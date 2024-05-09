Британский эксперт: 47-я ОМБр ВСУ «Магура» проигнорировала требование американцев по отводу танков Abrams в тыл

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Британский эксперт: 47-я ОМБр ВСУ «Магура» проигнорировала требование американцев по отводу танков Abrams в тыл

Американские танки Abrams снова уничтожаются российской армией на Авдеевском направлении, хотя они должны были быть отведены в тыл по указанию Вашингтона. Как оказалось, командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» отказалось отправлять боевую технику в тыл. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Украинские военные проигнорировали требование американцев по отправке танков Abrams в тыл, поскольку они оказались неспособны противостоять российским дронам. Вместо этого танки снова участвуют в боях на Авдеевском направлении и снова уничтожаются российским оружием. По словам британского эксперта, на решение командования 47-й ОМБр ВСУ оказало влияние опасение понести еще большие потери в личном составе без техники.



(...) было принято решение отвести американские танки Abrams с линии фронта, поскольку они были слишком уязвимы для российских атак, что позорило Соединенные Штаты. Военное подразделение, которое эксплуатирует эти танки, украинская 47-я механизированная бригада, очевидно, публично выступило против этого, они отказываются

— заявил Меркурис.

Это решение стало неожиданным для американцев, которые хотели спрятать свои танки где-нибудь в тылу, но не для россиян, получивших возможность подбить еще несколько иностранных танков.

Первые сообщения о якобы отводе американских танков в тыл появились 26 апреля в западной прессе. При этом сама 47-я бригада заявила, что прятать танки не собирается, так как они якобы проявили себя «очень хорошо».
12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 20:55
    Да никто не отдавал приказ отвести Абрамсы в глубокий тыл - разве фейкомётчики журналисты на западе,а мы с удовольствием подхватываем.Я например от Блюмберга балдею фейк ,на фейке и фейком погоняет- особенно про нашу экономику,нефть и газ.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 20:59
      Сказал бы, что туман войны, но скорее, какая то муть!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:58
    Первые сообщения о якобы отводе американских танков в тыл появились 26 апреля в западной прессе. При этом сама 47-я бригада заявила, что прятать танки не собирается, так как они якобы проявили себя «очень хорошо».
    . Проявили себя хорошо... это горят, что ли, они хорошо и этим себя проявили?
    Впрочем, если экипаж остался цел и смог смытся, уже хорошо.
    Впрочем, обычный тяжёлый танк... где то в нем все хорошо, где то не очень... противостоять современным угроза на поле боя он не может... впрочем, большинство подобной техники оказались в той же ситуации.
    Средства нападения развиваются быстро, средства защиты, явно отстают.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 21:05
      Мы не знаем всех элементов этой войны. Мы видим видео и читаем новости о победах нашего оружия и героизме наших бойцов. О том что их оружие убивает, мы слышим редко.
      Поэтому одностороннее утверждение, что Абрамсы хорошо горят, неверно. Смею вас уверить, стреляют они тоже точно и от их орудий наши бойцы погибают тоже.

      Шапкозакидательство никчему
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 21:12
        А у меня только победные речевки... где?
        Когда, я, пишу про проблемы у ВСЕХ, это не только за противника...
        Есть неудачи у ВСЕХ, есть победы у ВСЕХ... идёт война и она несёт беды ВСЕМ НАМ.
        Конечно, для меня важно имено наша победа, именно наши потери, но... идёт война, будет много всего, пока она не закончится.
  3. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 21:01
    Самое передовые устаревают. Метлом. Абрашки в печь. Ход истории и нтр. Скоро по 100км континента взрывы напрвленные будут.
    Албон приготовиться
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 21:02
    Это решение стало неожиданным для американцев, которые хотели спрятать свои танки где-нибудь в тылу, но не для россиян, получивших возможность подбить еще несколько иностранных танков.

    Впервые американцы столкнулись с украинцами, которые их не послушались. ШОК! Погодите, вас еще и пошлют куда подальше. А не надо было джинна из бутылки выпускать да печеньками его угощать. Вот и раскормили на свою голову!
  5. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 21:03
    ОТВЕЗТИ в тыл...Танк сам в тыл не ходит, его на трале возят. Поломался трал и хана танкам!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:09
    Быстрее всех в экипаже Абрамса бегает заряжающий.Обратите внимание ,кто чемпион на спринтерских дистанциях!А можно в следующий раз дрону разведчику экипаж бегущий по ближе снять.Может быть сюрприз. bully
  7. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 21:10
    Цитата: Светлан
    Смею вас уверить, стреляют они тоже точно и от их орудий наши бойцы погибают тоже.

    Вы из генштаба? Ну просто информация такого уровня, может быть только из генштаба, куда все доклады приходят. Хотя думаю нет. Вряд- ли штабист писал бы на топваре. И некогда, да и под колпаком они. Значит все просто...у вас пяточок, правда с попыткой его замаскировать. Правда если совсем немного подумать, он сразу и виден. )))
  8. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 21:14
    Американцы расстроились?
    Странно)
    Россияне вот не расстроились ни капли)
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 21:21
    Американские танки хотя бы пытаются воевать, а вот что там с Челленджерами и где они шкерятся, британский эксперт не хочет пояснить? laughing Бриташки даже своих корешей амеров не упустят момента пропоносить. Что за люди...