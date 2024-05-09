Путин и Пашинян согласовали вывод части российских пограничников с территории нескольких областей Армении

42
Путин и Пашинян согласовали вывод части российских пограничников с территории нескольких областей Армении

Россия выведет часть пограничников с территории Армении, соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшихся переговоров российского президента и армянского премьер-министра. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод части российских пограничников с армянской территории. Согласно договоренности, пограничные силы выводятся с территории пяти областей, а также международного аэропорта «Звартноц» Еревана. В то же время российские пограничники остаются на границе с Турцией и Ираном, об этом лично просил Пашинян.



Действительно, в связи с тем, что условия изменились (...) Пашинян и Путин согласовали этот вопрос

— заявил представитель Кремля.

Как заявляют в Ереване, комментируя достигнутые договоренности, российские пограничники покинут свои посты и пункты в пяти областях Армении, куда они были введены после конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Речь идет о Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской областях. Ранее сообщалось, что Ереван согласился на передачу Баку четырех сел для того, чтобы граница между Арменией и Азербайджаном соответствовала той, что существовала на момент развала Советского Союза.

До этого Пашинян заявлял, что присутствие российских пограничников и военных на территории Армении якобы мешает налаживанию отношений с Азербайджаном. После вывода российских сил Ереван и Баку будут самостоятельно охранять границу.
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 16:04
    По Армении у нас Наблюдатель 2014 специалист ,был там недавно миротворцем,эту армянскую кухню знает.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +5
    Сегодня, 16:05
    Хорошо, что на турецкой и иранской границе наши остались. Когда Пашинян нас совсем достанет, нужно будет просто мирно открыть границу и мирно впустить мирных турок и мирных персов мирно поговорить с армянами.
    1. Ryaruav Звание
      Ryaruav
      +8
      Сегодня, 16:12
      объясните , это чем хорошо что наши погранцы там стоят ? у наших пограничников мало задач на родной земле? у нас сейчас каждый военный на счету и разбрасываться ими особенно для армении не есть хорошо
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        -1
        Сегодня, 16:14
        Ну Вы и спросили! Вам в Генеральный штаб!
      2. Msi Звание
        Msi
        -2
        Сегодня, 16:24
        у нас сейчас каждый военный на счету и разбрасываться ими особенно для армении не есть хорошо

        Уйти всегда легко, а вот вернуться потом. Много откуда ушли. И что в итоге? воюем теперь на Русской равнине...
        1. Ryaruav Звание
          Ryaruav
          -2
          Сегодня, 16:29
          мси, а вам сильно надо возвращаться в закавказский клоповник? современная россия это даже не тень СССР ,поэтому свои геополитические амбиции к тому же не подкрепленные экономикой оставьте до лучших времен
          1. Msi Звание
            Msi
            -2
            Сегодня, 16:32
            мси, а вам сильно надо возвращаться в закавказский клоповник?

            А мы что куда - то ушли? А Гюмри?
            современная россия это даже не тень СССР

            Понятное дело слабее сейчас мы. Что предлагаете скукожиться до Московии и ждать лучших времен?
            1. Ryaruav Звание
              Ryaruav
              0
              Сегодня, 16:42
              мси , зачем скукоживаться , я про такое не говорил , просто надо исходить от реальных возможностей страны ,а то можно надорваться да кстати пример ссср прямо перед глазами (бездумная помощь африканским странам типа лишь бы не америка, что частично и надорвало ссср) экономика превыше всего ,а современная россия (реально а не в бредовых заявлениях) это скромненько так
              1. Msi Звание
                Msi
                -1
                Сегодня, 16:49
                надо исходить от реальных возможностей страны ,а то можно надорваться да кстати пример ссср

                База создана в 1992 году в Гюмри. Не надорвались в 90 е почему то, а сейчас вот надорвёмся.
            2. Ryaruav Звание
              Ryaruav
              0
              Сегодня, 16:45
              мси , да на счет рлс в гюмри можно найти там недалеко более спокойное место я уже в комментах писал что иран лучше армении
    2. spektr9 Звание
      spektr9
      -6
      Сегодня, 16:18
      Когда Пашинян нас совсем достанет, нужно будет просто мирно открыть границу и мирно впустить мирных турок

      И у нас будет НАТО не только на западных границах, Иран уже впустить не успеем
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        -2
        Сегодня, 16:23
        Значит впускать будем только персов! Турки в пролёте! laughing
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          -4
          Сегодня, 16:24
          Вот тогда другое дело, туркам и АЭС за наши деньги хвати
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:09
    «Пашинян заявлял, что присутствие российских пограничников и военных на территории Армении якобы мешает налаживанию отношений с Азербайджаном» —

