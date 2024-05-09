Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

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Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

Зеленский сменил командующего Силами специальных операций Украины, соответствующий указ появился на официальном сайте президента Украины.

Согласно подписанному документу, новым командующим ССО ВСУ назначен бригадный генерал Александр Трепак с позывным «Редут». Куда отправят снятого с должности полковника Сергея Лупанчука, назначенного всего полгода назад, на данный момент неизвестно. Также подчеркивается, что Трепак является первым командующим ССО ВСУ, назначенным на эту должность из состава ССО, а не ГУР МО, ДШВ или ЦСО «Альфа».



Украинские ресурсы предполагают, что назначение Трепака на должность командующего ССО ВСУ является продолжением чисток рядов украинской армии от сторонников бывшего главкома Залужного. Возможно, что ССО убирают из-под командования Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов), поскольку несколько операций, спланированных разведкой, привели к большим потерям в составе ССО. Тем более, что предыдущий командующий Сил специальных операций был выходцем из ГУР и не мог отказать своему начальнику.


Карьеру в ВСУ Трепак начал в 1993 году в разведывательных подразделениях. С 2008 года по 2020-й проходил службу в составе 3-го отдельного полка специального назначения оперативного командования «Юг» Сухопутных войск. В боевых действиях участвовал с 2014 года, являлся активным участником АТО, одно время командовал обороной Донецкого аэропорта, за что был удостоен звезды «героя Украины».
20 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 19:14
    Куда отправят Лупанчука?
    Лупать глазами! laughing
    Ну а трепак говорит само за себя!
    Трепак и на русском понятно что это, и где бывает. laughing
    1. Дмитрий Донской Звание
      Дмитрий Донской
      +3
      Сегодня, 19:36
      Все меняются.Один Зеля остался без ротации. hi
      1. Wolfskin1993 Звание
        Wolfskin1993
        0
        Сегодня, 20:04
        Так зелЬцер не подлежит ротации , он подлежит аннигиляции.
  2. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 19:17
    Ну вот.. уже трипак (гонорея) , а дальше что? Сифа , СПИД?
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 19:17
    «Вна украинское» общество – в целом – представляет собой результат успешного западного тотального эксперимента по «перестройке сознания» на территориях, ранее не входивших в западную «псевдо цивилизацию», давно уже представляющую абсолютный мировоззренческий сатанизм…
  4. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 19:18
    В 2014г не все военные пошли убивать своих сограждан. Этот побежал первым. Собственно так и выслужился.
    Вот его фото
    1. Комментарий был удален.
    2. German Titov Звание
      German Titov
      0
      Сегодня, 20:47
      Собственно мало кто пошел. Если кто-то пошел то не все (В.В. Клячко). Если серьезно, так многие достойные офицеры не стали воевать против своего народа. "Тельник", хоть "голубой", хоть "краповый" не за "преданные глаза и за услужливость" зарабатывается. За бабло тоже не купишь.
  5. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +3
    Сегодня, 19:19
    Что то готовится на украине в ближайшее время . Слишком активная движуха пошла среди силовиков . Но что бы это не было , для зеленского это кончится плохо
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 19:23
    В барделе пожар и наводнение, а менять затеялись ш ш ш... ну тех, с низкой социальной, которые.
    Впрочем, один фиг, они все больны одним и тем же и давно стали нечистью/нелюдью.
  7. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 19:35
    Одновременно с назначением трепака на ССО, на должность командующего сил поддержки всу назначен генерал-майор герега д.н. тот самый, которого в марте этого года сняли, чтобы назначить на его место яковца (ныне начальник укропской специальной службы транспорта).
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 19:43
      Цитата: А. Эверт
      назначен генерал-майор герега д.н. тот самый, которого в марте этого года сняли, чтобы назначить на его место яковца

      Как ни тасуй колоду, а "личики" все те же. И прикуп негде взять! wassat
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 19:45
        Хотелось бы понять смысл. Наверное, для назначения яковца на спецслужбу транспорта (железнодорожные войска) понадобилась дополнительная ступенька. Вот герегу и подвинули, а затем восстановили статус-кво. В смысле, после выдвижения яковца.
  8. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +2
    Сегодня, 19:51
    В итоге ссо сейчас командуют командиры двух полков спецназа (по состоянию на 2015 год) : трепак и нечаев (сейчас заместитель командующего ссо). То есть, в руководство ссо снова приходят войсковики, а не разведчики (лупанчук). Возможно, это свидетельствует о переориентации ссо с организации диверсий на латание дыр на фронте (самое серьёзное в послужном списке трепака-бои за Донецкий аэропорт).
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +4
    Сегодня, 19:55
    одно время командовал обороной Донецкого аэропорта, за что был удостоен звезды «героя Украины».

    О, как! Киборг недобитый...
    1. German Titov Звание
      German Titov
      +1
      Сегодня, 20:51
      О, как! Киборг недобитый...

      вопрос. Сунется - добьем
  10. антивирус Звание
    антивирус
    +5
    Сегодня, 20:20
    Шутить изволите.
    Много юмора.
    А те воевать получается, с помощью запада и без него. Враги. Не клоуны.
    .
    Все началось с 3го тура выборов ющенко.
    Тогда вложились партнеры и местные ухкры в противостояние с кремлем
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      +2
      Сегодня, 20:32
      Цитата: антивирус
      Шутить изволите.
      Много юмора.

      А тут много таких. Все хиханьки да хаханьки. На ВО юморить и умничать не на передовой под пулями
  11. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 20:26
    Перефразируя слова известной басни: "Как вы, братцы, не садитесь - в полководцы не годитесь."
  12. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 20:33
    интересно если его приказы больше не один командующий не будет исполнять он себя назначит и будет исполнять? питух гамбурский.
  13. German Titov Звание
    German Titov
    +1
    Сегодня, 20:40
    У нас в шахтах Донбасса, так "крысоедов" выращивали. Таки опыт получился.