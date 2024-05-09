Британский журнал: Большинство солдат и офицеров ВСУ уверены, что в ближайшее время ВС России возьмут Донбасс

12
Британский журнал: Большинство солдат и офицеров ВСУ уверены, что в ближайшее время ВС России возьмут Донбасс

Пока Зеленский в Киеве рассказывает о «новом наступлении» ВСУ, военные на передовой думают, как удержать позиции и не дать российским войскам прорвать оборону. На фронте все, начиная от солдат и заканчивая генералами, знают, что у ВСУ нет ни сил, ни средств для выхода на границы 1991 года, о чем бредит украинский президент.

Британский журнал The Economist побеседовал с командирами различных подразделений ВСУ, воюющих против российской армии. Если отбросить всяческий патриотичный бред, то вывод складывается не самый лучший, впереди у ВСУ проигрыш. Как пишут британцы, 70% солдат и офицеров ВСУ уверены, что в ближайшее время российская армия полностью освободит Донбасс. Все заявления, звучащие из Киева о границах 1991 года, являются полным бредом, на это украинская армия не способна.



Я предлагаю всем, кто говорит о границах 1991 года, дойти до Бахмута

— заявил полковник Александр Тимченко, командир подразделения ПВО.

Другой полковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Федосенко заявил, что с большой вероятностью уже в мае ВС России начнут брать Харьковскую область, сейчас они формируют ударный кулак на территории российских приграничных областей. Кроме того, падение Константиновки и Дружковки, к которым рвутся российские войска, позволит им выйти к Харькову, Днепропетровску и Кривому Рогу «через несколько недель». По его словам, сейчас никто не говорит о наступлении ВСУ, стоит задача даже не остановить, а замедлить продвижение российских войск, чтобы не дать им прорвать фронт. Это относится и к Часову Яру, падение которого ставит крест на выстроенной обороне ВСУ.

Кстати, украинская пресса все чаще продвигает мысль, что потеря Донбасса для Украины «ничего не значит», лучше сохранить войска и потом «сосредоточиться на Крыме». В общем, население Украины готовят к будущим потерям территории, а они обязательно последуют.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. militari97 Звание
    militari97
    +4
    Сегодня, 22:22
    Не возьмут... А заберут своë... Пора уже русские земли на Родину возвращать...
  2. AlexWar
    AlexWar
    -8
    Сегодня, 22:22
    Опять дез информацию кидают, война эта растянется на многие годы такими темпами.
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      -1
      Сегодня, 23:29
      Почему-то все такое комментаоры уверены, что украинцев безграничное число. Оборона ВСУ построена до Львова, а чсленность ВСУ, это число постоянное, которое вообще не уменьшается.
      Темп у нас отличный. более 1т. убитых всушников в день. Пополнение меньше этой цифры. Миллионная армия Зеленского тает на глазах. А обороны за Донбассом нет. Т.е. около больших городов что-то и строят, только вот резервы уже на фронт кидают. А малые города и села без обороны
  3. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 22:26
    Если отбросить всяческий патриотичный бред, то вывод складывается не самый лучший, впереди у ВСУ проигрыш.

    Ну не только ВСУ так думают, но и Российские солдаты тоже как и граждане России и некоторые в других странах. А другого варианта просто не может быть.
  4. Ясная Звание
    Ясная
    +4
    Сегодня, 22:27
    стоит задача даже не остановить, а замедлить продвижение российских войск, чтобы не дать им прорвать фронт.

    Вопрос. Почему всушники знают, что проиграют, но продолжают бодаться?
    Ответ. Знают нашу толерантность, терпимость, прощение... Думают, поплачут малеха, мы их пожурим и простим.
    Вот эта наша доброта хуже воровства!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 22:31
      Ответ. Знают нашу толерантность, терпимость, прощение... Думают, поплачут малеха, мы их пожурим и простим.
      Вот эта наша доброта хуже воровства!

      Бандеровец - это особый тип маньяка. Он похож на человека и выглядит как свой. Но если оставить его в живых, пожалеть, то он всё равно потом убьёт...чью-то мать, жену, ребёнка. Помните это!

      - Павел Анатольевич Судоплатов
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 22:41
        Похоже на Зергов. Неужели они уже на нашей планете? Если не добить, то снова оживёт.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 22:47
          Цитата: Irokez
          Похоже на Зергов. Неужели они уже на нашей планете? Если не добить, то снова оживёт.

          Вот именно, что мутируют они только будучи живыми.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 22:28
    Кстати, украинская пресса все чаще продвигает мысль, что потеря Донбасса для Украины «ничего не значит», лучше сохранить войска и потом «сосредоточиться на Крыме». В общем, население Украины готовят к будущим потерям территории, а они обязательно последуют.
    . Готовят их к чему то, к потерям территории например, это понятно. Но, если верить словам журналистов, упаднического настроения в войсках нет... будут трудные, для них, времена, но они на что то надеятся?!
    Вопрос... а на что они надеятся?
  6. Бюрер Звание
    Бюрер
    +1
    Сегодня, 23:06
    Эйфория - это хорошо. Но не нужно забывать, что Бахмут с Авдеевкой и рядом не стоят по сравнению с Краматорской агломерацией, а ещё Покровск с Димитровым и Константиновка немаленькие. Быстрой прогулки, увы, не будет
  7. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 23:12
    Что значит возьмут Донбасс?
    Полностью освободят от врага.
    Британцы мастера извращать суть всего.

    Смотрим как лжет британская пресса по поводу особняка Seacox Heath, который вчера решением правительства Сунака был лишен дипломатического статуса. Зачем? Это мы скоро узнаем. Скорее всего его конфискуют по примеру американцев.

    Но главное что они сказали по поводу этого особняка. Вот что пишет об этом The Daily Telegraph: "Он был подарен Советскому Союзу в 1946 году как благодарность за поддержку Британии со стороны Москвы против нацистов". (скрин 1)

    И читаем что же именно писала британская The Times 15 октября 1946 года: "Советская торговая делегация купила особняк и 83 акра в поместье Seacox Heath". Причем на публичном аукционе. (скрин 2)
  8. km-21 Звание
    km-21
    +2
    Сегодня, 23:20
    Британский журнал: Большинство солдат и офицеров ВСУ уверены, что в ближайшее время ВС России возьмут Донбасс

    Судя по тому ожесточению с которым ВСУ обороняют каждый населенный пункт, каждую улицу, каждый дом и каждую лесополосу, как-то не верится в скорейший обвал фронта. Скорее всего Запад вполне устраивает медленное отступление ВСУ с полным уничтожением всей инфраструктуры на оставляемой территории и нанесением максимального ущерба наступающим ВС России. А если при этом погибнет все боеспособное население Украины, то для Запада это не является проблемой.