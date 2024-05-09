На встрече с Путиным президент Кубы пожелал России успешного проведения спецоперации

14
На встрече с Путиным президент Кубы пожелал России успешного проведения спецоперации

В Кремле на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пожелал России успешного проведения спецоперации. Глава кубинского государства коснулся также темы приближения Североатлантического альянса к границам РФ.

Такую тему он затронул в ходе переговоров двух президентов в Москве.



Желаем Вам и Российской Федерации успехов в проведении специальной военной операции

- заявил Бермудес.

По мнению лидера Острова Свободы, России приходится противостоять геополитическим манипуляциям, которые предпринимает американская администрация.

Предполагается, что у президентов России и Кубы найдется множество тем для обсуждения.

У нас есть возможность обсудить весь комплекс наших отношений

- сказал глава российского государства в своей приветственной речи.

По его мнению, основой для взаимоотношений двух стран являются дружба и чувство уважения друг к другу.

Советский Союз и современная Россия всегда были на вашей стороне

- заявил Путин кубинскому лидеру.

Он отметил, что советские и российские граждане всегда поддерживали кубинцев в их борьбе за свободу и Родину. Президент РФ отметил, что такое же отношение было и со стороны кубинского народа. В частности, в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны плечом к плечу с советскими солдатами сражались против фашистских оккупантов и добровольцы, прибывшие с Кубы. Часть из них воевала за освобождение Ленинграда из кольца блокады.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Фактор Звание
    Фактор
    +3
    Сегодня, 16:49
    Было время, когда кубинцы активно воевали в Африке.

    А что сегодня там происходит?

    Вопрос интересный и мало кто ему уделяет внимание из-за уКраины.
    Но "Вагнер" создавался именно для Африки и Сирии.

    САХЕЛЬСКИЙ КОРИДОР ПОЧТИ ГОТОВ.

    Имя Сергея Суровикина известно в нашей стране всем. Однако мало кто знает, чем "генерал Армагеддон" занимается в настоящее время. Информируем: бывший командующий Объединённой группировкой российских войск на Украине находится сейчас в Африке.

    В первую очередь следует сказать о Сахельском поясе. Перед российскими силами сейчас стоит задача пробить транзитный коридор из Аденского залива к западному побережью Африки. Это позволит взять под военный контроль торговые пути англосаксов и держать под прицелом тысячи кораблей западных стран. Активная работа ведётся в Мали, государстве Нигер, ЧАДе, Буркина-Фасо. Половина коридора уже практически готова. Собственно, решением указанных задач и занимается генерал Сергей Суровикин вместе со своей командой на месте.

    В вышеупомянутых государствах всё ещё остаются исламистские группировки, которых наши активно вытесняют на запад континента. В частности, в Мали от радикальных исламистов освобождены несколько городов в районе Томбукту. Боевики вытеснены также из деревни Кабио. По словам местных жителей, это крупнейшая победа с момента освобождения оплота туарегов "Азавада" города Кидаль.

    В Буркина-Фасо наиболее значительным событием можно назвать наступательные действия 8-го Отряда Быстрого Реагирования на севере страны. За две недели там было ликвидировано более 60 радикальных исламистов и уничтожено четыре базы боевиков. Террористы, вынужденные оставить свои позиции на юго-западе страны, создают новые лагеря в Кот-Д'Ивуаре.

    Финальная точка будет поставлена в Мавритании - стране, в которую наши выдавливают американцев и французов. Завершив этот процесс, Москва перекроет англосаксам доступ важнейшей мировой транспортной артерии и ресурсам.
    Кроме того, Россия получит полностью сформированный мультимодальный коридор, от берегов Балтики в Южную Америку, с объёмом рынка рассчитанного на 4 миллиарда человек.

    Однако в последнее время всё чаще спрашивают: Суровикин сам доведёт проект до конца или доверит заместителю?
    Дело в том, генерал может вернуться на фронт СВО. Тому становится всё больше свидетельств.

    1. Болторез Звание
      Болторез
      +4
      Сегодня, 17:00
      Кроме того, Россия получит
      Главное в вопросах работы с Африкой- не получить африканские гетто на своих улицах.
      1. Фактор Звание
        Фактор
        +2
        Сегодня, 17:07
        Россия в Африке там, где огромные ресурсы. Именно поэтому Пригожин, как бизнесмен был назначен Путиным на эту тему и для этого создавалось ЧВК,
    2. Андрей Дибров
      Андрей Дибров
      +2
      Сегодня, 17:25
      Лишь бы в своей стране порядок не наводить ...
      1. Фактор Звание
        Фактор
        +1
        Сегодня, 17:28
        Россия и Китай нацелились на Африку. Выдавливают оттуда дикий Запад. Политический капитализм, однако. Но Путин говорит, что освобождают от колонизаторов.
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 16:51
    Жемчужина Антильских островов - заноза в заднице для Соединенных Штатов.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 16:57
    Вот... если бы...
    Частный бизнес РФ "вложился" в Крым и Кубу... и Турция с Египтом - отдыхают,
    а трудящимся - курорт!
  4. Дес Звание
    Дес
    +3
    Сегодня, 17:07
    Спасибо Бермудесу за пожелание.
  5. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +6
    Сегодня, 17:07
    "Советский Союз и современная Россия всегда были на вашей стороне."
    А вот это враньё. Хотя я рад, что Куба это забыла и простила.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +4
      Сегодня, 17:20
      Согласен, предали и кубинцев, и вьетнамцев, и восточных немцев, хотя они были самые преданные союзники.
    2. mitlantecutli_zen Звание
      mitlantecutli_zen
      0
      Сегодня, 18:23
      La Rusia gobernada por el borracho
      Boris Yeltsin no se portó muy bien con Cuba.
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 17:10
    А Рубеж он согласится принять на Кубе?
    1. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 18:12
      У нас есть возможность обсудить весь комплекс наших отношений

      - сказал глава российского государства в своей приветственной речи.

      Предполагаю, что это может быть ответом на ваш вопрос.
      Ошибки ведь надо исправлять.
      Только надо избавляться от всяких Тимуров Ивановых...
  7. Roust Звание
    Roust
    +3
    Сегодня, 17:32
    Уже то, как современные кубинцы относятся к нашим советским автомобилям, заслуживает уважения к ним, не говоря о том, как они любят Свободу и готовы бороться за неё до конца.