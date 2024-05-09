Третий серийный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 «Арктика» вышел на этап швартовых испытаний

Третий серийный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 «Арктика», строительство которого ведется на Балтийском судостроительном заводе, вышел на этап швартовных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.«Якутия» находится у достроечной стенки завода, на судне продолжаются работы, одновременно проводятся швартовные испытания, задачей которых является подготовка ледокола к ходовым испытаниям. Основные испытания связаны с главной энергетической установкой атомохода, также будут проверены все системы и механизмы, качество монтажа, настройка аппаратуры и т. д.Сроки окончания швартовных испытаний и начала ходовых не называются, но ранее сообщалось, что ледокол передадут заказчику до конца этого года, подписание приемного акта запланировано на 20 декабря. «Якутия» отправится работать на Севморпуть, где уже находятся три ледокола этой серии: головная «Арктика» и первый и второй серийные «Сибирь» и «Урал».«Якутия» является четвертым ледоколом в серии и третьим серийным. Заложена 26 мая 2020 года в день 164-летия Балтийского завода, спущена на воду 22 ноября 2022 года, сейчас достраивается на воде, находясь у достроечной стенки «Балтийского завода».Ледоколы проекта 22220 предназначены для работы на Северном морском пути, из-за своей особенности они могут работать и на мелководье, что позволяет им входить в русло северных рек.

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