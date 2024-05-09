Укргидроэнерго сообщает о значительных повреждениях на двух ГЭС после вчерашней атаки ВС РФ
В ночь с 7 на 8 мая ВС РФ нанесли комбинированный удар по энергетическим объектам на территории Украины, о чем сообщали в Минобороны России. Также, согласно заявлению представителей военного ведомства, в результате данной атаки были поражены украинские предприятия ВПК, что резко осложнит выпуск некоторой продукции военного назначения для ВСУ.
В то же время украинские СМИ со ссылкой на «Укрэнерго» писали, что на Кременчугской ГЭС запланирован аварийный сброс воды, а в Полтавской области могут наблюдаться перебои с электроэнергией и водоснабжением. Исходя из этого, некоторые эксперты сделали вывод, что вышеупомянутая гидроэлектростанция могла получить серьезные повреждения.
В свою очередь, в «Укргидроэнерго» сегодня подтвердили, что в ходе атаки ВС РФ вчерашней ночью значительные повреждения получили сразу две ГЭС. Представители компании подчеркнули, что на восстановление уничтоженного оборудования потребуется достаточно много времени и капитальные вложения.
Какие именно станции оказались под ударом, не сообщается. Но с большой вероятностью одной из них является вышеупомянутая Кременчугская ГЭС.
Напоследок в организации добавили, что гидрогенерация на Украине в этом году в целом получила сокрушительный урон и восстановить ее будет крайне сложно.
Стоит отметить, что успешные атаки российской армии на объекты энергетики уже приносят свои плоды. Серьезно нарушена логистика ВСУ, а также работа предприятий ВПК, что уже сказывается на положении киевских войск, находящихся на передовой.
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