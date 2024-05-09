Мы с премьер-министром предполагаем, что первые 180 тысяч боеприпасов будут доставлены в июне

Уже есть контракты на пяти-шестизначное количество снарядов

Первая партия артиллерийских снарядов для украинских Вооруженных сил, приобретаемых в рамках чешской инициативы, скоро будет поставлена на Украину. Ее объем составит 180 тысяч единиц.Об этом заявил глава чешского государства Петр Павел в интервью немецкой телерадиокомпании ARD.Президент Чехии озвучил сроки поставки для ВСУ боеприпасов, закупленных странами ЕС за пределами Европы. По его словам, снаряды поступят в распоряжение украинских военных уже в следующем месяце.- сообщил Павел.Он также пообещал не ограничиваться названным количеством боеприпасов, заявив, что это лишь первая партия.- утверждает президент Чехии.При этом он выразил сожаление, что чешская инициатива по закупке боеприпасов для украинских военных в третьих странах реализуется не так быстро, как хотелось бы.Ранее главный дипломат Европы Жозеп Боррель обещал начать поставки киевскому режиму артиллерийских снарядов в рамках предложенной Чехией программы примерно в конце мая или начале июня.О намерении закупить для Украины 180 тысяч боеприпасов впервые сообщил в апреле журналистам британского издания The Financial Times чешский премьер-министр Петр Фиала. По его словам, также ведутся переговоры о приобретении для Киева еще нескольких сотен тысяч снарядов.