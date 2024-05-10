ВС РФ взяли высоты близ села Выемка неподалёку от Северска

1
ВС РФ взяли высоты близ села Выемка неподалёку от Северска

Российские войска продолжают продвигаться сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Одно из «активизировавшихся» в последнее время направлений – Северское.

Известно о том, что в течение минувших суток (9 мая) Вооружёнными силами России были переведены под свой контроль достаточно обширные территории в районе географического треугольника Раздоловка-Весёлое-Выемка. Российская армия выбила противника с важных высот, расположенных к северу от села Весёлое.





При учёте того, что ключевые высоты ранее были взяты под контроль и восточнее Весёлого – в районе Берестового и Спорного, ситуация сведена к огневому мешку для противника в районе упомянутой Выемки. Это село, как и находящийся неподалёку Северск, находятся в низменности, а потому для их удержания под контролем противнику приходится бросать на передовую всё новые и новые резервы.

В течение суток ВС РФ взяли под контроль южнее Северска ещё около 8-9 квадратных километров территории, продолжая продвигаться к этому городу на севере Донецкой Народной Республики.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Kollega Звание
    Kollega
    -1
    Сегодня, 08:23
    На карте не видно ничего...