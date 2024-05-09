Я предлагаю всем, кто говорит о границах 1991 года, дойти до Бахмута

Пока Зеленский в Киеве рассказывает о «новом наступлении» ВСУ, военные на передовой думают, как удержать позиции и не дать российским войскам прорвать оборону. На фронте все, начиная от солдат и заканчивая генералами, знают, что у ВСУ нет ни сил, ни средств для выхода на границы 1991 года, о чем бредит украинский президент.Британский журнал The Economist побеседовал с командирами различных подразделений ВСУ, воюющих против российской армии. Если отбросить всяческий патриотичный бред, то вывод складывается не самый лучший, впереди у ВСУ проигрыш. Как пишут британцы, 70% солдат и офицеров ВСУ уверены, что в ближайшее время российская армия полностью освободит Донбасс. Все заявления, звучащие из Киева о границах 1991 года, являются полным бредом, на это украинская армия не способна.— заявил полковник Александр Тимченко, командир подразделения ПВО.Другой полковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Федосенко заявил, что с большой вероятностью уже в мае ВС России начнут брать Харьковскую область, сейчас они формируют ударный кулак на территории российских приграничных областей. Кроме того, падение Константиновки и Дружковки, к которым рвутся российские войска, позволит им выйти к Харькову, Днепропетровску и Кривому Рогу «через несколько недель». По его словам, сейчас никто не говорит о наступлении ВСУ, стоит задача даже не остановить, а замедлить продвижение российских войск, чтобы не дать им прорвать фронт. Это относится и к Часову Яру, падение которого ставит крест на выстроенной обороне ВСУ.Кстати, украинская пресса все чаще продвигает мысль, что потеря Донбасса для Украины «ничего не значит», лучше сохранить войска и потом «сосредоточиться на Крыме». В общем, население Украины готовят к будущим потерям территории, а они обязательно последуют.