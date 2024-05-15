Аляска во время войны, 1943 год
Освобождение Атту
План захвата острова Атту предусматривал быструю и координированную операцию. Основной упор – скрытное приближение к японским позициям и быстрый захват стратегически важных точек. Координация между различными частями ВС была ключевым элементом успеха операции. Важную роль играла также воздушная поддержка.
Американцы мало знали об острове. Единственной доступной картой Атту была карта береговой и геодезической съёмки, показывающая местность примерно на расстоянии 1 км от береговой линии. О гаванях было известно очень мало. Косые аэрофотоснимки заполнили несколько пробелов, но полной картинки не было.
Карта Алеутских островов по состоянию на 1 августа 1942 года, подготовленная для отчёта Управления военно-морской разведки ВМС США
Численность японцев была увеличена до 2400 человек. Ядро боевых подразделений включало около полутора батальонов пехоты, три зенитные батареи. В дополнение к медицинским и другим подразделениям обслуживания существовало несколько инженерных подразделений. Всеми силами командовал полковник Ямадзаки. Основная часть гарнизона была сосредоточена в окрестностях залива Хольц. Одна из зенитных батарей, состоящая из четырёх орудий, контролировала Западный рукав залива Хольц; другая была размещена во главе восточного рукава залива; а третья была частью оборонительных сооружений гавани Чичагоф. Вдоль хребтов, обрамляющих долину Резни и возвышающихся над заливом Сарана, японцы построили пулемётные и миномётные позиции. Продолжали всплывать дополнительные детали, в результате чего первоначальная оценка численности Японии постепенно повышалась.
Как только стало ясно, что японский гарнизон превысил первоначальную оценку в 500 человек, американцы увеличили численность штурмовых сил и плавучего резерва до 11 000 человек. Адмирал Кинкейд командовал всей операцией. Под его командованием находились авиагруппа берегового базирования, группы военно-морского сопровождения, прикрытия, снабжения и обслуживания, плавучий армейский резерв и силы, состоящие из 4-го пехотного и инженерного полка, которые после взятия Атту должны были занять остров Шемия и построить там аэродром.
Задержка операции на сутки из-за погоды – ударная группа вышла из Колд-Бэй 4 мая и повернула на запад под пронизывающим дождём в сторону Атту. «День Д» назначен на 8 мая. Погода стала ещё хуже. Адмирал Рокуэлл отвёл свои линкоры на запад из-за слухов о приближении с того направления сильных японских сил. Поскольку погода по-прежнему была плохой, а самолёты-разведчики сообщили, что на пляжах высадки сильный прибой, адмирал Кинкейд снова отложил день высадки. В разгар тумана вечером 10 мая силы разделились на две группы. Генерал Браун сопровождал группу, направлявшуюся в залив Резни. Адмирал Рокуэлл остался у северного побережья.
Высадка южного десанта на Атту, май 1943 г.
Армия сосредоточила около двух десятков своих самых эффективных бомбардировщиков на Амчитке для бомбардировок острова перед вторжением, и в течение десяти дней, предшествовавших высадке, армейские самолёты сбросили на Атту 95 тонн бомб. Но плохая погода вынудила отложить высадку на четыре дня.
Штурм начался в соответствии с планом. 7-я разведывательная рота выбралась на берег с подводных лодок в предрассветной темноте на небольшом пляже. Разведывательный отряд на борту эсминца «Кейн» должен был последовать за ротой разведки на берег, но на всю восточную оконечность острова снова опустилась пелена тумана, и «Кейн» потерял ориентацию. В результате разведывательный отряд высадился только около полудня. К тому времени рота продвинулась далеко вверх по крутой долине.
На борту «Цейлина» у залива Резни американцы ждали, когда туман рассеется настолько, чтобы можно было произвести основную высадку. Она началась только спустя восемь часов после высадки разведки. Японцев не было, американские военные зашли без сопротивления. Туман скрыл их от противника. Япония готовилась к нападению, но была уверена, что целью будет Кыска. К девяти вечера на берег сошло 3500 человек. С одной стороны американцы наткнулись только на четырёх японцев, двух убили, двое сбежали. Разведка беспрепятственно зашла на самую высокую точку острова, никого не встретив. Дальше было идти опасно, потому что у американцев карты на этом месте заканчивались. Что дальше – они просто не знали.
