Путин и Пашинян согласовали вывод части российских пограничников с территории нескольких областей Армении

Действительно, в связи с тем, что условия изменились (...) Пашинян и Путин согласовали этот вопрос

Россия выведет часть пограничников с территории Армении, соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшихся переговоров российского президента и армянского премьер-министра. Об этом заявил Дмитрий Песков.Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод части российских пограничников с армянской территории. Согласно договоренности, пограничные силы выводятся с территории пяти областей, а также международного аэропорта «Звартноц» Еревана. В то же время российские пограничники остаются на границе с Турцией и Ираном, об этом лично просил Пашинян.— заявил представитель Кремля.Как заявляют в Ереване, комментируя достигнутые договоренности, российские пограничники покинут свои посты и пункты в пяти областях Армении, куда они были введены после конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Речь идет о Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской областях. Ранее сообщалось, что Ереван согласился на передачу Баку четырех сел для того, чтобы граница между Арменией и Азербайджаном соответствовала той, что существовала на момент развала Советского Союза.До этого Пашинян заявлял, что присутствие российских пограничников и военных на территории Армении якобы мешает налаживанию отношений с Азербайджаном. После вывода российских сил Ереван и Баку будут самостоятельно охранять границу.