    Наложит вам Азербайджан по полной ...
  4. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 16:10
    Так Пашинян в общую кассу ОДКБ взносы платить отказывается....самый хитрый из армян-это Коля Пашинян...
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 16:16
      А не слишком ли высоко Вы оцениваете таланты Коли? Прям уж самый! laughing
      1. HAM Звание
        HAM
        +2
        Сегодня, 16:18
        Но такая хитрость,обычно,до цугундера доводит....
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 16:27
          В принципе Пашинян не зря в Брюссель съездил ... no
  5. Msi Звание
    Msi
    -2
    Сегодня, 16:15
    После вывода российских сил Ереван и Баку будут самостоятельно охранять границу

    Вот и замечательно. А то у них кровь горячая, можно попасть под провокацию хоть с той хоть с другой стороны... Главное база наша остаётся на месте, в Гюмри.
  6. Seal Звание
    Seal
    +5
    Сегодня, 16:16
    Цитата: HAM
    Так Пашинян в общую кассу ОДКБ взносы платить отказывается.
    Ой, таки можно подумать, что до этого он платил. Или, что кто-то из его предшественников платил. laughing
  7. Дес Звание
    Дес
    -2
    Сегодня, 16:31
    Летел на присягу к сыну в Анапу. Несколько заходов самолёта. Скорей всего идём на запасной аэродром (ком-р). А у меня денег только ничего( наличку оставил дома)). Но, наводнение в Анапе. Тем не менее - сели. Никто не везёт, автобусов нет, трасса перемыта потоками напрочь. Помог армянин Саркис и, через потопы (а трассы реально размыло - ушла "подготовленная" Нива при попытке форсировать - в течение) доставил (спасибо ему и авто). А дальше по колено в воде дошёл до гостиницы.
    Спасибо Саркису( Он много раз пожалел, что поехал)). Мне это было важно, и я был на Присяге сына.
    Приехал из Армении , потому что там в их армии жопа(литературное слово). Это если кратко(могу подробно).
    Было несколько лет назад.
    Мне жаль Армению. У неё сложный и ответственный выбор.
    А армяне нормально преуспевают в РФ.
    1. Turbuta Dave Звание
      Turbuta Dave
      +2
      Сегодня, 16:38
      По ходу тот самый Саркис и вы одно лицо. Надоели ужеваши сказочки о маленьком го очень гордом народе..
      1. Дес Звание
        Дес
        0
        Сегодня, 16:47
        Ну так не скрывайтесь при таких "заявах". А то типа "Turbuta Dave"))). Смешно с вас.
    2. Дес Звание
      Дес
      -1
      Сегодня, 16:49
      Цитата: Дес
      Приехал из Армении ,
      не я).
      1. Влад Барятинский Звание
        Влад Барятинский
        0
        Сегодня, 18:08
        Цитата: Дес
        Цитата: Дес
        Приехал из Армении ,
        не я).

        ...хаес?!
  8. костя1
    костя1
    +3
    Сегодня, 16:36
    Дурдом-на границе с Турцией и Ираном оставьте-а тут-уберите wassat -зачем ВВП, вообще, с этим обсосом встречался?
  9. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +4
    Сегодня, 16:36
    Пашиян забери еще и армяней,,, к себе с рынков и базаров России. Все 4 миллиона.
  10. Seal Звание
    Seal
    +2
    Сегодня, 16:40
    Цитата: Msi
    Уйти всегда легко, а вот вернуться потом. Много откуда ушли. И что в итоге? воюем теперь на Русской равнине...
    Хм... интересная мысль. То есть мы теперь воюем на Русской (??) (может быть на Восточно-Европейской ??) равнине потому, что мы ушли из Армении ? А если бы мы не ушли из Армении, то мы бы, что, не воевали бы "на Русской равнине" ?? Вы это серьёзно ?
    1. Msi Звание
      Msi
      -1
      Сегодня, 17:40
      Хм... интересная мысль.

      Безумно интересная мысль. Вы ответить нажимайте, чтобы колокольчик у меня среагировал, а то я вас еле нашёл
      Много откуда ушли. И что в итоге? воюем теперь на Русской равнине...

