На встрече с Путиным президент Кубы пожелал России успешного проведения спецоперации
В Кремле на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пожелал России успешного проведения спецоперации. Глава кубинского государства коснулся также темы приближения Североатлантического альянса к границам РФ.
Такую тему он затронул в ходе переговоров двух президентов в Москве.
- заявил Бермудес.
По мнению лидера Острова Свободы, России приходится противостоять геополитическим манипуляциям, которые предпринимает американская администрация.
Предполагается, что у президентов России и Кубы найдется множество тем для обсуждения.
- сказал глава российского государства в своей приветственной речи.
По его мнению, основой для взаимоотношений двух стран являются дружба и чувство уважения друг к другу.
- заявил Путин кубинскому лидеру.
Он отметил, что советские и российские граждане всегда поддерживали кубинцев в их борьбе за свободу и Родину. Президент РФ отметил, что такое же отношение было и со стороны кубинского народа. В частности, в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны плечом к плечу с советскими солдатами сражались против фашистских оккупантов и добровольцы, прибывшие с Кубы. Часть из них воевала за освобождение Ленинграда из кольца блокады.
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