Число пострадавших от обстрела ВСУ в Белгороде выросло до 11 человек

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Число пострадавших от обстрела ВСУ в Белгороде выросло до 11 человек

В преддверии празднования в нашей стране 79-летия Победы в Великой Отечественной войне войска киевского режима осуществили очередной варварский обстрел Белгорода. Воздушная атака, проведенная ВСУ этой ночью, пришлась на инфраструктуру в центральной части города.

Разрушения получили гражданские объекты, включая многоквартирные дома, а число пострадавших на данный момент выросло до 11 человек, о чем пишет губернатор региона Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.

Напомним, что ранее сообщалось о 8 пострадавших.

Со слов главы Белгородской области, пятеро граждан, получивших ранения во время ночного обстрела, уже отправлены домой после оказания им всей необходимой медицинской помощи. Остальные пострадавшие с травмами различной степени тяжести, включая контузии и осколочные ранения, находятся под наблюдением медиков в городской больнице №2.

Также, как сообщает Гладков, на данный момент известно о повреждении 84 квартир в 26 многоэтажных домах, одного частного домовладения, трех хозяйствующих субъектов и 53 автомобилей.

Стоит отметить, что атаке со стороны украинских боевиков подвергся не только Белгород. В своем сообщении губернатор Белгородской области также пишет и о других населенных пунктах региона, по которым ВСУ сегодня наносили удары из артиллерии, а также с применением дронов-камикадзе.
10 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 16:42
    по которым ВСУ сегодня наносили удары из артиллерии, а также с применением дронов-камикадзе.

    Последние несколько дней ситуация у нас на Белгородчине, в приграничных районах усложнилась...
    1. Владимир-ТТТ Звание
      Владимир-ТТТ
      0
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Msi
      Последние несколько дней ситуация у нас на Белгородчине, в приграничных районах усложнилась...

      Вы в самом Белгороде? Или в области?
      Достается не только белгородской области, но и моей курской, и брянской. Но Белгород ближе всего из "старых" российских городов к границе.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 17:56
        Вы в самом Белгороде? Или в области?

        Нет. Я на севере области.
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 16:50
    Это террористическая атака, которая не должна остаться без мощного ответа.
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 17:04
      Цитата: Carlos Sala
      Это террористическая атака, которая не должна остаться без мощного ответа.

      Без какого ответа? Мы что в шахматы играем?
      А атака как атака.... Одна из многих других. Чем могут. Слава Богу много не могут, только гадить по мелочи в масштабах страны.
      А эпитет "террористическая атака".... Когда наши самолеты бомбили Берлин в 41 это был акт терроризма? Это извините, как "наши славные разведчики и их гнусные шпионы"... request Война это война..
  3. Normann Звание
    Normann
    -2
    Сегодня, 16:57
    А где системы пво-про, а, извините, забыл про красные линии((
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +4
      Сегодня, 17:05
      А где системы пво-про, а, извините, забыл про красные линии((

      А там же где адекватные ответы в виде ТЯО и фаб 9000, а тут сейчас ура "патриотики" набегут, про наших людей на Украине заскулят, да про то как нас сразу же за ТЯО НАТО уничтожит, как и за любой адекватный ответ по их мнению
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 17:06
    В общем, послать "ответ-привет" в аду их военное, раведовательное, диверсионное ведомство, в форме "калибра" вполне обосновано! Лучше всего, днем, в рабочее время!
    Интересно, кто имеет что то против?
    Кстати, такой ответ, даже не месть и не эмоциональный всплеск... все логично, обосновано и наконец то расставит все точки над Ё!
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 17:28
    Так почему РФ не обезглавливает киевский террористический режим???? И не обезглавливает всу???????
    1. Владимир-ТТТ Звание
      Владимир-ТТТ
      +2
      Сегодня, 18:04
      Цитата: opuonmed
      Так почему РФ не обезглавливает киевский террористический режим???? И не обезглавливает всу???????

      Ворон ворону....