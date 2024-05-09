Президент РФ на встрече с лидером Таджикистана: терроризм представляет опасность для всех стран
Президент РФ Владимир Путин провел ряд личных встреч с лидерами дружественных стран, которые сегодня присутствовали на параде Победы, прошедшем на Красной площади.
В частности, в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, который ранее был приглашен на торжественные мероприятия, приуроченные ко дню 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, президент РФ отметил активное развитие отношений между двумя странами.
В первую очередь, со слов Владимира Путина, это касается торгово-экономического сотрудничества, где Россия остается главным партнером для Таджикистана.
Также российский лидер подчеркнул важность взаимодействия между спецслужбами и правоохранителями наших стран на фоне роста террористических угроз во всем мире.
-заявил президент.
Напомним, что исполнителями теракта, который произошел в подмосковном ТРЦ «Крокус-Сити» и забрал жизни более 140 человек, оказались граждане Таджикистана. Они были задержаны российскими силовиками в Брянской области при попытке бегства на территорию Украины.
В ходе встречи российский лидер еще раз поблагодарил Рахмона за соболезнования и слова поддержки, которые тот одним из первых выразил после трагедии в Подмосковье.
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