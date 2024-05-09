Президент РФ на встрече с лидером Таджикистана: терроризм представляет опасность для всех стран

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Президент РФ на встрече с лидером Таджикистана: терроризм представляет опасность для всех стран

Президент РФ Владимир Путин провел ряд личных встреч с лидерами дружественных стран, которые сегодня присутствовали на параде Победы, прошедшем на Красной площади.

В частности, в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, который ранее был приглашен на торжественные мероприятия, приуроченные ко дню 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, президент РФ отметил активное развитие отношений между двумя странами.

В первую очередь, со слов Владимира Путина, это касается торгово-экономического сотрудничества, где Россия остается главным партнером для Таджикистана.

Также российский лидер подчеркнул важность взаимодействия между спецслужбами и правоохранителями наших стран на фоне роста террористических угроз во всем мире.

Терроризм - это угроза для всех стран, для России и Таджикистана

-заявил президент.

Напомним, что исполнителями теракта, который произошел в подмосковном ТРЦ «Крокус-Сити» и забрал жизни более 140 человек, оказались граждане Таджикистана. Они были задержаны российскими силовиками в Брянской области при попытке бегства на территорию Украины.

В ходе встречи российский лидер еще раз поблагодарил Рахмона за соболезнования и слова поддержки, которые тот одним из первых выразил после трагедии в Подмосковье.
26 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +5
    Сегодня, 16:12
    Это их экономика. Их зарплаты.
    Нужно искать альтернативу. Они здесь, как (вне) дома. Дома они себя так не ведут...
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +12
      Сегодня, 16:15
      в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном
      Единственный игнорировал георгиевскую ленту из всех присутствующих (глупо к стати этот демарш выглядит), демонстрация недовольства за преследование террористов видимо. Ну как преследования, подприжали нелегалов таджиков в Москве, .
      1. Seal Звание
        Seal
        +4
        Сегодня, 16:32
        Увы, не единственный. Единственный, кто приехал с нормальной георгиевской ленточкой на груди - это молодой Президент Туркмении. Даже батька утром приехал в Кремль без георгиевской ленточки.
        У Токаева была ленточка ..... цветов казахского флага.
        Кубинец молодец. Из машины выходил без ленточки. Но затем видимо попросил себе такую же, как у Владимира Владимировича.
      2. ramzay21 Звание
        ramzay21
        +8
        Сегодня, 16:34
        Противно смотреть на слизняка который затащил сюда миллионы презирающих все русское таджиков да еще и оправдывается перед их главным.
        Был бы Путин хотя бы мужиком объяснил бы давно и Рахмону и таджикам кто в России хозяин и на каких условиях таджики могут приезжать сюда работать. Но он не в состоянии этого сделать кого бы из себя не корчил.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +3
          Сегодня, 18:10
          Впечатление что тов. Гарант размер мигрантской проблемы вообще не осознает.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +20
      Сегодня, 16:19
      Гнать надо таджиков и Рахмана из России!

      Они -угроза для нашей страны.

      И никакое соболезнование от них не нужно! Они - лицемеры.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +6
        Сегодня, 16:35
        Президент РФ на встрече с лидером Таджикистана: терроризм представляет опасность для всех стран

        И это не российские граждане расстреливали таджиков в Душанбе, а граждане Таджикистана стреляли в россиян в Москве...
        1. Добрый злыдень Звание
          Добрый злыдень
          +3
          Сегодня, 17:59
          в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, который ранее был приглашен на торжественные мероприятия, приуроченные ко дню 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, президент РФ отметил активное развитие отношений между двумя странами.
          В гробу в белых трусах я видел такое "развитие отношений"! Осталось только дань платить таджикам!
  2. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +4
    Сегодня, 16:19
    Пожелаем Таджикистану, развивать свою экономику и производства, для собственных граждан. good
  3. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 16:20
    Какую мудрую мысль высказал наш президент! Молодец!
  4. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +9
    Сегодня, 16:20
    двойное гражданство должно быть ликвидировано, это противоречит логике о патриотизме
  5. Alien From Звание
    Alien From
    +1
    Сегодня, 16:22
    Сюрреализм во плоти. Интернет на то и интернет
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +8
    Сегодня, 16:24
    Прекрасная же была возможность обсудить чему и как учат таджикскую молодежь, обсудить учебники истории и культурную среду в целом . Отсутствие георгиевской ленты это скорее демарш. Странно при этом беседовать с товарищем баем как ни в чем не бывало.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 16:38
      Цитата: ИванИванов
      Странно при этом беседовать с товарищем баем как ни в чем не бывало.

