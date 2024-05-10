Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы российского правительства

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Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы российского правительства

Новым главой правительства России с большой долей вероятности станет Михаил Мишустин, именно его кандидатуру внес Владимир Путин на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Российский президент начал процедуру формирования нового правительства, поскольку после инаугурации старое сложило полномочия согласно Конституции России. Как и предполагалось, на должность премьер-министра Путин выдвинул Михаила Мишустина, который возглавлял старый кабмин.



Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства

— написал Володин в своем ТГ-канале.

Кандидатуру Мишустина утвердят сегодня, 10 мая, на пленарном заседании Госдумы, после чего новый премьер начнет формировать новое правительство. В течение двух недель он должен предоставить Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока и МИД, которые утверждаются после согласования с Советом Федерации.

Как предполагают эксперты, новое правительство не будет сильно отличаться от сложившего свои полномочия 7 мая. Если и будут изменения в составе министров, то незначительные и не в силовых блоках. Но это только предположения, как будет на самом деле, увидим уже скоро.
28 комментариев
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -8
    Сегодня, 06:10
    кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы российского правительства

    Цифровизаторы доказали свою лояльность политике МВФ и прочих глобалистов, поэтому их оставят "у руля" колонии до конца...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +2
      Сегодня, 07:41
      Цитата: Владимир80
      Цифровизаторы

      "— Не падайте в обморок, но мы все под колпаком у Мюллера." (с) wink
      И это только три года Мишустин внедряет тотальный контроль, а уже не составляет им никакого труда отследить, что вы получаете, сколько тратите, что едите и пьёте, куда ходите и ездите.... Думаю, что до внедрения у нас китайской системы социального рейтинга немного осталось. yes
  2. monetam Звание
    monetam
    +6
    Сегодня, 06:15
    Ну и отлично. Мишустин показал себя очень даже соответствующим этой должности.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 06:34
      Цитата: monetam
      Ну и отлично. Мишустин показал себя очень даже соответствующим этой должности.

      А до этого Медведев там себя показал. А до Медведева Путин (до Путина там был тоже Медведев)... И всё-всё отлично в датском королевстве в розовых мечтах!
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 08:11
        Хуже всех из премьеров был сам Медведев. А Путин, в бытность своего премьерства, заложил основу строительства космодрома "Восточный".
        А что касается Мишутина - он разгребал завалы от Медведева так, что и сейчас продолжает разгребать от либерастов. И работает он нормально, тянет свою ношу на своих плечи как "ломовая" лощадь.
        Можете меня минусовать, если вам не по нраву.
        Это моё личное мнение и наблюдение.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 08:44
          Цитата: Joker62
          Можете меня минусовать, если вам не по нраву.
          Это моё личное мнение и наблюдение.

          Минусовщики позже подтянутся, когда проспятся. smile
        2. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          -3
          Сегодня, 08:51
          Мне кажется, что Ваш анализ поверхностен и неглубок.
      2. Комментарий был удален.
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 09:05
        Цитата: Stas157
        А до этого Медведев там себя показал. А до Медведева Путин (до Путина там был тоже Медведев)... И всё-всё отлично в датском королевстве в розовых мечтах!

        Да, показал себя Медведев, причем не с лучшей стороны, но речь сейчас о Мишустине, а это далеко не Медведев. По-моему, своей должности соответствует, это видно хотя бы по успешной работе ВПК. Даже западники признают, что промышленность и оборонка РФ выстояли (причём оборонка значительно усилилась), хотя, по их расчётам, всё должно было рухнуть из-за тотальных санкций.
  3. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +1
    Сегодня, 06:19
    Кто нибудь сомневался что будет какая ни то новая фамилия? Все те же самые ро...эээ лица.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +3
      Сегодня, 06:21
      ход хитрый и неожиданный.
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -7
      Сегодня, 06:24
      Кто нибудь сомневался

      Есть одно патриотическое интернет издание, они надеялись что раз нашего самого главного "приперли к стенке", то ему придется что-то менять в правительстве, чтоб не оказаться в МУСе. Но он видимо в силу возраста уверен, что ему дадут спокойно дожить дома...
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +4
      Сегодня, 06:41
      Никаких изменений. Даже кровати не передвинули! Похоже все будет по старому.
      1. Serg65 Звание
        Serg65
        +1
        Сегодня, 07:49
        Цитата: Stas157
        Даже кровати не передвинули! Похоже все будет по старому.

