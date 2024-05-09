«Ждём только оружие»: Зеленский пообещал остановить наступление российский армии и «перехватить инициативу» на фронте

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«Ждём только оружие»: Зеленский пообещал остановить наступление российский армии и «перехватить инициативу» на фронте

Зеленский пообещал остановить наступление российской армии, но не сразу, а как только Запад обеспечит ВСУ оружием. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой Европарламента Робертой Метсола, прибывшей сегодня в Киев.

Глава киевской хунты признал, что инициативой на сегодняшний день на фронте владеет российская армия, но это ненадолго, скоро она перейдет к ВСУ. А произойдет это сразу же, как западные союзники поставят Киеву новые партии оружия. В общем, Зеленский пообещал остановить наступление российской армии, но не уточнил, каким способом.



На фронте сейчас у них инициатива (...) Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства

— заявил он в своем выступлении.

Также Зеленский подтвердил, что российская армия готовит масштабное наступление, стягивая к линии фронта дополнительные силы. При этом он заявил, что у россиян «не все хорошо, как кажется», но никаких подробностей не привел. Между тем украинские ресурсы снова раскритиковали заявления клоуна, заявив, что в них снова не было ни капли правды, а западное оружие Украине уже не поможет.

Ранее военные ВСУ заявили, что причина отступления украинской армии заключается не в отсутствии вооружений и боеприпасов, а личного состава. Кроме того, на фоне больших потерь пропала мотивация и значительно упал моральный дух ВСУ. Сейчас Сырский не может заткнуть один прорыв, а когда появится второй, фронт может и не выдержать. Чем там Зеленский собрался инициативу перехватывать неизвестно, если только сам в бой пойдет.
18 комментариев
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  1. Татьяна Звание
    Татьяна
    -1
    Сегодня, 17:44
    «Ждём только оружие»: Зеленский пообещал остановить наступление российский армии и «перехватить инициативу» на фронте

    Мясник и политический балабол!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:20
      Чем там Зеленский собрался инициативу перехватывать неизвестно, если только сам в бой пойдет.

      Представляю... Впереди клоун Зеля, а за ним его квартал 95 в клоунских обтягивающих костюмах, обвешанные с ног до головы западным оружием и в креативных укороченных бронежилетах, штурмуют наш опорник... Наши бойцы со смеху помрут... Но даже это клоуну не поможет... Бить их будут по настоящему... Не жалея... soldier
  2. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 17:44
    Зеленский решил уничтожить всё население Украины? Погонит на фронт женщин и детей? Останавливатель фигов, кто будет жить на Украине после такой войны?
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 18:18
      кто будет жить на Украине после такой войны

      Нормальные люди будут жить. Когда население т. н. украины пройдёт через денацификацию... yes
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 18:19
      Погонит на фронт женщин и детей

      Зачем, для начала объявит частичную мобилизацию как в соседней стране... Потом прибалты подтянутся, хранцузы уже там, натовские отпускники тоже подъедут...
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 18:25
        Эээ, зачем Зеленскому объявлять частичную мобилизацию, когда он на Украине постоянная мобилизация более 2х лет? Что-то вообще не понял. Зеленский уменьшит мобилизацию чтобы позвать всех двух прибалтов и французов, плюс натовских отпускников, которые и так все эти годы на Украине находятся...Вообще не понял смысла вашего коммента
  3. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 17:49
    Находящийся в розыске, с кем то встречается и ВС РФ бездействуют. Ну постеснялись бы договорняки на показ выставлять
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 18:06
      Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, недавно объявленные в розыск, пропали из базы розыска МВД России.
      "По вашему запросу нет информации", - говорится в базе МВД РФ. Информация ТАСС.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 17:53
    Опять Зеля вискарь коксом занюхивал , впрочем это его нормальное состояние.
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -2
    Сегодня, 17:53
    На фронте сейчас у них инициатива (...) Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства

    — заявил он в своем выступлении.
    Израильского государства what Нетоньяху и Зеленский найди разницу winked
  6. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 17:58
    Инициативой войск Зеленского может быть только более ускоренное их отступление к западным границам Украины. Только так зеленский может сохранить единичные войсковые соединения ВСУ от полного разгрома и уничтожения. Другие его "инициативы" - это его фантазии.
  7. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 18:11
    короче весь фашисткий евро сброд в сборе. пора бить по взрослому.
  8. Wratch Звание
    Wratch
    -2
    Сегодня, 18:13
    Военный гений хохрея Зеленского( украинец+ еврей) сравним с военным гением Адольфа Алоизыча.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Wratch
      Военный гений хохрея Зеленского( украинец+ еврей) сравним с военным гением Адольфа Алоизыча.

      ни разу не близко.адик не гений ,а организатор.
  9. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +3
    Сегодня, 18:16
    всю верхушку нужно выкашивать...всю,чтоб и ставить некого было. вот тогда можно ставленников оформлять и менять вектор.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 18:21
      всю верхушку нужно выкашивать

      Надо конечно, но кто же нам позволит? И заокеанские партнеры и товарищ Си запретили!
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 18:27
        Товарищу Си давно стоило бы намекнуть на более тесный союз, поставив перед выбором, от которого трудно отказаться. Задрали, чес.слово, на нашем горбу в многополярный мир ехать. Даже беспилоты продают в обе стороны.. чудаки через М.
  10. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 18:25
    Вот даже интересно, мы как нибудь результативно пытаемся этому помешать? Или ждем, пока парни, ценой жизней "пощелкают" все это на ЛБС?