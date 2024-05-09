Польский премьер Дональд Туск признал присутствие военнослужащих НАТО на Украине

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Польский премьер Дональд Туск признал присутствие военнослужащих НАТО на Украине

Польский премьер-министр Дональд Туск признал присутствие солдат стран НАТО на Украине. Об этом он заявил журналистам после заседания Сейма.

Туск ответил утвердительно на вопрос о наличии военнослужащих НАТО на Украине, но при этом «уточнил», что их там якобы «не много». По его словам, без помощи альянса Киев уже давно бы проиграл войну, поэтому какое-то количество западных солдат на Украине присутствует. Однако каких именно стран, премьер отвечать не стал.



НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров.

— заявил Туск, добавив, что прямого вмешательства НАТО в конфликт с Россией необходимо избежать.

Стоит отметить, что Польша занимает первое место в мире по количеству отправленных на Украину наемников, большая часть из которых является действующими военнослужащими, отправленными в «отставку» с правом восстановления после возвращения. Также Польша занимает первое место и по потерям среди союзников Украины.

Сейчас на Западе активно обсуждается отправка войск альянса на Украину, пока в качестве тренировочной миссии, а там дальше как пойдет. Сторонников у данного предложения не сильно много, но они есть, даже несмотря на опасность перерастания локального конфликта в глобальный. Больше всех тявкают прибалтийские лимитрофы, подливают масла в огонь Франция и Великобритания.
28 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    +1
    Сегодня, 19:53
    Польский премьер Дональд Туск признал присутствие на Украине военнослужащих НАТО

    А мы то думали от куда там польская речь... или он таким заявлением решил узаконить их нахождение, все там войска нато мы их уже ввели...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 19:55
    Больше всех тявкают прибалтийские лимитрофы, подливают масла в огонь Франция и Великобритания.
    С самого начала было понятно, что это был очередной поход на восток...
    Как по форме, да тоже ничего о особо нового.
    Есть нюансы и даже проблема, уже мирового значения... надеюсь, столь далего и пагубно никто не рискнет зайти.
  3. Дмитрий Донской Звание
    Дмитрий Донской
    +3
    Сегодня, 19:55
    Вот америку открыл то.Да там с 14 года эта братия ошивается,зарабатывает себе на могилку. soldier
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:58
    Кто может объяснить что происходит с Европой,одной стороны оголтелая русофобия и с другой стороны поступки достойные уважения.Советую прочитать сегодня посты на ТГ канале Голос норвежских фьордов ,очень интересные факты- в Осло оказывается есть военный памятник партизанам погибшим в Норвегии национальность партизан - югославы.Откуда они там взялись?
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 21:20
      Речь идет о 3 тысячах югославских партизан, погибших в плену в немецких лагерях в Норвегии.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 20:01
    Многодетная мамаша призналась, что она не дЭвушка. laughing
  6. ilimnoz Звание
    ilimnoz
    0
    Сегодня, 20:05
    еще немного политики красных линий и НАТО официально введет свои войска. и тогда уже будет поздно наносить удар ТЯО для отрезвления. останется один шаг или весь мир в труху или лапки кверху. второй вариант для нынешней России с количеством смотрящих на запад наиболее вероятен. н-да...
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 20:08
      еще немного политики красных линий

      Кое кто рассчитывает что до 2030го года хватит русских солдат, а что будет потом им не интересно...
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -2
        Сегодня, 20:13
        Наверное расчитывает на то,что "бабы еще нарожают"...От кого только.Вопрос.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 20:12
    Говорят в Польше ,под Варшавой,откроют новое специальное кладбище для военных им. Дональда Туска . . . winked
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +2
      Сегодня, 20:35
      Пусть всю польшу под кладбище распашут, полезным делом займутся.
  8. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    0
    Сегодня, 20:20
    да какая разница откуда эти шники ,152мм фугасно-осколочная граната укладывает в одно место
  9. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 20:25
    НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров.

