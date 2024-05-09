Британский эксперт: 47-я ОМБр ВСУ «Магура» проигнорировала требование американцев по отводу танков Abrams в тыл
Американские танки Abrams снова уничтожаются российской армией на Авдеевском направлении, хотя они должны были быть отведены в тыл по указанию Вашингтона. Как оказалось, командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» отказалось отправлять боевую технику в тыл. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Украинские военные проигнорировали требование американцев по отправке танков Abrams в тыл, поскольку они оказались неспособны противостоять российским дронам. Вместо этого танки снова участвуют в боях на Авдеевском направлении и снова уничтожаются российским оружием. По словам британского эксперта, на решение командования 47-й ОМБр ВСУ оказало влияние опасение понести еще большие потери в личном составе без техники.
— заявил Меркурис.
Это решение стало неожиданным для американцев, которые хотели спрятать свои танки где-нибудь в тылу, но не для россиян, получивших возможность подбить еще несколько иностранных танков.
Первые сообщения о якобы отводе американских танков в тыл появились 26 апреля в западной прессе. При этом сама 47-я бригада заявила, что прятать танки не собирается, так как они якобы проявили себя «очень хорошо».
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