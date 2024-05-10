В результате ударов по объектам в Снигирёвке, Чугуеве, Волчанске, Харькове огневое поражение нанесено военной технике и личному составу противника в этих районах
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В ночь на 10 мая Вооружённые силы России нанесли комбинированные удары по объектам противника на контролируемых им территориях.
В частности, под удар ВС РФ попал украинский военный объект в Снигирёвке. Этот населённый пункт административно стал входить в состав Херсонской области РФ в 2022 году (в ходе референдума), киевский режим считает его входящим в состав Николаевской области. На данный момент Снигирёвка оккупирована ВСУ.
Серия ударов была нанесена по объектам противника в Харьковской области. В частности, российская боевая авиация применила ФАБы с универсальными модулями планирования и коррекции по пункту дислокации личного состава и размещения военной техники в районе Волчанска на севере Харьковщины. Также удары были нанесены по объектам в Чугуеве, через которых идёт переброска сил и средств сразу на два направления – в сторону Купянска и в район Славянска и Краматорска.
Несколько взрывов прогремели в ночное время суток непосредственно в Харькове. В результате прилётов поражены склады с ГСМ и военной техникой киевского режима. Также огневое поражение нанесено объекту, на котором находился офицерский состав украинских вооружённых сил и зарубежные военные инструкторы.
Удары также были нанесены по войскам украинского режима в оккупированной ими Константиновке (ДНР).
«Герани» отработали и по объектам в Сумской области.
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