      А с кем ему ещё беседовать? Желающих немного...
      А возмущение товарища с юга для него опаснее, чем возмущение собственных граждан...Да и кому тут осталось возмущаться
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 17:50
        Хотите сказать что нам отношения с ними нужны больше чем им с нами, и т.о они держат нас в заложниках? В таком случае над отношениями стоит сильно задуматься, до хорошего они не доведут. С другой стороны, что представляет каждый из них в свободном плавании, кроме потенциальной штатовской подстилки? Тех же казахов взять - вся промка, все ископаемые уважаемым партнерам принадлежат. Зато на каждом углу "агла казахстан" можно слышать. Что алга, куда алга, непонятно.
    2. Ryaruav Звание
      Ryaruav
      0
      Сегодня, 16:49
      иван иванов, так он же точно такой же бай как и тот ,какие базары?
  7. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    +10
    Сегодня, 16:33
    Нашествие мигрантов это реальная угроза национальной безопасности. Подтверждением этого служит теракт в Крокус Сити. И многочисленные случаи нападения мигрантов на граждан России. Если ничего не изменить, то дальше будет ещё хуже.
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +1
      Сегодня, 18:05
      Если ничего не изменить, то дальше будет ещё хуже

      Ему (то что пишут на заборах). Пустая болтовня все.
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    +7
    Сегодня, 16:43
    Пора завязывать с "дружбой народов", до добра это не доведет. "Дружбы народов" и не было никогда, нет и не будет. Слишком разные менталитеты. Этой "дружбы народов" реально и в СССР даже не было, декларация да была в ущерб коренным народам, не больше. Когда становится критическая масса мигрантов в обществе, они сбиваются в стаи и перестают жить по Светским законам. Должен быть Закон един для всех, а то получается коренному жителю реальный срок за "меж нац рознь" а мигранту "извинение на камеру".
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 18:18
      "Дружбой народов", как любыми отношениями, заниматься надо активно через воспитание-образование, через общие цели, как делалось в СССР, часто - весьма успешно. Откуда ей (дружбе) сейчас взяться, если движения на периферии строго противоположные, а центр жует сено, с надеждой на некую общую историю. Хотя мы имеем 15 бывших республик и ровно 15 примеров, как эта память стирается на раз.
  9. Фактор Звание
    Фактор
    +3
    Сегодня, 17:38
    В Китае надо бы Путину выучит уроки у товарища Си.

    Нотная тетрадь Таджикистана: немедля откройте границы!

    О полезном опыте

    Признаки религиозной радикализации в странах Центральной Азии описаны давно, но старательно затираются в межгосударственных отношениях между Россией и бывшими «солнечными республиками». Хотя наши китайские товарищи, когда решали «исламский вопрос Уйгурской Автономии» (армейскими операциями, концентрационными и фильтрационными лагерями, массовыми депортациями, изъятием детей и переселениями), прекрасно сформулировали подходы к проблеме. Прописав силовым ведомствам несколько железных правил выявления «радикалов», начавших поступать в Синьцзян-Уйгурский автономный Район товарными количествами.

    Во-первых, через драконовские меры фильтрации проходили все граждане Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Афганистана и Пакистана. Имеющие в загранпаспортах отметки о посещении стран Ближнего Востока и Аравийского Полуострова – разворачивались без объяснения причин, если не имели прозрачных личных или деловых контактов в Поднебесной.

    Второе, – китайцы поставили на «паузу» интенсивность религиозной жизни в Синьцзяне, запретив ношение характерных «ваххабитских бород», одежд и головных уборов салафитов, женских хиджабов и так называемых «бурок», остановив расширение старых и строительство новых мечетей, молельных домов.

    Третье. Калёным железом и фильтрационными лагерями были вытравлены все «нетрадиционные формы ислама», появившиеся теологически после начала ХIХ века (!), особенные кары настигли толки и конфессии с признаками идеологии «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ), «политического или чистого ислама».

