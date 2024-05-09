Опубликованы кадры уничтожения российской армией моста на Авдеевском направлении посредством ракеты Х-38

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Опубликованы кадры уничтожения российской армией моста на Авдеевском направлении посредством ракеты Х-38

Российские военные, несмотря на отчаянные попытки ВСУ «зацепиться» на новых рубежах обороны, продолжают свое наступление на Авдеевском направлении (ДНР). Буквально сегодня президент России Владимир Путин заявлял о полном взятии ВС РФ под контроль села Бердычи, что может указывать на скорое падение второй линии обороны войск киевского режима на данном участке.

Ранее ряд экспертов заявляли о том, что в случае преодоления российской армией рубежа Бердычи, Семеновка, Орловка, Тоненькое наши военные выйдут на оперативный простор и следующим препятствием на их пути станут река Волчья и Карловское водохранилище.





К слову, сегодняшнее уничтожение моста близ села Новоселовка Первая может свидетельствовать о подготовке ВС РФ к вышеупомянутому рывку. Соответствующие кадры опубликовал ТГ-канал «Военный Осведомитель». В материале говорится, что для уничтожения вышеупомянутой переправы наши военные использовали ракету Х-38.





Напомним, что ракета Х-38 класса «воздух-поверхность» была принята на вооружение российской армии в 2012 году. Высокоточный боеприпас предназначен для уничтожения как укреплённых, так и легкоуязвимых одиночных и групповых целей. Масса боевой части ракеты составляет 250 кг.
9 комментариев
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  1. g_ae Звание
    g_ae
    +3
    Сегодня, 17:11
    Когда до мостов через Днепр очередь дойдёт? Чего стоим, кого ждём? Когда западная техника опять до ЛБС дойдёт?
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 17:26
      Как брать Киев и Днепропетровск без мостов? Как на Западную Украину войска вводить? Когда наступать туда пойдем, украинцы сами эти мосты взорвут, не переживайте
      1. Комментарий был удален.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 17:27
      Может ФАБ-3000 с УМПК ждём.Кстати первое видео боевой работы истребителя-бомбардировщика Су-34 новейшей ракетой "воздух-поверхность" Х-38МЛ появилось ещё полгода назад.Х-38МЛ имеет полуактивную головку самонаведения, "подсвет" цели лазером обеспечивают разведывательные БПЛА с соответствующей полезной нагрузкой, в случае с видео это осуществляет беспилотник "Орлан-30", наводящий практически все российские изделия с полуактивной ГСН.Ракета предназначена для поражения бронированных, прочных, легкоуязвимых наземных одиночных и групповых объектов, а также надводных объектов в прибрежной полосе на расстоянии до 70 километров. Не проще ли было применить ФАБ-500 с УМПК на такую же дальность поражения?
    3. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 18:07
      Цитата: g_ae
      Когда до мостов через Днепр очередь дойдёт? Чего стоим, кого ждём?

      Нужно еще ножкой топнуть и кулачком по столу стукнуть. Стратеги диванные. Только требуете чего то. Идите в партизаны в тыл врага и уничтожайте все, что пожелаете.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 18:20
        ссылка на " википедию"....рука лицо.
  2. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +2
    Сегодня, 17:15
    Утверждать не берусь, но похоже на мост на дороге в Камышевку - Новожеланное. Хорошо бы еще уничтожить мост на дороге в Желанное.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:21
    Что за ребус в заголовке статьи Х 38,в анонсе статьи Х 39 bully
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 17:43
      Х-39 это ЛМУР.Слабовата она для моста.Так что Х-38 без вариантов.
  4. Corvair Звание
    Corvair
    +1
    Сегодня, 18:12
    Цитата: g_ae
    Когда до мостов через Днепр очередь дойдёт? Чего стоим, кого ждём? Когда западная техника опять до ЛБС дойдёт?

    Эффективнее уничтожать переправы непосредственно у ЛБС, где она вполне может оказаться единственной дорогой. А вот в сотне километров маршрутов снабжения может оказаться десятки, а в тысяче - сотни и уничтожение одного из них не будет иметь никакого значения.