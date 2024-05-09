«Ждём только оружие»: Зеленский пообещал остановить наступление российский армии и «перехватить инициативу» на фронте
Зеленский пообещал остановить наступление российской армии, но не сразу, а как только Запад обеспечит ВСУ оружием. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой Европарламента Робертой Метсола, прибывшей сегодня в Киев.
Глава киевской хунты признал, что инициативой на сегодняшний день на фронте владеет российская армия, но это ненадолго, скоро она перейдет к ВСУ. А произойдет это сразу же, как западные союзники поставят Киеву новые партии оружия. В общем, Зеленский пообещал остановить наступление российской армии, но не уточнил, каким способом.
— заявил он в своем выступлении.
Также Зеленский подтвердил, что российская армия готовит масштабное наступление, стягивая к линии фронта дополнительные силы. При этом он заявил, что у россиян «не все хорошо, как кажется», но никаких подробностей не привел. Между тем украинские ресурсы снова раскритиковали заявления клоуна, заявив, что в них снова не было ни капли правды, а западное оружие Украине уже не поможет.
Ранее военные ВСУ заявили, что причина отступления украинской армии заключается не в отсутствии вооружений и боеприпасов, а личного состава. Кроме того, на фоне больших потерь пропала мотивация и значительно упал моральный дух ВСУ. Сейчас Сырский не может заткнуть один прорыв, а когда появится второй, фронт может и не выдержать. Чем там Зеленский собрался инициативу перехватывать неизвестно, если только сам в бой пойдет.
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