Война Алой и Белой розы: король Англии Ричард III



Три брата Йорка. Ричард Глостер крайний слева. Кадр из сериала «Белая королева»

«Коня! коня! Всё царство за коня!»

«Ричард Третий», Уильям Шекспир



Коронация Ричарда III. Кадр из сериала «Белая королева»



Анна Невилл – дочь «делателя королей» и супруга Ричарда III. Такой представлена она в сериале «Белая королева»



Королева Анна, король Ричард III и их сын, Эдуард, принц Уэльский. Миниатюра из «Свитка Джона Роуза» (1483). Британская библиотека, Лондон



Бедняжка Анна недолго наслаждалась счастьем быть королевой. Анна умерла за пять месяцев до смерти мужа в марте 1485 года



Ричард III. Таким он показан в кинофильме 1955 года…



Ричард III на поле Босуорта. Картина Грэхэма Тернера



Последний бой Ричарда III, кадр из фильма 1955 года



Последний бой Ричарда III, кадр из сериала «Белая королева»



Последний бой Ричарда III. Иллюстрация Грэхема Тернера

Продолжаем наш рассказ в лицах о главных героях эпического конфликта в Англии XV века – войне Алой и Белой розы. В прошлый раз мы остановились на том, что король Эдуард IV умер от обжорства, пьянства и разврата, утопив предварительно в бочке с мальвазией своего брата герцога Кларенса и оставив после себя наследником своего сына Эдуарда V. А ещё его наследником оставался его брат Ричард, носивший титул герцога Глостера и являвшийся одиннадцатым из двенадцати детей герцога Ричарда Йоркского.Считается, что он долгое время был маленьким, да ещё и горбатым, а из-за атрофии левой руки не мог как следует ей владеть. «Горбун Ричард» – так о нём и написал Уильям Шекспир, однако создатели сериала «Белая королева» и «Белая принцесса» показали его совсем другим. И, видимо, у них были для этого основания. Хотя опять же его современники отмечали, что у него была благородная осанка и красивая внешность, чем он и был похож на своего брата короля Эдуарда IV. Вот только вроде бы тонкие губы и суровое выражение глаз говорили о том, что у него было холодное сердце и высокомерный нрав. Тем не менее даже со своим «холодным сердцем» он преданно служил Эдуарду IV, в отличие от своего злокозненного братца-утопленника. В сражениях при Барнете и Тьюксбери он сражался плечом к плечу с Эдуардом, предводительствовал английской армией в войне с Шотландией, обнаружив при этом немалые военные дарования. И администратором он был хорошим. То есть, довольствуясь своим второстепенным положением, он мог бы принести много пользы своей стране. Но… судя по дошедшей до нас информации, Ричарда съедали зависть к брату и честолюбие, которые он умело скрывал до поры до времени.Сразу после смерти Эдуарда IV он сумел изолировать его наследника – юного короля Эдуарда V и договориться с герцогом Бекингемом, ненавидевшего семейство Вудвиллей о совместных действиях против них. В итоге графа Риверса, дядю короля по матери, и лорда Грэ, сводного брата Эдуарда, обвинили в государственной измене и, невзирая на мольбы юного короля, отрубили им головы.Ричард был объявлен лордом-протектором при юном короле и занял место у самого трона. Королева Елизавета, видимо, понимала, что всё происходящее идёт во вред её семейству, и укрылась вместе с другими детьми в Вестминстерском аббатстве. Но вот своему младшему сыну она почему-то разрешила жить вместе с братом. Причём Ричард, под предлогом обеспечения безопасности братьев, поселил племянников в лондонском Тауэре, то есть, по сути, запер их в темницу.Однако его действиям не хватало легитимности. И вот, чтобы оправдать себя в глазах общественности, проповедник Шо по его наущению начал громко говорить о том, что дети покойного короля являются незаконнорождёнными. Обвинения поддерживает и мэр Лондона, очень хорошо разбиравшийся в том, откуда ветер дует и к чему идёт дело. В итоге собравшийся парламент посчитал брак Эдуарда IV с Елизаветой Вудвилль незаконным, поскольку он был устроен при помощи колдовства (!), а ещё Эдуард не мог сочетаться браком с Елизаветой ввиду того, что обещал жениться на другой женщине, и тому имелись свидетели, и существовал закон, обязывающий такие обещания выполнять.Естественно, что таким образом дети Эдуарда автоматически отстранялись от трона и переходили к сыну герцога Кларенса, но поскольку они являлись детьми государственного преступника, казнённого за измену, прав на престол они также лишались. И получилось так, что если до этого перед троном и Ричардом находилось целых шесть претендентов, то теперь корона должна была автоматически достаться Ричарду. Вот так королём стал третий брат Эдуарда IV всё из той же семьи Йорков.