Южный десант, наступавший в долине Резни, попал под вражеский огонь вечером, когда был остановлен ружейным и пулемётным огнём, доносившимся с хребта Гилберта. Около получаса батальон стоял на месте, но потом пошёл дальше, несмотря на ружейный огонь. К нему присоединились миномёты и лёгкая артиллерия. И батальон окопался на ночь вдоль восточного склона хребта, пройдя за день около 3 км.
Одни отряды ждали утра, вторые защищали фланги, третьи охраняли тылы, четвёртые создавали форпосты. Что интересно, после высадки на Алексай-Пойнт взвод 7-го разведывательного отряда потерял связь с основными силами. И это продолжалось два дня. Взвод жил своей жизнью, продвигался вперёд, но японцев так и не обнаружил. Как, впрочем, и своих.
Другой взвод был из 17-й пехотной роты двинулся на восток вдоль берега и поднялся на крутой перевал, ведущий через хребет Гилберта к пляжу Сарана. Солдаты собирались захватить этот перевал, чтобы установить форпост, с которого можно было обстреливать пляж Сарана и озеро Николас. Взвод поднимался всю ночь, и утром после дня высадки он оказался на склоне гор на пляже Сарана. Там его обнаружили японцы. В течение двух дней американцы отбивались от вражеских патрулей. Им удалось воссоединиться с основными силами.
На следующее утро рота продвигалась на северо-восток к заливу Хольц. Однако никакого прогресса не было. Куда бы она ни поворачивала, везде оказывалась в тупике, и, в конце концов, генерал Браун приказал вернуться.
Впереди ожидалось затяжное сражение. Южный десант, казалось, был близок к своей непосредственной цели – перевалам, ведущим из устья долины Резни в залив Хольц и залив Сарана. Северный находился тоже недалеко от своих намеченных позиций. Но всё было не совсем так, как казалось. Американцы поняли, что предстоит долгая и тяжёлая битва. Один вообще потерялся, перепутав хребты, и попал под огонь с обеих флангов.
К середине 14 мая казалось, что штурм зашёл в тупик. В отчёте для адмирала Рокуэлла генерал Браун так описал первые дни операции:
Командование выделило пару батальонов, но ситуацию это не спасло. Также проблемы были у флота. Японские подводные лодки терроризировали американские корабли. Торпеда чудом прошла мимо «Пенсильвании», а у двух линкоров закончились 14-дюймовые крупнокалиберные боеприпасы, поэтому они отошли на север в ожидании приказов. Продолжающиеся запросы о подкреплении, депеша с просьбой предоставить большое количество инженерного и дорожно-строительного оборудования и отсутствие каких-либо положительных признаков быстрого прорыва на берег убедили адмирала Кинкейда в том, что генерал Браун увяз в трясине. Генералы ДеВитт и Бакнер, с которыми Кинкейд консультировался, согласились, что необходимо сменить Брауна. Генерал Ландрам принял командование операцией в течение дня, как раз когда бои за залив Хольц подходили к завершающей стадии.
Освобождение генерала Брауна совпало с наступлением северных отрядов. Интенсивный обстрел корабельными орудиями и бомбардировка с воздуха заставили японцев отступить. Через два дня два батальона с севера прорвались с боем и оказались в тылу японцев. А уже на следующий день, 17 мая, южные и северные отряды соединились.
Соединение сил ознаменовало поворотный момент кампании. Хотя оставались ещё почти две недели тяжёлых боёв, неуверенность и разочарование первых нескольких дней на Атту больше не повторялись. Конец наступил в ночь на 29 мая, когда большинство выживших японцев, численностью от 700 до 1000 человек, от отчаяния бешено ринулись на американские позиции. И те без труда с ними разобрались. 30 мая американцы зачистили остров, а японцы сообщили командованию о полной его потере.