    Всё «нетрадиционное» мусульманское население Уйгурии попало в сплошную картотеку биометрических данных, получило специальные сим-карты на выданные государством смартфоны и мобильные телефоны (не самые дешёвые, если что) с запретом приобретать какие-либо другие средства коммуникации. В этих «государственных мобильниках» устанавливались специальные приложения мониторинга используемого контента, содержание мессенджеров и социальных сетей было открыто спецслужбам. Данные хранились три года.

    Четвёртое. Уголовные статьи за «религиозный экстремизм, сепаратизм и терроризм» и пособничество оным были переквалифицированы в «особо тяжкие» без срока давности, помилований и снижения сроков, любая салафитско-джихадистская внешняя идентичность тоже попала в разряд преступлений против государственности. Любые молитвы, обряды и ритуалы, не прописанные в Древней Сунне – признавались «нежелательными» (читай – запрещёнными). В обиходе остались только «суннат уль-каулия» (сунна высказываний Пророка), «суннат уль-фи’лия» (сунна поступков Пророка) и «суннат ут-такририя» (сунна невысказанных одобрений Пророка).

    То есть, тот самый «традиционный ислам», прекрасно себя чувствующий в России. Прочие течения (с мизерными послаблениями для шиитов) тщательно вычистили вместе с проповедниками, иммиграция иностранных исламских «авторитетов», религиозных лидеров, имамов и муфтиев была перекрыта наглухо. Лица, попадающие из стран Центральной Азии и как-то стремящиеся подчеркнуть свой религиозный образ жизни в одежде, внешнем облике, провозимой литературе или содержимом гаджетов – без разговоров разворачивались. Даже за характерный для некоторых сект и течений ислама ... орнамент на тюбетейке является поводом для отказа в пребывании.

    Те уйгуры или мусульмане Китая, кто хоть раз посетил Афганистан, Иран, Пакистан, Саудовскую Аравии и прочие заливные монархии – лишились загранпаспортов, если были замечены в общинах «нетрадиционного ислама». Вместе с роднёй до седьмого колена, кстати. Получить разрешение на организованное посещение Мекки и Медины во время традиционных паломничеств-хаджей – великое испытание после многоуровневых «проверок лояльности». И не приведи Аллах, если такие граждане позволят себе отбиться от группы в Саудовской Аравии, пропасть из поля зрения сопровождающих хоть на день. Въезд обратно будет закрыт, имущество конфисковано.

    Теперь о результатах такого «геноцида мусульман-уйгуров», как любят прилюдно заломить руки западные политики и правозащитники. С 2014 года, когда был совершен последний крупный теракт в Синьцзяне, арестованы более 15 тысяч человек, каждый прошёл через следствие (с привлечением специалистов-религиоведов) и суд, 85% задержанных получили разные сроки за «экстремизм».

    До 2020-го года ликвидировано полторы тысячи «ячеек террористической направленности», изъято около трёх тысяч взрывных устройств (самодельных и штатных), 31 тысяча граждан Китая привлечены к ответственности за «нелегальную религиозную деятельность».

    Прошли государственную экспертизу около двадцати тысяч официально зарегистрированных мусульманских общин, четверть из них были признаны «незаконными организациями и сектами» радикального толка, у них было изъято свыше полумиллиона экземпляров нелегально изданных религиозных материалов. Многие демонстрировались в официальной прессе с подробнейшими комментариями специалистов. Особый зубовный скрежет у наших азиатских «партнёров постсоветского пространства» вызывали специально демонстрируемые выходные типографские данные.

    Как не трудно догадаться, город Душанбе там фигурировал очень часто.
    1. DenVB Звание
      DenVB
      +1
      Сегодня, 17:57
      Цитата: Фактор
      В Китае надо бы Путину выучит уроки у товарища Си.

      Путину некогда. Он перечитывает Ильина.
    2. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +3
      Сегодня, 18:07
      На то что вы пишете нужен решительный правитель с такой же командой. А сейчас...
  10. Т.А.В. Звание
    Т.А.В.
    0
    Сегодня, 17:41
    Они только силу понимают. По другому они не понимают. А интеллегентность президента воспринимают за слабость.
    1. DenVB Звание
      DenVB
      +3
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Т.А.В.
      А интеллегентность президента воспринимают за слабость.

      Слабость - она и есть слабость. Интеллигентность - это совсем другое.
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 18:20
      Если нас долго и безответно возят лицом по столу, это и есть слабость.