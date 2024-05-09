Президент Чехии озвучил сроки поставки для ВСУ боеприпасов, закупленных странами ЕС за пределами Европы

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Президент Чехии озвучил сроки поставки для ВСУ боеприпасов, закупленных странами ЕС за пределами Европы

Первая партия артиллерийских снарядов для украинских Вооруженных сил, приобретаемых в рамках чешской инициативы, скоро будет поставлена на Украину. Ее объем составит 180 тысяч единиц.

Об этом заявил глава чешского государства Петр Павел в интервью немецкой телерадиокомпании ARD.

Президент Чехии озвучил сроки поставки для ВСУ боеприпасов, закупленных странами ЕС за пределами Европы. По его словам, снаряды поступят в распоряжение украинских военных уже в следующем месяце.

Мы с премьер-министром предполагаем, что первые 180 тысяч боеприпасов будут доставлены в июне

- сообщил Павел.

Он также пообещал не ограничиваться названным количеством боеприпасов, заявив, что это лишь первая партия.

Уже есть контракты на пяти-шестизначное количество снарядов

- утверждает президент Чехии.

При этом он выразил сожаление, что чешская инициатива по закупке боеприпасов для украинских военных в третьих странах реализуется не так быстро, как хотелось бы.


Ранее главный дипломат Европы Жозеп Боррель обещал начать поставки киевскому режиму артиллерийских снарядов в рамках предложенной Чехией программы примерно в конце мая или начале июня.

О намерении закупить для Украины 180 тысяч боеприпасов впервые сообщил в апреле журналистам британского издания The Financial Times чешский премьер-министр Петр Фиала. По его словам, также ведутся переговоры о приобретении для Киева еще нескольких сотен тысяч снарядов.
3 комментария
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +1
    Сегодня, 18:18
    Об этом заявил глава чешского государства Петр Павел
    этот " хед энд шолдерс" ну..." два в одном" просто сын нациста...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 18:28
      этот " хед энд шолдерс" ну..." два в одном" просто сын нациста...

      Сын Сатаны и самки шакала... Предвестник Апокалипсиса и третьей мировой...
  2. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:25
    Корея и африка, ну еще у клоуна аргентинского крохи забрать. Но вы не останавливайтесь в поисках и закупках, вам это на инфояцию бумажек хорошо действует, да и масла в холодильниках поменьше станет с мясом., а то живут тут,едят в три грола а под забором любимые фашисты без снарядов и денег сидят, непорядок.