    — заявил Туск, добавив, что прямого вмешательства НАТО в конфликт с Россией необходимо избежать.
    И как всегда на учениях в Республике Польской продолжают как бы случайно гибнуть военные. Как правило по двое, совпадение ли как бы неизвестно. Похоже на польскую национальную традицию ... Но что характерно танки у Южной Кореи куплены в кредит ... request recourse
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +2
      Сегодня, 20:38
      Да какое совпадение?! Скоро Юзики и Томаши при родах кони двигать начнут или от падения метеорита дохнуть!
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +3
        Сегодня, 20:42
        Так дохнуть без захода в(на) !!! В Польше в яблочных садах работа кончилась ?! В воинских частях войска польского плац подметать не надо ?! Бурьян на польских полигонах вручную дергать не нужно ?! Пани польская скучает за чашечкой кофе ! Нехрен в(на) лазеть без спросу!!!
        1. Пленник Звание
          Пленник
          +2
          Сегодня, 20:47
          А если им приятнее от российской пули ласты клеить? Пусть. Их выбор.
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            0
            Сегодня, 20:56
            Вот потому из Польши и Германии украинские беженцы поедут обратно ! Кстати в Республике Молдова и Румынии стоимость оформления паспортов увеличилась в разы !
            1. Пленник Звание
              Пленник
              0
              Сегодня, 21:02
              ЦыгАны своего не упустят. Хотя бы так навариться, раз по другому не умеют. sad
              1. oppozite28 Звание
                oppozite28
                0
                Сегодня, 21:03
                С другой стороны Румыния с Молдовой таким способом себе демографию улучшают.
                1. Пленник Звание
                  Пленник
                  0
                  Сегодня, 21:05
                  Численно да, качественно... what Ещё наплачутся.
                  1. oppozite28 Звание
                    oppozite28
                    0
                    Сегодня, 21:09
                    Лишь бы на нашей средне-русской равнине плакать от украинского народного "творчества" раньше плакать не начали. Особенно дети в школах от украинских национальных суеверных традиций. Кстати похуже чем кавказцы с азиатами. Внешность славянская, но ментальность хуже у цыган с учётом чернобыльского прошлого.
              2. oppozite28 Звание
                oppozite28
                0
                Сегодня, 21:07
                К слову о цыгАнах так же как и о цЫганах. В Российской Федерации теперь много бывших украинцев, а сейчас россиян с паспортами гражданина Российской Федерации под шумок сменивших место проживания, но ментальность с чернобыльским эхом трудно переделать.
  10. German Titov Звание
    German Titov
    +2
    Сегодня, 20:32
    "Обнять и плакать. Полишинелюшка проснулось." С 2014 года под ДАПом они шухерили, наших ребят на Краматорский аэропорт в яму не кидали? Не, не этих "борзых лыцарей" "Гивчик" на 0 умножал? Под ДАПом, в августе 2014 "пшеки" были "адназначно"
  11. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 20:45
    Зажигательные по хвостоголовым.
  12. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 20:46
    Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров.

    — заявил Туск, добавив, что прямого вмешательства НАТО в конфликт с Россией необходимо избежать.

    Интересная формулировочка. Вроде бы солдаты НАТО есть на территории укрорейха, но вы не волнуйтесь, ведь их немного. Да мы воюем, но потихоньку, и вообще, в основном инженерим и наблюдаем. Короче, нет повода у РФ готовиться к серьёзной конфронтации с НАТО и предупреждать страны альянса о возможных последствиях. То есть, их военнослужащие, фактически, являются частью ВСУ, происходит ползучая эскалация их присутствия, но при этом в НАТО планируют не довести дело до прямого конфликта. Они серьёзно на это надеются? Отдают ли себе отчёт, что залезть на ёлку и не уколоться никак не получится?
  13. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 21:14
    Есть такой термин "нелегальный комбатант". В частности те, кто не одет в униформу со знаками различия воюющей стороны. А если знаки различия (в частности польский флажок) относятся к не воюющим официально сторонам, это то же самое, что отсутствие знаков различия. А таких, согласно конвенций, принятых еще до Первой Мировой, и до сих пор остающихся в силе, можно вешать на месте без суда.
  14. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 21:17
    А на фото боец с польским флагом как минимум с прошлого лета. Только неизвестно где он стоит.
    Но это не столь важно, как иллюстрация сойдет. )))
  15. Стёпа Звание
    Стёпа
    0
    Сегодня, 21:21
    Мазохитст типа ху---йкнинте по всему.