Тем не менее сыновья Эдуарда по-прежнему стесняли Ричарда. Так что он приказал их убить, а тела закопать под лестницей. Впрочем, это лишь одна из многочисленных версий. Которую английские создатели сериала «Белая королева» как раз и отвергают. Дело в том, что Ричард отнюдь не был злобным дураком и должен был вполне понимать, что тупое злодейство до добра не доводит. Более того, было немало людей, которые также поимели выгоду от их убийства, и это, прежде всего, были враги Ричарда, ставшие после этого обвинять его в убийстве невинных детей. Выгодно это было и матери будущего Генриха VII Маргарет Бофорт, о которой в этом цикле мы уже рассказывали. Она тоже вполне могла стремиться сократить путь своему сыночку к трону путём устранения потенциальных наследников престола. В любом случае исчезновение «принцев из Тауэра» как было покрыто тайной, так тайной и осталось, хотя их останки вроде бы и были найдены.Как бы там ни было, а это убийство вышло Ричарду боком. Герцог Бекингем перестал его поддерживать и стал готовить его свержение. Прежде всего было решено выдать старшую дочь Эдуарда IV, Елизавету, за Генриха Тюдора, графа Ричмонда, родственника герцогов Ланкастерских и таким образом легализировать его в качестве наследника трона Англии с большими правами, нежели права Ричарда III. Затем в октябре 1483 г. в нескольких графствах было поднято восстание под лозунгом «». Ричард объявил большую награду за головы мятежников и на первых порах добился желаемого результата: Бекингема удалось схватить. После чего его судили и казнили. Генрих Тюдор бежал во Францию, но, хотя восстание было вроде бы разгромлено, Ричард всё же чувствовал, что «повсюду зреет измена», и что его положение остаётся непрочным. И вышло так, что всё новые и новые казни только лишь прибавляли сторонников молодому Тюдору.Два года тот собирал силы, после чего в августе 1485 г. на деньги французского правительства собрал армию и высадился в Англии. Решительная схватка за корону Англии произошла при Босуорте. Хотя Генрих имел меньше войск, его позиция была более выгодной. Тем не менее король проявил в этой битве немалое мужество и бился очень отважно. Напав на Генриха с копьем наперевес, он поверг на землю его знаменосца и смог нанести несколько ударов мечом самому Генриху. Возможно, ему и удалось бы победить, тем более что войск у него было больше, чем у его противника, но тут лорд Стэнли, один из его приближённых, в верности которого Ричард не сомневался, в самый решительный момент боя перешёл на сторону Генриха Тюдора и атаковал войска своего сюзерена. Ричард был сбит с коня и сражён в пешей схватке. На этом мужская линия Йорков пресеклась. Ну а корона, скатившаяся с мёртвой головы Ричарда, прямо тут же на поле боя получил граф Ричмонд, ставший королём Генрихом VII и основателем новой династии Тюдоров.Был ли Ричард III плохим королём в нашем понимании этого слова и в понимании его современников? Эдуард IV грабил и казнил своих противников, но народ его любил, а всё потому, что в годы его правления никакие дополнительные налоги не взимались – королю хватало награбленного у своих знатных подданных.А вот Ричард III отличился тем, что как государственный муж улучшил делопроизводство, расширял торговлю с континентом, проводил политику протекционизма, покровительствовал искусствам, в особенности архитектуре и музыке. Но что самое главное, и за что его также любили в народе, он запретил насильственные поборы. Ведь кому понравится, когда его добровольно-принудительно заставляют отдавать нажитое? Был ли он более жесток и кровожаден, по сравнению, скажем, с тем же своим старшим братом? Да нет, не более, чем он... Но тот же Шекспир выставил его чудовищем. Наверное, наследовавшему Ричарду Генриху VII было выгодно, чтобы его считали именно таким, а затем эта точка зрения широко распространилась и попала на перо Уильяма Шекспира. А ещё, как это ни удивительно, «горбун Ричард» был верен и предан своему брату королю Эдуарду и козней против него не строил, и герцога Кларенса, своего второго брата, в этом не поддерживал. Более того, он прославился… своей честностью, полностью оправдав свой девиз: «Loyaulte me lic», что означает «Верность делает меня стойким».