, сегодня на Украине идет одновременно несколько войн. В войне прошлого каждый день отмечен тысячами артиллерийских залпов и атаками из одних окопов в другие. Подобную картину, отмечает СМИ Испании, можно было наблюдать в далеком 1916 году в ходе битвы при Вердене.
Вторая, современная война, война настоящего, утверждает Рохас, ведется при помощи беспилотных аппаратов. Они уже стали, по его мнению, владыками неба и моря.
Но одновременно с этими двумя войнами, утверждает журналист, на украинской территории идут сражения будущего, в ходе которых отрабатываются средства и приемы военных действий следующих поколений. Рохас считает, что эта восточноевропейская страна превратилась в гигантскую военную лабораторию.
В связи с этим, утверждает испанец, на Украине построена сеть замаскированных и засекреченных подземных заводов. По его словам, ее создание курирует украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
- заявляет Рохас.
Журналист утверждает, что эти предприятия относятся к оборонной отрасли.
Информация