Укргидроэнерго сообщает о значительных повреждениях на двух ГЭС после вчерашней атаки ВС РФ

В ночь с 7 на 8 мая ВС РФ нанесли комбинированный удар по энергетическим объектам на территории Украины, о чем сообщали в Минобороны России. Также, согласно заявлению представителей военного ведомства, в результате данной атаки были поражены украинские предприятия ВПК, что резко осложнит выпуск некоторой продукции военного назначения для ВСУ.В то же время украинские СМИ со ссылкой на «Укрэнерго» писали, что на Кременчугской ГЭС запланирован аварийный сброс воды, а в Полтавской области могут наблюдаться перебои с электроэнергией и водоснабжением. Исходя из этого, некоторые эксперты сделали вывод, что вышеупомянутая гидроэлектростанция могла получить серьезные повреждения.В свою очередь, в «Укргидроэнерго» сегодня подтвердили, что в ходе атаки ВС РФ вчерашней ночью значительные повреждения получили сразу две ГЭС. Представители компании подчеркнули, что на восстановление уничтоженного оборудования потребуется достаточно много времени и капитальные вложения.Какие именно станции оказались под ударом, не сообщается. Но с большой вероятностью одной из них является вышеупомянутая Кременчугская ГЭС.Напоследок в организации добавили, что гидрогенерация на Украине в этом году в целом получила сокрушительный урон и восстановить ее будет крайне сложно.Стоит отметить, что успешные атаки российской армии на объекты энергетики уже приносят свои плоды. Серьезно нарушена логистика ВСУ, а также работа предприятий ВПК, что уже сказывается на положении киевских войск, находящихся на передовой.

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