        Стас, вы вот как социалист-капиталист, каждый месяц кровати передвигаете на вашем личном буржуинском предприятии??? Хотелось бы узнать, как младобуржуины ведут свой бизнес???
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +3
    Сегодня, 06:20
    Как предполагают эксперты, новое правительство не будет сильно отличаться от сложившего свои полномочия 7 мая. Если и будут изменения в составе министров, то незначительные
    recourse Жаль, я бы их....Начиная с Голиковой...
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 08:55
      А разве Голикова в правительстве? recourse
      1. Mavrikiy Звание
        Mavrikiy
        0
        Сегодня, 08:58
        Цитата: Кот Александрович
        А разве Голикова в правительстве?

        fool Умничать будем?
        Татьяна Алексеевна Голикова — заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
        Читать умеете? А вообще, какая разница, если она.... angry
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 09:00
          Охренеть! Я почему-то думал, что она по денежкам! Прошу пардону!
          Жаль только, что Вы такой злой. Но всё равно с праздником Вас прошедшим.
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 06:23
    Баа, всё те же лица! (с)

    Почему то я совсем не удивлён....
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -2
    Сегодня, 06:26
    Цитата: Nexcom
    Почему то я совсем не удивлён

    А чему удивляться - нарисовали липовый рост ВВП в 3% за счёт переселения миллионов ценных специалистов из весьма средней Азии, теперь заживееееееем!!!!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:30
      Ну не только. ЗП академикам РАН он пообещал по 200 тыщ (при ЗП обычного старшего научного сотрудника в 34 тыщи)..... И тут же про устранение социального неравенства спел.... Типа бум устранять.....
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    -1
    Сегодня, 06:44
    Новый премьер новые веяния пусть они будут лучше чем у предидущего))
  8. leks Звание
    leks
    +2
    Сегодня, 06:54
    Кто-то надеялся, что "прежнев" будет, что-то менять?! Ему это правительство даёт комфортную жизнь рисуя красивые графики и отчёты, а в случае чего всегда можно снять и отвести от себя гнев народа, мол я тут не причём, меня снова обманули.
    Достаточно было посмотреть как он пел о дружбе народов с главой одной республики который даже не соизволил георгиевскую ленту нацепить на пиджак. И по роже видно этого главы, что плевать ему на дружбу народов, нужно только, чтобы несменяемый не взбрыкнул и не ввёл ограничений на его страну в плане мигрантов. Так как его страна существует только за счёт денег которые поступают из России.
    Останутся все те же рожи, возможно кого-то заменят, на такую же рожу. В итоге ближайшие 6 лет мы будем слушать, как всё идёт по плану и жизнь становится лучше, ввп растёт, рождаемость растёт (благодаря мигрантам со средней Азии), зп растёт, инфляция минимальная, медицина на высоте, школьное образование на высоте, миллиардеров с каждым годом больше в стране. В общем в ЗАО РФ всё отлично, а в России как нибудь народ переживёт, а не переживут завезём новых граждан. request
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      -2
      Сегодня, 08:18
      И это с учётом что идёт сво, тут как бы понятно что хорошо не может быть, но народу будут усердно объяснять что всё окей.
  9. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 07:03
    Живем всё лучше.

  10. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 07:36
    Ну а кого же еще он предложить мог....
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 08:58
      Да хоть Д.А.Медведева! ...................... Отохнул, пописал, пора на эстакаду.
  11. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 08:52
    Цитата: Владимир80
    Цифровизаторы доказали свою лояльность политике МВФ

    Отличная идея, все местные чат боты топят за цифровизатора Мишку, и друг другу плюсы накидывают, а реальным форумчанам лепят минусы...
  12. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 09:00
    Ладно, Мишустин действительно не самый плохой премьер. Он просто никакой - он идеальный исполнитель и всё. Плохо это иль хорошо? Ну тут как посмотреть. При сильном лидере, который заботится о стране, который твердо держит бразды власти в руках - идеально, лучше и не надо. В нашем же случае....печалька. Впрочем будем смотреть на других назначенцев и в первую очередь Образование, Армия, Полиция. Только мне что-то подсказывает, что лица остануться те же. И боюсь что эта колода доведет таки страну до соц. взрыва, особенно по окончанию СВО, когда ребята домой вернуться, больно злы многие на верхи.