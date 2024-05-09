Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

Зеленский сменил командующего Силами специальных операций Украины, соответствующий указ появился на официальном сайте президента Украины.Согласно подписанному документу, новым командующим ССО ВСУ назначен бригадный генерал Александр Трепак с позывным «Редут». Куда отправят снятого с должности полковника Сергея Лупанчука, назначенного всего полгода назад, на данный момент неизвестно. Также подчеркивается, что Трепак является первым командующим ССО ВСУ, назначенным на эту должность из состава ССО, а не ГУР МО, ДШВ или ЦСО «Альфа».Украинские ресурсы предполагают, что назначение Трепака на должность командующего ССО ВСУ является продолжением чисток рядов украинской армии от сторонников бывшего главкома Залужного. Возможно, что ССО убирают из-под командования Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов), поскольку несколько операций, спланированных разведкой, привели к большим потерям в составе ССО. Тем более, что предыдущий командующий Сил специальных операций был выходцем из ГУР и не мог отказать своему начальнику.Карьеру в ВСУ Трепак начал в 1993 году в разведывательных подразделениях. С 2008 года по 2020-й проходил службу в составе 3-го отдельного полка специального назначения оперативного командования «Юг» Сухопутных войск. В боевых действиях участвовал с 2014 года, являлся активным участником АТО, одно время командовал обороной Донецкого аэропорта, за что был удостоен звезды «героя Украины».

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