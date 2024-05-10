Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы российского правительства

Новым главой правительства России с большой долей вероятности станет Михаил Мишустин, именно его кандидатуру внес Владимир Путин на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.Российский президент начал процедуру формирования нового правительства, поскольку после инаугурации старое сложило полномочия согласно Конституции России. Как и предполагалось, на должность премьер-министра Путин выдвинул Михаила Мишустина, который возглавлял старый кабмин.— написал Володин в своем ТГ-канале.Кандидатуру Мишустина утвердят сегодня, 10 мая, на пленарном заседании Госдумы, после чего новый премьер начнет формировать новое правительство. В течение двух недель он должен предоставить Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока и МИД, которые утверждаются после согласования с Советом Федерации.Как предполагают эксперты, новое правительство не будет сильно отличаться от сложившего свои полномочия 7 мая. Если и будут изменения в составе министров, то незначительные и не в силовых блоках. Но это только предположения, как будет на самом деле, увидим уже скоро.

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