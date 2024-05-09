Президент Чехии озвучил сроки поставки для ВСУ боеприпасов, закупленных странами ЕС за пределами Европы
Первая партия артиллерийских снарядов для украинских Вооруженных сил, приобретаемых в рамках чешской инициативы, скоро будет поставлена на Украину. Ее объем составит 180 тысяч единиц.
Об этом заявил глава чешского государства Петр Павел в интервью немецкой телерадиокомпании ARD.
Президент Чехии озвучил сроки поставки для ВСУ боеприпасов, закупленных странами ЕС за пределами Европы. По его словам, снаряды поступят в распоряжение украинских военных уже в следующем месяце.
- сообщил Павел.
Он также пообещал не ограничиваться названным количеством боеприпасов, заявив, что это лишь первая партия.
- утверждает президент Чехии.
При этом он выразил сожаление, что чешская инициатива по закупке боеприпасов для украинских военных в третьих странах реализуется не так быстро, как хотелось бы.
Ранее главный дипломат Европы Жозеп Боррель обещал начать поставки киевскому режиму артиллерийских снарядов в рамках предложенной Чехией программы примерно в конце мая или начале июня.
О намерении закупить для Украины 180 тысяч боеприпасов впервые сообщил в апреле журналистам британского издания The Financial Times чешский премьер-министр Петр Фиала. По его словам, также ведутся переговоры о приобретении для Киева еще нескольких сотен тысяч снарядов.
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