549 американцев погибли на Атту, 1148 были ранены и около 2100 выбыли из строя из-за болезней и травм, не связанных с боевыми действиями. Они стали жертвами климата и непогоды, плохой одежды. Основная болезнь – окопная стопа. Японцы потеряли все свои силы – примерно 2350 убитых и 29 пленных. Цена победы американцев высока. По количеству уничтоженных японцев взятие Атту уступало только Иводзиме: там соотношение потерь американцев к японцам примерно 71 к 100.
Освобождение Кыски
Прежде чем закончилось освобождение Атту, началась подготовка к следующим действиям против японцев на Алеутских островах. Американцы готовились к освобождению Кыски. Исходя из пересмотренных оценок численности японцев на Кыске, штурмовая группа увеличилась вдвое по сравнению с первоначально запланированной. К концу июля около 34 000 солдат собрались для финальной тренировки в рамках подготовки к штурму Кыски. Среди них было около 5500 канадцев. Численность японцев на Кыске оценивалась от 9000 до 10 000 человек. Генерал ДеВитт назначил высадку на 15 августа.
Корабли США стоят на якоре, готовые выступить против Кыски, август 1943 г.
В отличие от Атту, Кыска подверглась мощной бомбардировке перед операцией. Было сброшено около 424 тонн бомб в июле. 2 августа ВМФ, состоящий из двух линкоров, двух тяжёлых крейсеров, трёх лёгких крейсеров и девяти эсминцев, провёл бомбардировку при поддержке семнадцати бомбардировщиков и восьми истребителей. В тот день на Кыску обрушилось более 200 тонн снарядов. Два дня спустя, 4 августа, сбросили ещё 152 тонны. Затем наступила плохая погода. 10 августа сбросили на Кыску 335 тонн бомб.
Американцы скидывают бомбы на Кыску, 10 августа 1943 г.
Как ни удивительно, большинство пилотов не заметили никаких признаков активности на острове; некоторые сообщили, что столкнулись с лёгким зенитным огнём. Ранее уничтожили несколько подводных лодок.
Ранним утром 15 августа войска генерала Корлетта предприняли ложный манёвр в направлении южного берега Кыски, а затем высадились на северной и западной сторонах острова. Не прозвучало ни единого выстрела, когда войска сошли на берег и двинулись в окутанные туманом внутренние районы. Всю первую ночь и следующий день, а также в течение нескольких последующих дней американские и канадские патрули исследовали глубь острова, время от времени слыша звуки стрельбы, но так и не встретив ни одного японца. Кыска была необитаемым островом. Несколько раз был дружественный огонь, когда стороны принимали друг друга за противников. Итог – 21 солдат убит, 121 ранен. Военно-морской флот потерял 70 человек убитыми и пропавшими без вести и 47 ранеными, когда эсминец подорвался на мине 18 августа.
Весь японский гарнизон незаметно ускользнул. Япония эвакуировала всех солдат 28 июля – за три недели до высадки союзников! Первоначальный план японского генштаба состоял в том, чтобы выводить гарнизон постепенно на подводных лодках, но от этого плана отказались из- повреждения большинства подводных лодок. Затем решили эвакуировать все силы одновременно на крейсерах и эсминцах. Американцы также сделали неправильный вывод ещё и потому, что лётчики постоянно сообщали о слабых зенитных позициях, которых на самом деле не было вообще. Американцы сбросили на Кыску более 1000 тонн бомб. На остров, где не было ни одного японца!
Возвращение Атту стало кульминационным моментом, а вот Кыска разочаровала командование США.
Американские солдаты осматривают японские миниатюрные подводные лодки, оставленные на Кыске
При освобождении Алеутских островов от японцев целью было частично устранить потенциальную военную угрозу. Что касается использования западных Алеутских островов в качестве трамплина в Японию, то эта идея всё ещё жила. Генерал ДеВитт время от времени призывал к наступлению этим маршрутом, но обязательства перед другими театрами военных действий и желание Советского Союза сохранять нейтралитет убили эту идею в зародыше.
После августа 1943 года, какие бы планы ни обсуждались или разрабатывались для нападения на Курилы или саму Японию, на Аляске сократили численность гарнизона и начали сворачивать объекты. К концу 1943 года силы армии были сокращены до 113 000 человек, а к концу 1944 года – до 50 000. Процесс вывода войск продолжался. Любая опасность для Аляски давным-давно исчезла.
Информация