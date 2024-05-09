Укргидроэнерго сообщает о значительных повреждениях на двух ГЭС после вчерашней атаки ВС РФ

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Укргидроэнерго сообщает о значительных повреждениях на двух ГЭС после вчерашней атаки ВС РФ

В ночь с 7 на 8 мая ВС РФ нанесли комбинированный удар по энергетическим объектам на территории Украины, о чем сообщали в Минобороны России. Также, согласно заявлению представителей военного ведомства, в результате данной атаки были поражены украинские предприятия ВПК, что резко осложнит выпуск некоторой продукции военного назначения для ВСУ.

В то же время украинские СМИ со ссылкой на «Укрэнерго» писали, что на Кременчугской ГЭС запланирован аварийный сброс воды, а в Полтавской области могут наблюдаться перебои с электроэнергией и водоснабжением. Исходя из этого, некоторые эксперты сделали вывод, что вышеупомянутая гидроэлектростанция могла получить серьезные повреждения.



В свою очередь, в «Укргидроэнерго» сегодня подтвердили, что в ходе атаки ВС РФ вчерашней ночью значительные повреждения получили сразу две ГЭС. Представители компании подчеркнули, что на восстановление уничтоженного оборудования потребуется достаточно много времени и капитальные вложения.

Какие именно станции оказались под ударом, не сообщается. Но с большой вероятностью одной из них является вышеупомянутая Кременчугская ГЭС.

Напоследок в организации добавили, что гидрогенерация на Украине в этом году в целом получила сокрушительный урон и восстановить ее будет крайне сложно.

Стоит отметить, что успешные атаки российской армии на объекты энергетики уже приносят свои плоды. Серьезно нарушена логистика ВСУ, а также работа предприятий ВПК, что уже сказывается на положении киевских войск, находящихся на передовой.
11 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +6
    Сегодня, 15:31
    Серьезно нарушена логистика ВСУ, а также работа предприятий ВПК

    Это самое главное. Теперь не надо сбавлять темп. Удары надо продолжать.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 15:49
      Цитата: Msi
      Это самое главное. Теперь не надо сбавлять темп. Удары надо продолжать.

      Ещё было бы неплохо снести линии снабжения электроэнергией от ЕС, для ускорения разрушения инфраструктуры укрорейха.
      Во избежание отключений бытовых потребителей диспетчерский центр „Укрэнерго“ применяет все возможные меры по преодолению дефицита: импорт и аварийную помощь из стран Европы, ограничение потребления промышленных потребителей», — сообщает «Укрэнерго»
      В Минэнерго Украины добавили, что 9 мая по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии: «Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии».
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        +6
        Сегодня, 16:00
        [quote]. Ещё было бы неплохо снести линии снабжения электроэнергией от ЕС, [/quote
        Основная линия импорта/экспорта электроэнергии с Европой идёт через Бурштынский энергоостров . Его уже долбили неоднократно, но видимо на его восстановление выделяются любые силы , запасы и ресурсы вне очереди . Другие смычки с Европой не имеют существенной пропускной способности. Важность энергоблокады Украины в нашем Генштабе понимают вполне
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:35
    Без электроэнергии ни туды, ни сюды!
    На резервных диз. генератора, много не... да ничего и никак НЕ. Шибко хлопотно и дорого.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 15:41
    У нас на Кубани тоже было несколько дней шумно.Но это от пролетавшей туда авиации.
  4. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 15:53
    Укргидроэнерго сообщает о значительных повреждениях

    Смысл таких заявлений "дайте грошей". Это заявление для западных компаний и обывателей. Нам не надо обращать на подобное внимания.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 16:00
      Точно. Хозяева украинского электричества часто сильно преувеличивают степень повреждённости оборудования. Денег от государства хочут!
  5. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 15:56
    ..успешные атаки российской армии на объекты энергетики уже приносят свои плоды
    уже приносят, и будут приносить все больше и больше. Кастрюли, сдавайтесь!
    Всех с днем победы, УРРА!
  6. Комментарий был удален.
  7. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 16:24
    Вероятнее всего надо говоритить о трех ТЭС - Бурштынской, Добротворской и Ладыжинской. Так-как в соцсетях много сообщений о взрывах и пожарах именно в тем местах.

    Самой "привлекательной" для российских ракет по-прежнему представляется именно Бурштынская ТЭС, которая находится на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. И на этой станции 10 турбогенераторов из 12 были со вторичной регулировкой оборотов турбин. Именно такое оборудование позволяет компенсировать отклонения частоты от номинального значения при пиках потребления электроэнергии. После предыдущих ударов работоспособность в лучшем случае сохранили четыре. Посмотрим, что от них осталось после вчерашних прилетов.
  8. popul
    popul
    0
    Сегодня, 16:35
    Достаточно шлюзы Киевской ГЭС разрушить и война будет выиграна
  9. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 16:40
    Прямо так важно какие там выводы сделали некоторые иксперты?-а наше МО чего нам не докладывает-куда били и какой результат? winked