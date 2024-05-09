Экс-командир националистического батальона пророчит ВСУ поражение, если украинское общество не выйдет из «зоны комфорта»

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Экс-командир националистического батальона пророчит ВСУ поражение, если украинское общество не выйдет из «зоны комфорта»

ВСУ планомерно движутся к военному поражению, которого можно избежать только в том случае, если на Украине будет проведена всеохватывающая мобилизация, которая касается не только людей, но и ресурсов. Такое мнение в ходе беседы с украинскими журналистами выразил экс-командир националистического батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией) Евгений Дикий.

С его слов, на фоне критической ситуации с нехваткой людей в ВСУ в тылу делается всё, чтобы максимально саботировать мобилизацию. Кроме того, за более чем два года войны украинская экономика так и не была переведена на военные рельсы.



Как выразился украинский националист, это происходит потому, что его сограждане, отойдя от шока начала 2022 года, по сей день пытаются «хвататься за быт», который напоминает им довоенные времена. В итоге, несмотря на включающиеся время от времени сирены воздушной тревоги, украинцы в тыловых городах продолжают жить довоенной жизнью.

В свою очередь Дикий отметил, что Россия, наоборот, начиная с 2022 года всё больше переключалась на «военный режим», сумев перестроить свою экономику и мобилизовать общество. Более того, со слов экс-командира националистического батальона, ВС РФ, в отличие от ВСУ, максимально серьезно воспринимают своего противника.

Подводя итоги, боевик заявил, что ВСУ ждет неминуемое поражение, если украинское общество не выйдет из «зоны комфорта», добавив, что его страна медленно, но всё же движется в нужном направлении.
13 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 17:47
    ВСУ ждет неминуемое поражение, если украинское общество не выйдет из «зоны комфорта», добавив, что его страна медленно, но всё же движется в нужном направлении

    Ага понятно. Украина движется в нужном направлении, в сторону неминуемого поражения.
    P. S. На фото к статье видимо украинский футболист, член сборной. laughing
  2. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    -1
    Сегодня, 17:47
    Еще один останавливатель. Все украинцы должны сдохнуть ради чего? Ради Бандеры, Байдана? Ради чего всё украинское общество должно умереть? Хочу заметить, что сами эти руководители, что военные, что чиновники на фронт не идут и свои семьи давно вывезли из страны. Сам Кеша Дикий весит килограммов 200, живет в зоне комфорта и ни на какой фронт идти не хочет
    1. Msi Звание
      Msi
      -1
      Сегодня, 17:55
      Сам Кеша Дикий весит килограммов 200, живет в зоне комфорта и ни на какой фронт идти не хочет

      Откуда такие подробности? belay "товарищ из Тольятти"?
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 17:59
        А вот и маленький стукач подоспел. Можешь пожаловаться на меня, что я тебя маленьким назвал. Я конечно всё понимаю, но вас в яндексе забанили, ютуб отключили и во всех соцсетях забанили?
        А судя по моему минусу, ты против того, что я написал, т.е. ты за выход украинцев из зоны комфорта и чтобы они все шли воевать с нами? С вами все понятно. Сначала не признаете Херсон и Запорожье территорией России, на что ВО закрывает глаза, а теперь пропагандируете украинцев воевать с нами
        1. Msi Звание
          Msi
          -2
          Сегодня, 18:02
          Можешь пожаловаться на меня, что я тебя маленьким назвал.

          Фу... Как некультурно... negative ей Богу как ребёнок. Уморил уже своими набросами.
          1. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            +1
            Сегодня, 18:03
            Не культурно, это стучать. Не культурно не уметь пользоваться интернетом. Не культурно не признавать российские территории российскими. Не культурно призвать украинцев воевать с нами
  3. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 17:50
    Чего то я не согласен про выход украинского общества из "зоны комфорта". Скорее всего, именно выведение украинского общества из зоны комфорта сможет изменить отношение этого общества к войне, к СВО. Пока в Киеве большинство жителей (а там в основном состоятельные) живут в зоне комфорта - холодная и горячая вода в наличии, радиаторы греют жилища, из унитазов не воняет, так им будет все по барабану - идет война или нет.
  4. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 17:54
    Только он сам воевать за усраину не торопится, ему неплохо живется с 2018 года в усраинском антарктическом научном центре, который он возглавляет. Конечно, гонять пингвинов доходнее и безопаснее.
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 18:05
      Сей кадр "повоевал", а точнее пограбил жителей Донбасса в составе Айдара в 2014г, а 2015г демобилизовался. Больше на фронте не был. Зато говора у него...
  5. Читателль 2013 Звание
    Читателль 2013
    0
    Сегодня, 18:11
    Почему нет минуты молчания по всем каналам, в 18 часов, как всегда было в СССР и России потом много лет
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 18:17
      Обычно в 18.55 было. И в этом году также вроде.
      1. Читателль 2013 Звание
        Читателль 2013
        0
        Сегодня, 18:22
        Может путаю, годы wink
        ............................
        .
  6. sever41 Звание
    sever41
    0
    Сегодня, 18:29
    Вообще общаюсь с украинцами и как ни странно, но молодое поколение вертело этот конфликт и само ВСУ в целом вместе с зефюрером на пару. Про то что: "А вот почему они его тогда не скинут???", легко конечно говорить с боевого дивана, когда против тебя вооруженные до зубов насЫки. Я не оправдываю население украины, наверное существует некая коллективная ответственность в обществе(хотя мне так не думается что человек, что то решает в современном мире, причем даже за себя самого) просто тоже надоело видеть комменты по типу снести Киев, Харьков, Одессу. Ну ок давайте снесем там все к чертям, ток снести с чего собрались??? Можно с лавры начать прямо по Успенскому собору, правда думаю тогда в Раю уже нас не правильно поймут после этого.