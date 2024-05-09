Число пострадавших от обстрела ВСУ в Белгороде выросло до 11 человек
В преддверии празднования в нашей стране 79-летия Победы в Великой Отечественной войне войска киевского режима осуществили очередной варварский обстрел Белгорода. Воздушная атака, проведенная ВСУ этой ночью, пришлась на инфраструктуру в центральной части города.
Разрушения получили гражданские объекты, включая многоквартирные дома, а число пострадавших на данный момент выросло до 11 человек, о чем пишет губернатор региона Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале.
Напомним, что ранее сообщалось о 8 пострадавших.
Со слов главы Белгородской области, пятеро граждан, получивших ранения во время ночного обстрела, уже отправлены домой после оказания им всей необходимой медицинской помощи. Остальные пострадавшие с травмами различной степени тяжести, включая контузии и осколочные ранения, находятся под наблюдением медиков в городской больнице №2.
Также, как сообщает Гладков, на данный момент известно о повреждении 84 квартир в 26 многоэтажных домах, одного частного домовладения, трех хозяйствующих субъектов и 53 автомобилей.
Стоит отметить, что атаке со стороны украинских боевиков подвергся не только Белгород. В своем сообщении губернатор Белгородской области также пишет и о других населенных пунктах региона, по которым ВСУ сегодня наносили удары из артиллерии, а также с применением дронов-камикадзе.
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