В результате ударов по объектам в Снигирёвке, Чугуеве, Волчанске, Харькове огневое поражение нанесено военной технике и личному составу противника в этих районах

2
В результате ударов по объектам в Снигирёвке, Чугуеве, Волчанске, Харькове огневое поражение нанесено военной технике и личному составу противника в этих районах

В ночь на 10 мая Вооружённые силы России нанесли комбинированные удары по объектам противника на контролируемых им территориях.

В частности, под удар ВС РФ попал украинский военный объект в Снигирёвке. Этот населённый пункт административно стал входить в состав Херсонской области РФ в 2022 году (в ходе референдума), киевский режим считает его входящим в состав Николаевской области. На данный момент Снигирёвка оккупирована ВСУ.



Серия ударов была нанесена по объектам противника в Харьковской области. В частности, российская боевая авиация применила ФАБы с универсальными модулями планирования и коррекции по пункту дислокации личного состава и размещения военной техники в районе Волчанска на севере Харьковщины. Также удары были нанесены по объектам в Чугуеве, через которых идёт переброска сил и средств сразу на два направления – в сторону Купянска и в район Славянска и Краматорска.

Несколько взрывов прогремели в ночное время суток непосредственно в Харькове. В результате прилётов поражены склады с ГСМ и военной техникой киевского режима. Также огневое поражение нанесено объекту, на котором находился офицерский состав украинских вооружённых сил и зарубежные военные инструкторы.

Удары также были нанесены по войскам украинского режима в оккупированной ими Константиновке (ДНР).

«Герани» отработали и по объектам в Сумской области.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 06:33
    Несколько взрывов прогремели в ночное время суток непосредственно в Харькове. В результате прилётов поражены склады с ГСМ и военной техникой киевского режима.
    recourse Отлично. Жаль Харьков, но наших солдат жальче. request
    1. kartalovkolya Звание
      kartalovkolya
      +2
      Сегодня, 07:05
      А чего его жалеть-за что боролись,на то и напоролись!