      "Много откуда" здесь имеет ключевое значение.
      А если бы мы не ушли из Армении,
      мы из Армении ещё не ушли. yes
      Не хотим присутствовать на Южном Кавказе, будем воевать на Северном.
      Не хотим присутствовать в Европе, будем воевать на Русской равнине.
      И вопрос цены здесь, не стоит... Главное человеческие жизни наших граждан.
      1. Seal Звание
        Seal
        0
        Сегодня, 18:25
        Отвечаю.
        Цитата: Msi
        Не хотим присутствовать в Европе, будем воевать на Русской равнине.
        Тут без сомнений, но История не знает сослагательного наклонения. СССР ушел из Европы. И от этого факта нам уже никуда не деться.
        А вот тут
        Цитата: Msi
        Не хотим присутствовать на Южном Кавказе, будем воевать на Северном.
        не всё так очевидно. Я бы еще понял вас, если бы вы под Южным Кавказом понимали бы граничащих с нами Грузию и Азербайджан. Но вы же понимаете Армению, которая с нами даже не граничит.
        А то, что мы не ушли из Армении.... ну лишь это потому, что США пока не дают добро Армении на выход Армении из ОДКБ.
  11. Seal Звание
    Seal
    +1
    Сегодня, 16:51
    Цитата: Дес
    А армяне нормально преуспевают в РФ.
    .... за наш счёт. Скажите, вот вы лично знаете хотя бы одного армянского коммерсанта у нас в России, который был полностью и честно платил налоги, который бы соблюдал бы все правила и требования Роспотребнадзора, в том числе не выдавал бы второй сорт за высший, который не использовал бы труд нелегалов, который соблюдал бы все требования в области пожарной безопасности, который честно выигрывал бы государственные закупки, который не брал бы и не давал взятки .... и так далее и так далее.
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +2
      Сегодня, 17:01
      Лично я даже русских таких не знаю. Но ни для кого не секрет, что дорожное строительство это вотчина армян. Не знаю как в других областях и регионах нашей необъятной, дороги у нас при укладке отличные, ровные, беда одна - сходят вместе со снегом по весне. Ну да эта шутка уже избитая, как и самоотверженная укладка под дождем асфальта в лужи.
    2. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 18:26
      соблюдал бы все правила и требования Роспотребнадзора, в том числе не выдавал бы второй сорт за высший
      Повеселили. laughing Напомнили мне:
      "... Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик. -Голубчик, это вздор! - Чего вздор? - Вторая свежесть - вот что вздор!..." (Мастер и Маргарита, Булгаков).
  12. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 16:55
    у пашиняна главная задача вывести российские войска и заменить их на натовские, мразь та еще
    1. AKuzenka Звание
      AKuzenka
      +2
      Сегодня, 17:51
      Это сделать просто, войска будут НАТОвские, но турецкие. Отвести наших пограничников с границы и пусть осуществляется мечта западноподлежащих армян. Жаль, что Путин так не сделает. Зато другим была бы наука.
  13. Seal Звание
    Seal
    +1
    Сегодня, 17:04
    Цитата: suhorukofal
    Лично я даже русских таких не знаю.
    Наши доморощенные коммерсы - это наш крест и нам его нести. Но зачем нам взваливать на себя еще кресты за чужих ?
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 18:11
      Цитата: Seal
      Но зачем нам взваливать на себя еще кресты за чужих ?

      Так я сам против этого, эти мои шутки не от того что у меня такое хорошее настроение от их работ. Либо гнать в шею, создавая места для своих работников, либо ввести жесткий контроль, но последнее утопия, все взятки порешают.
    2. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 18:14
      Seal (Сергей Петрович)
      Вам что-то решить надо с ответами, они у Вас отдельно выпадают, как самостоятельное сообщение
  14. Seal Звание
    Seal
    +2
    Сегодня, 17:05
    Цитата: Владимириус
    российские войска и заменить их на натовские,
    Чтобы в Армению на постоянной основе вошли войска НАТО, нужно, чтобы Армения стала членом НАТО. А вот для этого Армении нужно согласие Турции laughing laughing
  15. Марфушка Звание
    Марфушка
    +1
    Сегодня, 17:14
    Значит Россия им мешает налаживать дружеские отношения с Азербайджаном, во как? И это все Путин скушал? А с Турцией и Ираном мы ведь тоже мешаем наладить отношения. Почему Россия бесплатно охраняет армянские границы, где Пашиняну удобно. А какую выгоду Путин для России выбил? Или мы дружим, а нас имеют. Большая часть армян оформила двойное гражданство с Россией, а это значит, что налоги они платят Армении, работая в России, а пенсии и пособия тянут из нашей страны, откладывая наших пенсионеров. Может наш президент договорится не кормить больше Армению?
  16. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    0
    Сегодня, 17:49
    В то же время российские пограничники остаются на границе с Турцией и Ираном, об этом лично просил Пашинян.
    Надо было с точностью до наоборот. Чтобы Пашиняну и его прихлебателям жизнь не показалась сахаром.
  17. Ghost1 Звание
    Ghost1
    -1
    Сегодня, 17:57
    Мне кажется президенту не доносят всю полноту информации что происходит в некоторых снг странах.