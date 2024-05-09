Экс-командир националистического батальона пророчит ВСУ поражение, если украинское общество не выйдет из «зоны комфорта»

ВСУ планомерно движутся к военному поражению, которого можно избежать только в том случае, если на Украине будет проведена всеохватывающая мобилизация, которая касается не только людей, но и ресурсов. Такое мнение в ходе беседы с украинскими журналистами выразил экс-командир националистического батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией) Евгений Дикий.С его слов, на фоне критической ситуации с нехваткой людей в ВСУ в тылу делается всё, чтобы максимально саботировать мобилизацию. Кроме того, за более чем два года войны украинская экономика так и не была переведена на военные рельсы.Как выразился украинский националист, это происходит потому, что его сограждане, отойдя от шока начала 2022 года, по сей день пытаются «хвататься за быт», который напоминает им довоенные времена. В итоге, несмотря на включающиеся время от времени сирены воздушной тревоги, украинцы в тыловых городах продолжают жить довоенной жизнью.В свою очередь Дикий отметил, что Россия, наоборот, начиная с 2022 года всё больше переключалась на «военный режим», сумев перестроить свою экономику и мобилизовать общество. Более того, со слов экс-командира националистического батальона, ВС РФ, в отличие от ВСУ, максимально серьезно воспринимают своего противника.Подводя итоги, боевик заявил, что ВСУ ждет неминуемое поражение, если украинское общество не выйдет из «зоны комфорта», добавив, что его страна медленно, но всё же движется в нужном направлении.