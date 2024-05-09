Польский премьер Дональд Туск признал присутствие военнослужащих НАТО на Украине

НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров.

Польский премьер-министр Дональд Туск признал присутствие солдат стран НАТО на Украине. Об этом он заявил журналистам после заседания Сейма.Туск ответил утвердительно на вопрос о наличии военнослужащих НАТО на Украине, но при этом «уточнил», что их там якобы «не много». По его словам, без помощи альянса Киев уже давно бы проиграл войну, поэтому какое-то количество западных солдат на Украине присутствует. Однако каких именно стран, премьер отвечать не стал.— заявил Туск, добавив, что прямого вмешательства НАТО в конфликт с Россией необходимо избежать.Стоит отметить, что Польша занимает первое место в мире по количеству отправленных на Украину наемников, большая часть из которых является действующими военнослужащими, отправленными в «отставку» с правом восстановления после возвращения. Также Польша занимает первое место и по потерям среди союзников Украины.Сейчас на Западе активно обсуждается отправка войск альянса на Украину, пока в качестве тренировочной миссии, а там дальше как пойдет. Сторонников у данного предложения не сильно много, но они есть, даже несмотря на опасность перерастания локального конфликта в глобальный. Больше всех тявкают прибалтийские лимитрофы, подливают масла в огонь Франция и Великобритания.